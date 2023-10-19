"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EKİM 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Zalimler için yaşasın Cehennem

Risale-i Nur'dan
19 Ekim 2023, Perşembe
Ben hapishane denilen âlem-i berzahın kapısında dururken ve darağacı denilen istasyonda ahirete giden şimendiferi beklerken, cemiyet-i beşeriyenin gaddarâne hallerini tenkit ederek, değil yalnız sizlere, belki bu zamandaki nev-i benîbeşere îrâd ettiğim bir nutuktur.

Onun için, “Sırların ortaya çıktığı gün.” [Tarık Suresi: 9] sırrınca, kabr-i kalpten hakaik çıplak çıktı. Namahrem olan kimseler nazar etmesin. Ahirete kemâl-i iştiyak ile müheyyayım. Bu asılanlarla beraber gitmeye hazırım. Nasıl ki bir bedevî garaipperest İstanbul’un acâib ve mehasinini işitmiş fakat görmemiş, nasıl kemâl-i hahişle görmeyi arzu eder, ben de ma’rez-i acâib ve garaip olan âlem-i ahireti o hahişle görmek istiyorum. Şimdi de öyleyim. Beni oraya nefyetmek, bana ceza değil. Sizin elinizden gelirse, beni vicdanen tâzib ediniz! Ve illâ başka suretle azap, azap değil, benim için bir şandır!

Bu hükûmet, zaman-ı istibdatta akla husumet ederdi, şimdi de hayata adavet ediyor. Eğer hükûmet böyle olursa, yaşasın cünun, yaşasın mevt! Zalimler için de yaşasın Cehennem! Ben zaten bir zemin istiyordum ki, efkârımı onda beyan edeyim. Şimdi bu Divan-ı Harb-i Örfî iyi bir zemin oldu.

Eski Said Dönemi Eserleri, s. 118

***

Musibet zamanının uzunluğundan, uzun dersler gördüm. Dünyanın ruhanî lezzeti olan hüzn-ü masumâne ve mazlumâneden, zayıfa şefkat ve gadre şiddet-i nefret dersini aldım.

Ümidim kavîdir ki, çok masumların kalplerinden hararet-i hüzünle tebahhur eden “ay,” “vay” ve “ah”lar rahmetli bir bulut teşkil edecektir. Ve âlem-i İslâm’da yeni yeni İslâm devletlerinin teşekkülleriyle o rahmetli bulut teşekküle başlamıştır.

Eski Said Dönemi Eserleri, s. 137

***

38. Zaman gösterdi ki Cennet ucuz değil, Cehennem dahi lüzumsuz değil.

...

64. Adalet-i mahza-i Kur’âniye bir masumun hayatını ve kanını, hatta umum beşer için de olsa heder etmez. İkisi nazar-ı kudrette bir olduğu gibi nazar-ı adalette de birdir. Hodgâmlık ile öyle insan olur ki ihtirasına mâni her şeyi, hatta elinden gelirse dünyayı harap ve nev-i beşeri mahvetmek ister.

...

84. Dünyada masiyetin akıbeti, ikàb-ı uhreviye delildir.

Mektubat, Hakikat Çekirdekleri

***

KUVÂ-YI İNSANİYE TAHDİD EDİLMEDİĞİNDEN CİNÂYÂTI BÜYÜK OLUR

Hayvanın hilâfına, insandaki kuvâlar fıtrî tahdid olmamış. Onda çıkan hayr ü şer, lâyetenâhî gider.

Onda olan hodgâmlık, bundan çıkan hodbinlik, gurur, inat birleşse, öyle günah oluyor (Hâşiye: Bunda da bir işaret-i gaybiye var) ki, beşer şimdiye kadar Ona isim bulmamış. Cehennemin lüzumuna delil olduğu gibi, cezası da yalnız Cehennem olabilir.

Hem meselâ, bir adam tek yalancı sözünü doğru göstermek için İslâmın felâketini kalben arzu eder.

Şu zaman da gösterdi: Cehennem lüzumsuz olmaz, Cennet ucuz değildir.

Sözler, s. 791

***

Elhâsıl, Cehennem lüzumsuz değil. Çok işler var ki bütün kuvvetiyle “Yaşasın Cehennem” der. Cennet dahi ucuz değildir, mühim fiyat ister.

“Cehennem ehli ile Cennet ehli bir olmaz. Cennet ehli, muradına ermiş olanların tâ kendisidir.” [Haşir Suresi: 20]

Mektubat, s. 469

Okunma Sayısı: 201
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "İsrail’in hastaneye düzenlediği saldırıyla ilgili soruşturma gerçekleştirilmesi gerek"

    İsrail'in saldırıları için Uluslararası Ceza Mahkemesine çağrı

    Hastane saldırısında "yaklaşma tapa"lı bomba

    Gazze Şeridi'nde bir camiye saldırı: Ölü ve yaralılar var

    Çatışmalara "ara verme" çağrısında bulunan karar tasarısını veto etti

    "Siz halkınızı savunmaya çalışırken biz de İsrail'i desteklemeye devam edeceğiz"

    Hastane saldırısına Gazze'den atılan roketin neden olduğu iddiası gerçekçi değil

    Cenazeler arasında basın toplantısı düzenlendi

    İzmir Bayındır'da 4,2 büyüklüğünde deprem

    Hastaneye atılan bomba 430 kilogram patlayıcı madde bulunan MK-84'ü işaret ediyor

    "İnsani yardım koridorunu açın"

    "Orta Doğu'da acil insani ateşkes" çağrısı yaptı

    İstanbul Başkonsolosluğu önündeki gösterilerde 1 kişi vefat etti 63 kişi yaralandı

    Saldırılar Gazze ekonomisini çökertti

    "İnsanlığın acısı tarif edilemez"

    Sivillere yönelik her türlü şiddet kabul edilemez

    Savaş suçu diyemediler!
    📷

    Filistin'deki şehitler için ülke genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı, Filistin için dua edildi

    İsrail'in bu saldırısını şiddetle kınıyorum; dehşetle karşıladım!

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Savaşın efendileri hain Yahuda gibi!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dehşetin adı: Kendisiyle tersleşmek
    Mikail YAPRAK

    Gazze yanarken
    Risale-i Nur'dan

    Zalimler için yaşasın Cehennem
    Mustafa Gönüllü

    Ayrılığa iman gözüyle bakmak
    Hasan KOÇ

    Kendini gösterme hastalığı
    Ali Rıza AYDIN

    Burası Türkiye
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Gülay Aydil

    Filistin âh Filistin - 2
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.