Barla’ya gelen herkesi Bediüzzaman’ın misafiri olarak görüyoruz

Yeni Asya Barla Sosyal Tesisleri Müdürü Ahmet Demirdöğmez ile Barla’yı ve sosyal tesisleri konuştuk. Demirdöğmez, “Yeni Asya Vakfı olarak tesislerimize gelen bütün misafirleri aynı şuur ve hassasiyetle ağırlamayı kendimize vazife biliyoruz” dedi.

RÖPORTAJ: MUSTAFA SAİD ERGÜN

- Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

1960 Diyarbakır doğumluyum. Lise mezunuyum. Risale-i Nurlar’ı 1979 yılında Maden ilçesinde tanıdım. Mersin’de ikamet ediyorum. 4 yıldır Yeni Asya Barla Sosyal Tesislerinde vazifeliyim. Bu nuranî dâvâda hizmet etmek büyük bir bahtiyarlıktır.

- Barla sizin için ne ifade ediyor?

Barla ehl-i imanın manevî imdadına gönderilen Risale-i Nur Külliyatı’nın telif edilmeye başlandığı ilk merkez olması cihetiyle çok büyük bir ehemmiyet arz ediyor. Risale-i Nur Külliyatı’nın büyük bir çoğunluğunun Barla’da yazılmış olması da manidardır. Şahs-ı manevinin ilk olarak Barla’da teşekkül etmesi de ayrı bir ehemmiyet arz eder. Bu nuranî hizmetin en mükemmel şekilde bugünlere taşınmasında vesile olan Barla sıddıkları Barla’ya ayrı bir değer katıyor. Aynı zamanda Barla’nın ilk Medrese-i Nuriye olma özelliği de hatırdan çıkarılmamalıdır. Üstad Bediüzzaman Hazretleri’ni ve Risale-i Nur’u tanıyan, seven, merak eden bütün insanların Barla’ya akın akın gelmesi de bunların göstergelerinden birisidir.

- Yeni Asya Barla Sosyal Tesisleri’nin genel durumu hakkında bilgi verir misiniz?

YENİ ASYA Sosyal Tesisleri olarak toplam 28 odadan müteşekkil 2 ayrı binamız var. Tesisimiz Barla’nın güzel yerinde göle nazır bir mevkide bulunmaktadır. Girişimiz tek kapıdan yapılmaktadır. Birinci binamızda 3 yataklı ve 4 yataklı odalarımız mevcut. Çok amaçlı büyük salonumuzla bayan mescidimiz mevcut. Zemin katta 10 adet 3 yataklı odalarımız, birinci katta 4 yataklı 6 adet suit odamız mevcuttur. İkinci binamızda 12 adet geniş suit odalarımız mevcuttur. Suit odalarımızda 4-5 kişilik bir ailenin rahatlıkla kalabileceği özellikler mevcuttur. Bu Odalarımızda buzdolabı/su ısıtıcısı/wifi/balkon/sıcak su bulunmaktadır. Ayrıca teras katı da çok amaçlı salon olarak kullanılmaktadır. Ek olarak çocuk oyun parkı, voleybol/basketbol sahası, otopark ve yemekhanemiz mevcuttur. Fiyatlarımız oda üzerinden olmaktadır. Kahvaltı ve yemek ücreti kişi başıdır.

- Yeni Asya Barla Sosyal Tesisleri Müdürü olarak vazifeye başladığınızdan itibaren tesisler bünyesine ne gibi yenilikler yapıldı?

Bu nuranî hizmette Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin ve Cemaatimizin Şahs-ı manevisinin himmetini her daim hissetmekteyiz. Eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Birinci binamızın 20 küsûr senelik bir maziye sahip olması hasebiyle onda bazı yenilikler yapmaya çalıştık. Eskimiş Halıları yeniledik. Yaklaşık olarak 660 m2’lik parke döşendi. Çürümüş bazı borular yenilendi. Yemekhaneye komple fayans döşendi ve asma tavan yapıldı. Zemin kattaki odalarda yataklar yenilendi. Kaymaz halılar döşendi. Hediyelik eşya ve kitap reyonumuzu imkânlarımız dahilinde zenginleştiriyoruz. Eksiklerimiz var, zaman içerisinde gidermeye çalışıyoruz. Çocuk oyun parkımız eski haliyle duruyor, yenilenmesi lâzım. Çok amaçlı büyük salondaki kanepelerin yenilenmesi gerekiyor. Bilhassa eski binamızdaki odaların boyanması ve elektrik kablolarının sıva altına alınarak priz sayısının arttırılması gerekiyor. Bu hususta cemaatimizin duâlarını bekliyoruz.

- Genel olarak bu yılki sezonu değerlendirir misiniz?

Bu sezon geçen sezondan daha iyi ve hareketli bir sezon oldu. Durum şunu gösteriyor ki; gelecekte tesisimiz kâfi gelmeyecek, yeni tesise ihtiyacımız olacak gibi gözüküyor. Sezona İzmit Bayan-Çocuk talebe programıyla başladık. İzmir, Ankara, İstanbul, Düzce aile okuma programıyla devam ettik. Arada küçük çaplı İstanbul, Ankara, Konya erkek talebe okuma programı yapıldı. Son olarak da İzmir hanım talebe programıyla sezonun sonuna geldik. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Bilhassa erkek talebe programlarının sezon başı ve sonlarında olması, aile programları ile çakışmaması dileğimizdir.

Hizmetlerimizle teşekkür ve duâ alıyoruz

- Yeni Asya Barla Sosyal Tesislerine herkes ve her kesimden misafir gelebilir mi?

Barla’ya gelen bütün misafirlerimize Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin misafiri olarak kabul ediyoruz. O nazarla bakıyoruz. Biz Yeni Asya Vakfı olarak tesislerimize gelen bütün misafirleri aynı şuur ve hassasiyetle ağırlamayı kendimize vazife biliyoruz. Bu noktada müşteri memnuniyeti ve geri dönüşler bizim için çok önemlidir. Genel görüşler müsbet yöndedir. Misafirlerimiz son derece memnun kalmaktadır. Bu hizmetten dolayı teşekkür ve duâ almaktayız.

- Şahsım ve Yeni Asya Gazetesi adına teşekkür ediyorum. Hizmetlerinizde muvaffakiyetler diliyorum.

Ben teşekkür ederim. Bütün gönül dostlarımızı ve Risale-i Nur’a gönül veren herkesi Barla’ya ve tesislerimize bekliyoruz.