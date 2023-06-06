Dünyadaki ilginç yasaklar

Dünyadaki tüm ülkelerde yasaklar mevcut, ancak aralarında bazı yasaklar var ki ilginç oldukları kadar ilginç gerekçelere de sahipler. Hangi ülkede hangi ilginç yasaklar uygulanıyormuş bir kısmına birlikte bakalım.

Singapur –Sakız Yasağı: Singapur’da sakız çiğnemek, bulundurmak ve satmak yasaktır.

Singapur’un 1992 yılında yürürlüğe koyduğu sakız yasağı, ulusun en temiz ülkesi olma unvanını almasına yardımcı olmuştur. Bu yasak 2004 yılında kanunda esnetme yoluna gidilerek doktor kontrolünde tedavi amacıyla kullanılan sakızlar (örneğin: nikotin sakızı) yasa dışı olmaktan çıkarılmıştır.

Halkın sakızları çiğnedikten sonra posta kutuları, anahtar delikleri, asansör düğmeleri, banklar, camlar gibi ortak alanlarda bulunan malzemelere yapıştırdığı, sakızların temizlenmesinde zorlanıldığı ve temizleme maliyetinin de gittikçe arttığı gözlenmiş olup bu yasağın getirilmesine karar kılınmıştır. Halka açık yerlerde sakız çiğneme ve bırakmanın cezası ilk defa ise 900 dolar, iki defadan fazla olma durumunda ise artırılmış para cezası ve 2 yıl hapistir.

Çin - Zaman yolculuğu yasağı: Çin hükümeti zaman yolculuğu konulu filmleri yasakladı.

Çin hükümeti, 31 Mart 2011 yılında “zaman yolculuğu, reenkarnasyon, tuhaf hikâyeler, absürd teknikler ve hatta feodal dönemden kalma batıl inançlar, efsaneler, kadercilik, muğlak ahlâkî dersler ve olumlu düşünce eksikliği, fantezi öğeleri’’ konulu film ve dizileri yasakladığını açıkladı. Çin hükümetine göre bu konuları içeren film ve dizilerin gerçeklik yanının olmayışı, batıl bir inanç oluşu, zamanda geriye giderek tarihi yeniden yazabilen karakterlere yer verilmemesi gerektiği ve modern Çin’den eski Çin’e yolculuk yapıyormuş ve insanlara eski Çin’i olduğundan farklı gösteren bu tür yapımlar Çin mirasına aykırı olduğu için yasaklanmıştır.

Kanada - Bebek yürüteci yasağı: Anne ve baba için dönüm noktası sayılabilecek zamanlardan biri de çocuğunun yürüdüğü o ilk andır. Bazı aileler çocuklarının bir an önce yürüyebilmesi için farklı teknikler kullanmışlardır. Bu tekniklerin uygulanması esnasında kullanılan araçlardan biri de bebek yürütecidir.

Bebek yürüteçleri her ne kadar masum görünse de Kanada hükümetinin yaptırmış olduğu araştırmalar sonucunda bebek yürütecinin, bebeklerin fiziksel ve zihinsel gelişimini olumsuz etkilediği ortaya çıkınca 2004’te alınan karar ile bebek yürütecinin kullanımı, ticareti ve üretimi yasaklanmıştır. Yasağa uymayan kişilere 100 bin dolara kadar para ve 6 ay hapis cezasına çarptırılması gibi çeşitli cezalar uygulanmaktadır.