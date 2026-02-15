"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 ŞUBAT 2026 PAZAR - YIL: 56

‘Değer’li evlâtlar

Şeyma Özdemir
15 Şubat 2026, Pazar
Biz Müslümanlar olarak dinimizin bize öğrettiği değerleri oldukça önemser, olmazsa olmazlarımız haline getiririz.

Değerlerimizi yaşatmaya, değerlerimizle vâr olmaya yönelik çabalarımız oldukça yoğundur ki, çevremizdekilerin bilhassa en yakınlarımız olan çocuklarımızın da aynı değerleri yüceltmelerini ister, onlara bu noktada yaptırımlar uygulamak isteriz.

Bazen bu hassasiyetimiz öğüt vermekten öteye geçer; baskı kurar, iradelerini ve seçim haklarını ellerinden almak ister, sadece ve sadece inandığımız değerleri yaşamalarını, taviz vermemelerini isteriz. Oysa Efendimizin (asm) hayatına baktığımızda tebliğ vazifesinin tam olarak böyle olmadığını görür; dengeyi, hoşgörü ve şefkati, gerektiği zaman hiddeti O’ndan (asm) öğreniriz.

Meseleyi bir örnek üzerinden ele alalım. Bir gün Efendimize (asm) küçük bir çocuğu şikâyet ederler. Çocuk yabancı bahçelerden hurma çalmaktadır. Büyüklerinin öfkeli tepkilerine, azarlamalarına rağmen bu kötü huyundan vazgeçmez.

Efendimiz küçük çocuğu yanına çağırır, onunla konuşur. Sonra ona hurmayı sevip sevmediğini sorar. Çocuk hurmayı çok sevdiğini söyler. Efendimiz (asm) de çocuğa ağaçlardan değil, yere düşen hurmalardan alabileceğini ifade eder. O günden sonra çocuk bir daha aynı davranışı göstermez.

Bize iyiliği, değerleri, erdemleri öğreten, ahlâkı Kur’ân ahlâkı olan Efendimiz (asm) kötü davranış ile çocuğu birbirinden ayırmış, çocuğa değer vermiş, duygu ve düşüncelerini öğrenmiş, çocuğun ihtiyacını görmüş, kabul etmiş ve yol göstermiştir. Ezanla dalga geçen Ebu Mahzûra’ya karşı tepkisi de aynı inceliği taşır.

Ahirzamanda bize Sünnet-i Seniye yolunu gösteren Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinde de benzer davranışları görürüz. Kastamonu’da kaldığı evin alt katında oturan, neredeyse ayık bir gün geçirmeyen sarhoş adamın yanından geçerken ona selam vermesi, bu meseleye örnek olarak gösterilebilir.

Bu büyük zatlar hal ve hareketleriyle karşıdakine âdeta şunları söylerler; sen bu yanlış davranışından ibaret değilsin; ben seni görüyor, varlığını ve kıymetini biliyor, seni bu yanlışından ayırıyorum.

Zira değerler, altında insanı ezmek için değil, insanı yüceltmek için vardır. Beni böyle bir tefekküre iten, Youtube’de bir ilâhînin altına yazılmış yorumu aynen paylaşayım:

“Ben 14 yaşında bir gencim. 'Yeni nesil nereye gidiyor!' sözlerinden son derece rahatsızım. Herkes yeni nesil nereye gidiyor diyor ama kimse yeni nesli nasıl daha iyiye götürebiliriz, demiyor. Yeni neslin sonu çok iyi olmayabilir, ama bu sadece bizim suçumuz değil! Yeni nesil dinden uzaklaşıyor doğru, ama çocuklarınız dinden uzaklaşmasın diye ne yaptınız? Onu iyi bir okula göndereyim derken dinini unutuyorsunuz. Bize Hz. Muhammed’i Hz. Ali’yi, Hz. Ebubekir’i ve birçok Sahabeyi anlatın lütfen. Siz çok şanslıydınız size anlatan birileri vardı…”

Gençler kabul görmek istiyorlar. Büyüklerinden şefkat, anlayış bekliyor, kendilerine güvenildiğini hissetmek, ümitvar bakışları görmek istiyorlar. Kendilerine inanmak için, önce bizlerin inancından emin olmak istiyorlar.

İşte tam da bu yüzden, özünde değerli olan evlâtlarımızı “değer”li yapabilmek için dilimizdeki bazı düğümleri çözmek gerek. Meselâ; "Nasıl da utanmadan yapıyor" değil! "Nasıl da güzel Müslüman olur, iman ne güzel yakışır" diyebiliriz. Böylece gençlere olan ümidimizi hep diri tutar, onları aşağılamak ve kendimizden uzaklaştırmaktansa şefkatle bakar, dua eder, rehber olur, inanır, sever, güveniriz.

(Bizim Aile Kasım 2025 sayısından alınmıştır.)

Okunma Sayısı: 123
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ateşkes dinlemeyen İsrail, yine Gazze'nin kuzeyini bombaladı

    Fenerbahçe, Trabzonspor'un yenilmezlik serisine son verdi

    Albanese yalnız değil!

    'Sabredecek halimiz, dayanacak takatimiz kalmadı'

    Milletvekillerinin hiçbir hükmü yoktur

    ABD, uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle bir tekneyi daha vurdu: 3 kişi öldü

    Araç kiralarken ''sahte'' web sitelerine dikkat!

    'EİDS ile ''yetkisiz'' emlakçılar, ortadan tamamen kalkacak'

    Pezeşkiyan: Hiçbir ülke savaştan hayır görmez

    Coventry Caddesi yine Ramazan'a hürmeten süslendi

    İzmir'de istinat duvarı çöktü: 2 bina ve 6 araç hasar gördü - "Göktaşı düştü sandım"

    Fransa'da Müslüman karşıtı vakalar arttı!

    Selimiye Camisi'nin minareleri mahyayla süslendi

    Avrupalıların üçte ikisi: Ülkelerimiz tehdit altında!

    Rusya'dan İsrail uyarıları: 'Suriye topraklarında "keyfi saldırılar" düzenliyor!'

    Nurculuğun yüzyıllık tarihi (2. Bölüm)

    "Çok rastlamadığımız bir durum"

    'Kudüs'e karşı alınan her karar, Yahudileştirme sürecinin bir parçasıdır'

    'İran'da rejim değişikliği, bence olabilecek en iyi şey'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.