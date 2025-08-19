"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 AĞUSTOS 2025 SALI - YIL: 56

İktidardakilerin “Suriye hayıflanması!”

Cevher İLHAN
19 Ağustos 2025, Salı
Siyasî rakiplerini tasfiye operasyonlarıyla tutuklulara milyonluk rüşvet şantajı pazarlıkları arenasında Saray iktidarının “Suriye politikası”nın fiyaskosu karambola getiriliyor.

Gerçek şu ki tam da “terör örgütünün silah bırakması ve feshi” tartışmaları ortasında Suriye’yle ilintili “süreç”te Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Ankara’da Suriyeli mevkidaşı Hasan Şeybani ile ortak açıklamasında “Suriye’nin kuzeydoğusunda PYD’nin silâhlı kanadı YPG’nin kurnazlıklarını artık tolere etmekte zorlanıyoruz” diye “PKK’nın Suriye kolunun oyunbozanlığı”ndan şikâyeti vakıayı bir defa daha ifşa ediyor. (gazeteler, 13.8.25)

Bakanların, Şara ile PYD/YPG’nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) olarak lanse edilen örgütün komutanı Mazlum Abdi arasında “SDG’nin kontrolündeki bölge ve altyapıların Şam’a bağlanıp YPG’nin Suriye ordusuna entegresi”ni esas alan “10 Mart mutabakatı”nın işlevsizliğinden yakınmaları akametin resmen ikrarı.

Zira Esad’ın devrildiği 8 Aralık 2024’ten bu yana iktidar mahfillerinin, “iktidara iliştirilmiş yorumcular”la maaşlı trollerin âlây-ı vâlâ ile “Suriye’de zafer!”, “Suriye kurtuldu!” çığlıklarının aksine ABD’nin silâhlandırdığı “PKK’nın Suriye kolu” silah bırakmadığı gibi, ülke topraklarının yüzde 30’unda emperyal ecnebilerle İsrail’in peyki “koridor devlet”in komplosunu kuruyor. 

“TEFRİKA TİYATROSU” OYNANIYOR

Aslında taşeronluğu yaptığı küresel işgalcilerin desteklediği, İsrail’in arka çıktığı örgütün silah bırakmayacağı; baştan belli idi. Bu çıkmazda PYD/YPG elebaşları, uluslararası ağababaları ABD ve İngiltere gibi her ne kadar “Suriye’nin toprak bütünlüğüne, siyasî birliğine bağlıyız” deseler de, bölgedeki işbirlikçileri SGD’ye “adem-i merkeziyet” maskesinde “PKK devleti”nin altyapısını oluşturma peşinde oldukları ortada. 

Görünen o ki iddiaların aksine Suriye tam bir kaosta; Amerika’nın Suriye eski elçisi Robert Ford’un, “büyükelçiler, strateji uzmanları, CIA ve İngiliz istihbaratı subayları ve ajanları olarak eğitip yönlendirdik” dediği Şara ve örgütü ülkeyi yönetemiyor. (gazeteler. 8.7.25)

Yüzlerce sivilin öldürüldüğü HTŞ militanlarının Lazkiye-Tartus hattındaki Alevilere-Nusayrilere baskılarıyla ateşlenen ve bin kişinin katledildiği Dürzileri tahkir tahrikiyle kışkırtılıp alevlenen fitnelerle ülkede kol gezen emperyal mihrakların maşası yabancı menşeli radikal örgütleri kontrol edemiyor. Derin istikrarsızlığın hükmettiği Suriye’de bir tiyatro oynanıyor.

SYKES-PİCOT’U, SEVR’İ YETERSİZ BULAN BOP’LA…

En vahimi de “Âlem-i İslâma suikast olan gaddarâne Sevr Muâhedesi”nin yeni versiyonu Amerikan projesi BOP’la Fas’tan Afganistan’a yirmi iki İslâm ülkesinden mezhebî-etnik iftiraklarla elli ülke türetme tefrikasının Irak, Libya, Lübnan, Sudan ve Somali’den sonra Suriye’de de devreye sokulması.

Nitekim Sykes-Picot ve Sevr’in sonucu çizilen “Osmanlıyı ve Ortadoğu’yu taksim ve tefrika haritaları”nı yetersiz bulan Amerika’nın Ankara Büyükelçisi ve Trump’un Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın güya “Osmanlı millet sistemi”yle “özerklik-federasyon” paravanında vatan birliğindeki ülkelerin ırklar, mezhepler, diller farkıyla ufak “şehir devletleri”ne dilimlenmelerine teşne hale getirilmesi önerisi bu tefrikanın kumpası.

Özetle, iktidardakilerin “Suriye hayıflanması”, Cumhurbaşkanı’nın “sınırımızda teröristan istemiyoruz” söylemini, “yandaş medya”nın “SGD silah bırakıyor, Suriye toparlanıyor” propagandasını boşa çıkarırken, “otoriter rejim”in “Suriye politikası”nı yeniden sorgulatıyor.

Ve Türkiye’nin yanıbaşında Suriye’nin bölünüp parçalanmasına, emperyal işgalcilerin tefrika projelerine karşı Ankara’dakilerin kırılganlığı ve suskunluğu sorgulanıyor. 

Okunma Sayısı: 177
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Antalya'daki orman yangınlarının yarısının sebebi: "Kontrolsüz piknik"

    İsrail halkı da Gazze’deki zulme karşı ayakta

    Emekli aylıkları açlık sınırının altında

    Gazze’de her gün en az 30 kişi sakat kalıyor

    Soğan ve patates elde kaldı

    Vatandaşın yarısı alt gelir grubunda

    Şara: SDG anlaşmamıza uymuyor

    AKP anketinde de ekonomide kötümser tablo

    Beyaz Saray’daki 2. Trump-Zelenskiy görüşmesinde hangi mesajlar verildi?

    İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı

    Trump: Putin-Zelenskiy zirvesi için hazırlıklara başladım

    Beyaz Saray’da buluştular: "Putin ve Zelenskiy 2 hafta içinde bir araya gelecek"

    "İsrail tarafından 2. İran savaşının yeniden kışkırtılacağına dair spekülasyonlar var"

    Yapay zekayla oluşturulan sahte görsellere ve seslere çok dikkat etmek gerekiyor!

    İspanya'da aşırı sıcaklar 2 bin 405 kişinin ölümüne sebep oldu

    Pakistan'daki sellerde ölenlerin sayısı 657'ye yükseldi

    Gazze’deki ABD'li hemşire: ''Durum felaket ötesi'' - "Hastanede açlıktan ölen bebeklere şahit olduk"

    Mısır: Sözde 'Büyük İsrail' açıklamalarını reddediyoruz

    'Trump, Putin tarafından kandırıldı'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Meşveret ve şûrâ vazgeçilmezimiz
    Genel

    İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı
    Genel

    Beyaz Saray’daki 2. Trump-Zelenskiy görüşmesinde hangi mesajlar verildi?
    Genel

    Beyaz Saray’da buluştular: "Putin ve Zelenskiy 2 hafta içinde bir araya gelecek"
    Genel

    Trump: Putin-Zelenskiy zirvesi için hazırlıklara başladım
    Genel

    Emekli aylıkları açlık sınırının altında
    Genel

    Şara: SDG anlaşmamıza uymuyor
    Genel

    AKP anketinde de ekonomide kötümser tablo

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.