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27 KASIM 2022 PAZAR - YIL: 53

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer: Fuar söyleşisi ile Yeni Asya’yı daha iyi tanıdım

27 Kasım 2022, Pazar
Yeni Asya Neşriyat olarak bizim de katıldığımız, 28 Ekim ve 06 Kasım 2022 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen İZKİTAP kitap fuarındaki katkılarından dolayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda İZFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı sayın Tunç Soyer’e teşekkürlerimizi bildirmek üzere makamında ziyaret ettik.

Gazetemiz yazarlarından Muharrem Okur, İzmir Yeni Asya Neşriyat görevlisi Abdülbasir Şeker ve iş insanı Talha Kuruçaylı ile birlikte Soyer’le çok bir sohbet gerçekleştirdik.

Başkan Soyer, kendisine yönelttiğimiz soruları içtenlikle cevapladı. 

- Yeni Asya Neşriyat olarak bazı şehirlerimizde de kitap fuarlarına iştirak ettik. Belediye başkanları standımızı ziyaret etti. İzmir fuarındaki standımızda sizleri de görmek isterdik... 

Bu defa biraz telaşlı oldu. İnşallah bir dahaki sefere uğramaya çalışacağım. Kitap fuarındaki yazarların söyleşileri ile ilgili olarak salon tahsisi vesilesi ile Yeni Asya’yı daha yakından tanıma imkanım oldu. Aslında bizi birbirimizden ayıran sebeplerden çok daha fazla birleştiren sebepler var.. Ülkemizdeki farklılıklar bizim zenginliğimiz. 

- İzmir Metrosunu genişletme çalışmalarınız var. İlanlardan görüyoruz. Bu hususta hükümetin desteği oluyor mu? 

Maalesef olmuyor. Biz dünya bankasından çok düşük, yüzde bir faizle, beş yılı ödemesiz otuz yıl vadeli kredi bulduk. İşlemler tamamlandı. Her şey hazırlandı. Fakat Cumhurbaşkanlığından onay çıkmadı. Ama biz durmadık. Halkımıza verdiğimiz sözü yerine getirmek için bu defa farklı bir yola başvurduk. Hazine garantisine gerek olmadan dört yıl geri ödemesiz, toplam on iki yıl vadeye uzanan birkaç finans kuruluşundan kredi sağladık. Bu arada ihaleyi iptal etmek için dava açılmıştı. Dava lehimize sonuçlandı. Şimdi hiçbir engel kalmadı. İlk kazmayı vurduk. Çalışmalar başladı. İzmir’imize hayırlı olsun inşallah. 

- Size Bediüzzaman Hazretlerini tanıtan eserlerden örnekler takdim ediyoruz. Risale-i Nurların bir ara devlet tekeline alınma girişiminin Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilgilenmesi ile CHP’nin Anayasa Mahkemesine konuyu götürmesi sonucunda bu yanlış uygulamadan vazgeçilmişti. Fikri Sağlar’ın kültür bakanlığı döneminde de Risale-i Nur kitapları Milli Kütüphanelere konulmuştu.

Belediyeniz bünyesinde bulunan gezici kütüphaneye Risale-i Nur eserlerini de koyulabilir mi? 

Tabii olabilir. 

- Teşekkür ederiz.

Ben de gelişinizden çok memnun oldum. İyi ki varsınız. En kısa zamanda sizi ziyarete geleceğim.                         

İZMİR - SALİH SÜTÇÜOĞLU

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