"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 KASIM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Sebepler yalnız birer bahane ve perdedir

Risale-i Nur'dan
04 Kasım 2020, Çarşamba
Dalâletten gelen hadsiz bir cehalet ve zındıkadan neş’et eden çirkin bir temerrüd sebebiyle bilmiyorlar ki, esbab yalnız birer bahanedirler, birer perdedirler.

[Dünden devam]

Altıncı Suâlin Tetimmesi ve Hâşiyesi: 

Ehl-i dalâlet ve ilhad, mesleklerini muhafaza ve ehl-i imanın intibahlarına mukabele ve mümanaat etmek için o derece garib bir temerrüd ve acib bir hamakat gösteriyorlar ki, insanı insaniyetten pişman eder.

Meselâ, bu âhirde, beşerin bir derece umumiyet şeklini alan zulümlü, zulümatlı isyanından, kâinat ve anâsır-ı külliye kızdıklarından ve Hâlık-ı Arz ve Semavat dahi, değil hususî bir rububiyet, belki bütün kâinatın, bütün âlemlerin Rabbi ve Hâkimi haysiyetiyle, küllî ve geniş bir tecelli ile kâinatın hey’et-i mecmuasında ve rububiyetin daire-i külliyesinde nev-i insanı uyandırmak ve dehşetli tuğyanından vazgeçirmek ve tanımak istemedikleri Kâinat Sultanını tanıttırmak için emsalsiz, kesilmeyen bir su, hava ve elektrikten; zelzeleyi, fırtınayı ve Harb-i Umumî gibi umumî ve dehşetli âfâtı, nev-i insanın yüzüne çarparak onunla hikmetini, kudretini, adaletini, kayyumiyetini, iradesini ve hâkimiyetini pek zâhir bir surette gösterdiği hâlde; insan suretinde bir kısım ahmak şeytanlar ise, o küllî işârât-ı Rabbaniyeye ve terbiye-i İlâhiyeye karşı eblehâne bir temerrüd ile mukabele edip diyorlar ki, “Tabiattır, bir madenin patlamasıdır, tesadüfîdir. Güneşin harareti elektrikle çarpmasıdır ki, Amerika’da beş saat bütün makineleri durdurmuş ve Kastamonu vilâyeti cevvinde ve havasında semayı kızartmış, yangın suretini vermiş” diye manasız hezeyanlar ediyorlar.

Dalâletten gelen hadsiz bir cehalet ve zındıkadan neş’et eden çirkin bir temerrüd sebebiyle bilmiyorlar ki, esbab yalnız birer bahanedirler, birer perdedirler. Dağ gibi bir çam ağacının cihazatını dokumak ve yetiştirmek için bir köy kadar yüz fabrika ve tezgâh yerine, küçücük çekirdeği gösterir, “İşte bu ağaç bundan çıkmış” diye, Sâniinin o çamdaki gösterdiği bin mu’cizatı inkâr eder misillü, bazı zâhirî sebepleri irâe eder. Hâlık’ın ihtiyâr ve hikmet ile işlenen pek büyük bir fiil-i rububiyetini hiçe indirir. Bazen gayet derin ve bilinmez ve çok ehemmiyetli, bin cihette de hikmeti olan bir hakikate fennî bir nam takar. Güya o nam ile mahiyeti anlaşıldı. Âdileşti, hikmetsiz, manasız kaldı.

İşte gel, belâhet ve hamakatın nihayetsiz derecelerine bak ki, yüz sahife ile tarif edilse ve hikmetleri beyan edilse ancak tamamıyla bilinecek derin ve geniş bir hakikat-i meçhuleye, bir nam takar, malûm bir şey gibi, “Bu, budur” der. Meselâ, “Güneşin bir maddesi, elektrikle çarpmasıdır.”

Sözler, On Dördüncü Söz’ün Zeyli, s. 201

LÛ­GAT­ÇE:

anâsır-ı külliye: Küllî unsurlar, dünyanın her tarafına yayılmış olan unsurlar.

cevv: Hava, boşluk.

ehl-i dalâlet ve ilhad: Hak yoldan sapanlar ve dinden çıkanlar.

esbab: Sebepler, vasıtalar.

Hâlık: Her şeyi yoktan var eden, yaratıcı; Allah.

intibah: Uyanma, gerçeklerin farkına varma.

mümanaat etmek: Engel olmak, önlemek.

temerrüd: İnat, inat etme.

tetimme: Tamamlayıcı yazı.

zındıka: Dinsizlik, inançsızlık..

Etiketler: Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursi
Okunma Sayısı: 106
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Vefatının 11, yılında Şaban Döğen’i rahmetle yâd ediyoruz

    Durum ciddî

    "Demirel’in hayali kalkınmış demokratik hukuk devletiydi"

    İngiltere Hükümeti Sözcüsü, Hazreti Ebu Bekir’in sözlerini hatırlattı

    "Dine karşı olmak siyasi bir hata"

    Beyaz Saray çevresindeki olağanüstü güvenlik önlemleri dikkat çekti

    Terör saldırısı sonrasında Viyana'da son durum?

    İzmir'de vefat sayısı 111'e yükseldi

    Koca: Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor.

    TBMM'de Deprem Komisyonu kuruluyor

    ‘Kanal İstanbul’dan vazgeçin’

    "Asıl deprem henüz gerçekleşmedi"

    "Hesap sormazsanız felâketlerin sonu gelmez"

    "Hangi vicdana sığar?"

    UNESCO Ayasofya için rahatsız değil

    Türk Lirası değer kaybetmeye devam ediyor

    Atina’nın ilk camisi ibadete açıldı

    Depremle ilgili 9 gözaltı

    Hamaney: Azerbaycan'ın tüm toprakları işgalden kurtarılmalı

    Bursa'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    “Allah’ın imtihanı, kulun adaletsizliği”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Saltanatın son demleri (1)
    Genel

    Durum ciddî
    Genel

    İngiltere Hükümeti Sözcüsü, Hazreti Ebu Bekir’in sözlerini hatırlattı
    Genel

    "Demirel’in hayali kalkınmış demokratik hukuk devletiydi"
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Enkazdaki bebekler
    Genel

    Vefatının 11, yılında Şaban Döğen’i rahmetle yâd ediyoruz
    Ahmet BATTAL

    Takma, çakma çanta
    Süleyman KÖSMENE

    Hazret-i Hasan’ın ve Hüseyin’in pak dâvâları
    Faruk ÇAKIR

    Bu konuda da lideriz!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.