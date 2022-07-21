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21 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Kişi değil, sistem güçlü olmalı

21 Temmuz 2022, Perşembe
CHP Trabzon İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem tek bir kişinin aklının değil, toplumun bileşenlerinin oluşturduğu ortak payda, ortak akıldır. Kişi değil, sistem güçlü olmalı” dedi.

Röportaj: Ramazan Tavşan

- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni (CHS) nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ülkede 15 Temmuz mağduriyeti üzerinden yürünerek cumhur ittifakı bileşenleri alelacele partili CHS diye bir ucubeyi millete dayattılar. O dönem bu sisteme eleştiri getirmenin adeta vatana ihanet algısı oluşturularak “ver yetkiyi, gör etkiyi”, ülke şöyle uçacak, böyle uçacak denilerek dayatılan bu sistem, daha birinci dönemini bitirmeden kendini bitirmiştir. Ülkeyi koalisyonlardan kurtaracağız demişler. AKP+MHP+BBP ve VP koalisyonuna mecbur kalmışlardır. Türkiye’nin beş yıllık kredi temerrüt riski olan CDS puanı 900 olmuş, borç veren bir ülke veya fon bulunamıyor. Öyle bir duruma düşmüşüz ki savaşan iki ülkenin limanından buğday gemisi hareket edecek mi diye nöbet tutar hale gelmişiz. Bu sistemde hukuk çökmüş, sağlık çökmüş, eğitim çökmüş görüyorsunuz. Ülkeyi bu girdaptan kurtarmak için erken seçim, hemen seçim diyoruz. Bu ülke bir kişinin yönetim beceriksizliği yüzünden bu kadar bedelleri hak etmiyor.

- Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’den (GPS) ne anlamalıyız?

GPS tek bir kişinin aklının değil, toplumun bileşenlerinin oluşturduğu ortak payda, ortak akıldır. Çılgın değil, makul akıldır. Devletin temsil ve yetkilerinin bir kişiye indirgendiği değil, kuvvetler ayrılığının olduğu devletin kurumlarının bağımsız hareket ettiği, liyakatli kişilerin iş başında olduğu, devlet aklı ve hafızasının geçerli olduğu, tarihi devlet gelenek ve tecrübelerinin, temayüllerinin hâkim olduğu sistemdir bu. Bu sistem hak, adalet, liyakat ve denetimin hâkim olduğu hamili kartların geçerli olmadığı, ayrıcalıklı kesim ve kişilerin olmadığı bir sistemdir. Bu ülkenin güçlendirilmiş kişilere değil güçlendirilmiş sisteme ihtiyacı vardır. Biz bunun başardığımız zaman başka ülkelerde bize gıpta ile bakar ve en basit ifadeyle gelişmiş ülkeler %2 ile borç kaynak bulurken biz artı %9 daha (CDS) yüksek bedel ödemek zorunda kalmayız. 

- 6’lı Masanın varlık amacı nedir?

6’lı masa farklı kaynak ve frekanslardan beslenen dünya görüşleri ve hayata bakışları farklı olan insanların birlikte yaşama, barış ve huzur adına ben değil, biz merkezinde büyüttüğümüz ortak değerlerimizdir. Kurtuluş savaşında ‘biz’ demişiz, bir cumhuriyet kurmuşuz. 1974’te ‘biz’ demişiz, Kıbrıs Barış harekâtını başarmışız. 1991’de ‘biz’ demişiz sol ve sağı bir araya getirmişiz. Birlikte ülkeyi yönetmişiz. Şimdi de 6’lı masa toplumun farklı kesimlerinin yeni bir Türkiye inşaası için güç birliği projesidir. Bu yönüyle toplumda 6’lı masa, bir toplumsal uzlaşı olarak kabul görüyor. 

*Trabzon yerelinde siyasi atmosfer nasıl?

Trabzon siyasette de sporda da hep iddialı bir şehirdir. Burada kendinizi ifade edebildiğiniz ölçüde başarılı olursunuz. 6’lı masa büyük bir teveccüh görmekte, iktidarın Trabzon yerelindeki gücünü yıkmış durumdadır. Bunu ilk seçimlerde net olarak yaşayacağız. 

*Yeni Asya Gazetesi, camiası ve Bediüzzaman Said Nursi hakkındaki kanaatlerinizi alabilir miyiz?

Samimi olmak gerekirse, Yeni Asya ve Bediüzzaman hakkında fikir beyan edecek kadar derinlemesine bilgi sahibi değilim. Şimdi sizleri tanıdım. Memnun oldum. Bu ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum. Çok verimli olduğuna inanıyorum.

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