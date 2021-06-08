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8 HAZİRAN 2021 SALI - YIL: 52

Şeytanlar neden var?

Risale-i Nur'dan
08 Haziran 2021, Salı
İKİNCİ İŞARET

Sual: Şerr-i mahz olan şeytanların icadı ve ehl-i imana taslitleri ve onların yüzünden çok insanlar küfre girip Cehenneme girmeleri, gayet müthiş ve çirkin görünüyor. Acaba Cemîl-i Alelıtlak ve Rahîm-i Mutlak ve Rahman-ı Bilhakkın rahmet ve cemali, bu hadsiz çirkinliğin ve dehşetli musîbetin husûlüne nasıl müsaade ediyor ve nasıl cevaz gösteriyor? Şu meseleyi çoklar sormuşlar ve çokların hatırına geliyor.

Elcevap: Şeytanın vücudunda cüz’î şerlerle beraber birçok makàsıd-ı hayriye-i külliye ve kemalât-ı insaniye vardır. Evet, bir çekirdekten koca bir ağaca kadar ne kadar mertebeler var; mahiyet-i insaniyedeki istidadda dahi ondan daha ziyade meratib var. Belki zerreden şemse kadar dereceleri var. Bu istidadatın inkişafatı, elbette bir hareket ister, bir muamele iktiza eder. Ve o muameledeki terakkî zembereğinin hareketi, mücahede ile olur. O mücahede ise, şeytanların ve muzır şeylerin vücuduyla olur. Yoksa, melâikeler gibi, insanların da makamı sabit kalırdı. O halde insan nev’inde binler enva hükmünde sınıflar bulunmayacak... Bir şerr-i cüz’î gelmemek için bin hayrı terk etmek, hikmet ve adalete münafidir.

Çendan, şeytan yüzünden ekser insanlar dalâlete giderler. Fakat ehemmiyet ve kıymet, ekseriyetle keyfiyete bakar; kemiyete az bakar veya bakmaz. Nasıl ki bin ve on çekirdeği bulunan bir zat, o çekirdekleri toprak altında bir muamele-i kimyeviyeye mazhar etse, ondan on tanesi ağaç olmuş, bini bozulmuş.

O on ağaç olmuş çekirdeklerin o adama verdiği menfaat, elbette, bin bozulmuş çekirdeğin verdiği zararı hiçe indirir. Öyle de, nefis ve şeytanlara karşı mücahede ile, yıldızlar gibi nev-i insanı şereflendiren ve tenvir eden on insan-ı kâmil yüzünden o nev’e gelen menfaat ve şeref ve kıymet, elbette, haşarat nev’inden sayılacak derecede süflî ehl-i dalâletin küfre girmesiyle insan nev’ine vereceği zararı hiçe indirip göze göstermediği için rahmet ve hikmet ve adalet-i İlâhiye, şeytanın vücuduna müsaade edip tasallutlarına meydan vermiş.

Ey ehl-i iman! Bu müthiş düşmanlarınıza karşı zırhınız, Kur’ân tezgâhında yapılan takvadır. 

Ve siperiniz, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın Sünnet-i Seniyyesidir. 

Ve silâhınız, istiaze ve istiğfar ve hıfz-ı İlâhiyeye ilticadır.

Lem’alar, s. 153

LÛ­GAT­ÇE:

Cemîl-i Alelıtlak: Kusursuz güzellik 

sahibi olan Allah.

ehl-i dalâlet: Hak yoldan sapanlar, 

dinsizler.

enva: Türler, cinsler.

inkişafat: Açılmalar, gelişmeler.

istiaze: Şeytandan Allah’a sığınma.

kemiyet: Nicelik, miktar, adet.

makàsıd-ı hayriye-i külliye: Büyük hayırlı maksatlar, gayeler.

melâike: Melekler.

meratib: Mertebeler.

Rahîm-i Mutlak: Sonsuz şefkat 

ve merhamet sahibi olan Allah.

şerr-i cüz’î: Küçük bir kötülük, az ve 

sınırlı kötülük.

şerr-i mahz: Tamamıyla şer ve kötü, 

iyi tarafı hiç olmayan.

taslit: Musallat edilme.

terakkî: Yükselme, gelişme.

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