"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 EKİM 2020 CUMA - YIL: 51

Zarara rızasıyla girene neden merhamet edilmez? -2

Said YÜKSEKDAĞ
02 Ekim 2020, Cuma
Önceki yazımızda “Zarara rızasıyla girmek ne demektir?” sorusuna cevap vermiş, ardından “Zarara kendi rızasıyla girene merhamet edilmez” kaidesine değinmiştik.

Özetle hatırlayacak olursak; bu kaide gereği zarara kendi şuuru, isteği ve rızasıyla bilerek girene; neticesi itibariyle cezayı tatbik etmekle kanun ve adalet adına acınmaz ve merhamet edilmez. “İhsan-ı İlâhîden fazla ihsan, ihsan değildir.1 hükmünce Cenâb-ı Hakk’ın rahmetinden fazla rahmet, ihsanından fazla ihsan edilmez.

Evet, bu hakikatleri öğrendikten sonra “Zarara girenlere merhamet etmediğimiz takdirde Allah’ın rahmetinden mahrum kalmaz mıyız?” diye bir soru aklımıza gelebilir. Zira âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm) “Allah, insanlara merhamet etmeyene rahmette bulunmaz.”2 buyurmaktadır. 

Bu soruya kısaca cevap vermeye çalışalım: Öncelikle bu hadisin hangi mânâyı muhteva ettiğine bakmamız, Peygamber Efendimiz’in (asm) bu hadisten neyi murad ettiğini anlamamız lâzımdır. Zira aslı Arapça olan hadislerin Türkçe tercümesinde mânâ tam olarak yansımayabiliyor. Bu sebeple hadis âlimlerinin bu konuda yaptığı izah ve yorumlara bakmakta muhakkak fayda vardır. 

Tefsir, hadis, fıkıh âlimi olan Abdullah bin Sa’d bin Ahmed bin Ebî Cemre bu hadis hakkında şöyle bir yorum yapar: “Bu hadiste şu mânâ muhtemeldir: Herhangi iyilik şekillerinden biriyle başkasına iyilik yapmayan kimseye hiç sevap hâsıl olmayacaktır.” Aynen Rahmân Sûresi’nin 60. âyetinde şöyle ifade edildiği gibi: “İyiliğin karşılığı ancak iyilik değil midir?”

Bu durumda hadisten mu- rad şu olabilir: “Kimde dünyada iken îmanın merhame- ti yoksa, ona âhirette rahmet edilmez” yahut “Kim Allah’ın emirlerine uymak, yasaklarından kaçmak sûretiyle nefsine merhamet etmezse, Allah da ona rahmet etmez; çünkü Allah nezdinde ona verilmiş bir vaad, bir garanti mevcut değildir.” Bu durumda tercümede zik- ri geçen merhametten mak- sadın amel, rahmetten muradında amelin karşılığı olan mükâfat olduğu ifade edilebilir.3

Elhâsıl: Gerçeği bilmelerine rağmen zarara kendi iradeleriyle girenlere ceza tatbik edildiği vakit; hak namına merhamet edilmez. Zira Cenâb-ı Hak mutlak adalet ve sonsuz merhamet sahibidir. Kimin haddi var ki O’ndan daha fazla merhamet etsin. O, dilediği kulunu bağışlar, dilediğine istediği kadar ceza verir. Bizlere düşen insanların zarara girmeden evvel yaptıkları kötü fiiller için uyarmak, nasihat etmek, irşad etmek ve zarara girmeleri hâlinde de akıbetleri hususunda duâ etmektir.

Dipnotlar: 

1- Eski Said Dönemi Eserleri, Said Nursî, Yeni Asya 2017, s. 489.

2- Buhâri, Tevhid 2, Edeb 27; Müslim, Fedail 66, Tirmizi, Birr 16.

3- sorularlaislamiyet.com

Okunma Sayısı: 165
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meclis hür olmalı

    Ukrayna'da 146 noktada orman yangını: Bilanço ağırlaşıyor!

    Galatasaray, Avrupa'ya veda etti

    Türkiye - Libya deniz sınırı anlaşması BM tarafından tescil edildi

    Dijital uçuruma yerli yazılım katkısı

    Dünyada son 24 saat böyle geçti

    AB, ateşkes çağrısı yaptı

    Koca: Ağır hasta sayımızda düşüş devam ediyor

    Başakşehir'in Devler Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

    İsrail ile Lübnan ABD ara buluculuğunda müzakerelere başlıyor

    Filistin'de koronavirüs vaka sayısı 51 bini geçti

    MSB: Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri ortak anlayışa vardı

    Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belirlendi

    Karamollaoğlu: "Bakmayın dolara” diyen, ekonomiyi yönetemez

    Zatürre ve grip aşılarına talep fazla, aşı yok

    Dipsiz Göl çamur oldu

    Asıl sorun otokratik rejim

    Yüz yüze eğitim için kısıtlamalar gelebilir

    Macaristan sınırlarını 1 ay daha kapalı tutma kararı aldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adam rejimiyle küçülen Türkiye
    İbrahim ERSOYLU

    Mahpuslar adalet bekliyor
    Faruk ÇAKIR

    Alkışladınız da ne oldu?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Hepimiz…
    Cevher İLHAN

    Yine “salgın” çarpıtması...
    Genel

    Meclis hür olmalı
    Süleyman KÖSMENE

    Kişiyi dinden çıkaran nedir?
    Risale-i Nur'dan

    Mebus hiçbir tesir altında olmamak gerektir
    Said YÜKSEKDAĞ

    Zarara rızasıyla girene neden merhamet edilmez? -2

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.