Risale-i Nurlar’la istikameti muhafaza edebildim

KBB Uzmanı Dr. Ali Osman Özçelik ile Risale-i Nurları ve virüs salgınını konuştuk.

RÖPORTAJ: RÜSTEM GARZANLI

Ali Osman Özçelik kimdir, kısaca özgeçmişinizi anlatır mısınız?

1966 yılında Muş merkeze bağlı İnardı Köyü’nde dünya misafirhanesine gönderildim. 1980’de Muş Merkez Yatılı İlkokulunu, 1984’te Kayseri Mimarsinan Öğretmen Ortaokulunu, 1987’de İstanbul Atatürk Fen Lisesini, sonra İÜ İstanbul Tıp Fakültesi’ni Allah’ın inayetiyle bitirdim. Halen Batman Bölge Devlet Hastanesi’nde KBB uzmanı olarak çalışıyorum.

Risale-i Nurlar’la nasıl tanıştınız kısaca anlatır mısınız?

Köyümüzde yol, elektrik, okul olmadığından dolayı Muş merkezde yatılı ilkokuluna abim kaydımı yaptı. Yaz tatilinde ancak köye gidebiliyordum. İstanbul’da üniversite okuyan abim Muş’taki Nur Talebeleriyle beni tanıştırdı. Hafta sonu ve ara tatillerde fırsat buldukça Medrese-i Nuriyeye gidiyordum. O zaman ilkokul yaşında Risaleleri okumak ve anlamak yok denecek kadar azdı. Fakat Cemaatin samimiyeti, ilgisi, ihlâsla Nurlar’ın cisimleşmiş bir halleri, melekiyet kesbetmiş bir yaşayışları vardı. Hakeza Kayseri Nur Talebeleri’nin de hayat ve hizmetleri çok parlaktı. Kayseri’de ortaokul dönemi en çok Risale okuduğum okul hayatımdır. Risaleyi pek anlamıyordum, ama kalbime, ruhuma ve diğer lâtifelerime verdiği feyzi tariften acizim. Şimdi aklen Risaleyi daha iyi anlıyorum, ama hiçbir zaman ortaokul dönemi kadar istifade edemedim.

Bu kutsî dâvâ ile müşerref olmak büyük bir şanstır. Hem dünyamızı hem de ahiretimizi mamur eden Kur’ân’ın hakikî bir tefsiridir. Bediüzzaman Hazretleri’nin mektupların başında gösterdiği sevgi ve muhabbet insanı cezbediyor.

Şu muazzam ifadeye bakalım: “Aziz, sıddık, fedakâr, vefakâr kardeşlerim... Yüz milyon başların feda oldukları bir kudsî hakikata, başımız dahi feda olsun. Dünyayı başımıza ateş yapsanız, hakikat-i Kur’âniyeye feda olan başlar, zındıkaya teslim-i silâh etmeyecek ve vazife-i kudsiyeden vazgeçmeyecekler inşâallah!”...

Nur Talebeleri, tek bir şeyi gaye edinmiştir: “İmanlarını kurtarmak niyetiyle Risale-i Nur’u okumak ve rıza-yı İlâhî için iman ve İslâmiyete Risale-i Nur’la hizmet etmek.”tir. Risalelerde geçen bu ifadelerin tam mazharı olan Nur Talebeleriyle ilkönce tanışmış olmak büyük bir lütfu İlâhîdir. Cenab-ı Allah’ın hıfzıyla Nur Talebelerinin bu çok cazibedar halleridir ki beni Nurlar’a bağladı. Lisan-ı halin hizmetteki tesiri azimdir. Gerçekten onları tarif etmekten acizim ve buna dair çok uzun tasvirler yazılabilir.

Ali Osman Bey; Risale-i Nurlar hayatınıza nasıl bir yön verdi anlatır mısınız?

Cenab-ı Allah’a milyonlar şükürler olsun (çok hata, kusur, günah, tembellik, derd-i maişet, dünya muhabbeti, siyasî, içtimaî malayani meşguliyetler vb. sebeplere rağmen) Nurlar’la irtibatım ve Hıfz-ı İlâhî bunları sebeb kılarak, ana istikameti muhafaza edebildim. İnşaallah son anımıza kadar da iman-ı kâmil üzere hepimiz istikamet üzere ruhumuzu teslim ederiz ve hassaten bunun için duâ bekliyorum. Hayatın her safhasında ve her konuda Risâle-i Nur’un, Kur’ân’ın ve Sünnet-i Seniyyenin çok parlak muazzam bir tefsiri olarak rehberlik ettiğini idrak ediyorum. Elhamdülillah Risâle-i Nur aklıma, ruhuma, kalbime birçok konuda (nefsimden kaynaklı çok olumsuz engellere rağmen) feyz, nur veriyor. Cenab-ı Allah, bizleri bu nimet-i İlâhiyeye lâyık etsin. Amin…

Bir uzman hekim olarak hayat için insanlara hizmet veriyorsunuz. Genel hastalıklar ve koronavirüs hastalığına dair ivedilikle tedbirleriniz nedir?

İnsan sağlığına hizmet etmek ebedî hayata hizmetten sonra gelen kutsal bir meslektir. Bu iki kutsal mesleği nasib eden Allah’a hamd olsun ve bizleri lâyık etsin. (Ekser hastalıklar sû’-i istimalâttan, perhizsizlikten ve israftan ve hatiattan ve sefahetten ve dikkatsizlikten geliyor... Oruç ‘açlık’ insana en mühim bir ilâç nevinden maddî ve manevî bir perhizdir ve tıbben bir hımyedir... İbni Sinadan nakille: “İlm-i Tıbb’ı iki satırla topluyorum. Sözün güzelliği kısalığındadır. Yediğin vakit az ye. Yedikten sonra dört-beş saat kadar daha yeme. Şifa, hazımdadır. Yani, kolayca hazmedeceğin mikdarı ye. Nefse ve mideye en ağır ve yorucu hal, taam taam üstüne yemektir”...)

Risale-i Nur’da geçen bu ifadeler sağlığı korumada çok değerli prensiblerdir. Çok yemenin, sağlıksız özellikle katkı gıdalı beslenmenin hastalıkların yüzde doksanının doğrudan veya dolaylı sebebidir. Esas olan sağlığı korumaktır, tedavi sonra gelir. Maalesef hastalıkları ilâçlarla, ameliyatlarla tedavi etmede tıp dünyasının çok aşırılıkları, hataları var. Geleneksel tıbbın, fitoterapi vb. her geçen gün dünyada hızla yayılması da bunun ifadesidir. Sağlıklı insanların hastalıklara (Covid-19 vb) karşı İnşaallah dirençli olur, hastalansa da hafif, çabuk atlatır. Hastalıklara karşı yersiz aşırı korku, endişe ve panik havası var. Hepimizin genel hatlarıyla bildiğimiz maddî tedbirlere (Covid’19’e) baş vurmak yani fiilî duâyı yaptıktan sonra tevekkül etmek lâzım. Yoksa hayatımız azab olur. Rahmetli Zübeyir Ağabeyin hizmetteki anlayışı azamî tedbirle birlikte azamî hizmettir, hizmeti terk etmek tedbir değil. Sonuç itibariyle herşey gibi virüsler, bakteriler de Cenab-ı Allah’ın, mutlak itaatkâr musahhar görevli memurlarıdır.

Meşguliyetleriniz için yoğun mesainiz devam ediyor. Daha fazla zamanınızı almak istemem, vermek istediğin bir mesajın varsa alayım.

Rüstem Ağabey, en güzel mesaj Kur’ân ve Sünnet-i Seniyyeye ittiba etmektir. Kur’ân’ın hakikî tefsiri olan Risale-i Nurlar’ı çok çok… okuyalım. Genç kardeşlerimize sahip çıkalım... Ayrıca Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin önemle üzerinde durduğu uhuvvet, tesanüd, şahs-ı mânevî, fenafi’l- ihvan ve ihlâstır. Bunlar hakikî ittihadın temelini oluşturan temel unsurlardır. Nur Talebesinin ideal hedeflerinden biri de ittihadı temin etmektir.

Bugün Yeni Asya olarak neşir hayatına devam eden gazetenin evveliyatı “İttihad” ile yayına baş- lamıştır. Cenab-ı Allah sizlerden ve Yeni Asya Okuyucularından da razı olsun. Allah’a emanet olunuz.

Doktor Bey, yoğun meşguliyetiniz içinde bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederim.