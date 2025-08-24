"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 AĞUSTOS 2025 PAZAR - YIL: 56

Mucizelerin güvenilirliği

Saliha KALINOĞLU
24 Ağustos 2025, Pazar
İnsanın zihnine şöyle bir soru gelebilir: “Peygamber Efendimiz’in (asm) mucizeleri ve hadisleri, aradan geçen bunca asırdan sonra bize nasıl sahih ve temiz bir şekilde ulaşmış olabilir? Acaba rivayetler zamanla karışmamış mıdır?”

Peygamber Efendimiz’in mucizeleri, İslam tarihinin en güvenilir yollarıyla günümüze kadar ulaşmıştır. Çünkü bu mucizeler, yalnızca birkaç kişinin anlattığı rivayetler değildir; çoğu kez büyük toplulukların huzurunda gerçekleşmiş, birçok sahabe tarafından görülmüş ve aktarılmıştır. O asırda yaşayan sahabeler, doğrulukta zirve kimselerdi. En küçük bir yalanı bile kabul etmezlerdi. Eğer bir rivayet yanlış olsaydı, hiç çekinmeden reddederlerdi. Hâlbuki mucizeler konusunda böyle bir itiraz olmamış, bilakis sahabeler susarak doğruluğunu kabul etmişlerdir.

Sahabeler yalnızca Kur’an’ı değil, Peygamber Efendimiz’in söz ve davranışlarını da büyük bir titizlikle korudular. Onun en küçük hâlini bile ihmal etmediler; ya ezberlediler ya da yazıya geçirdiler. Abâdile-i Seb’a denilen seçkin sahabeler ve özellikle Abdullah b. Abbas ile Abdullah b. Amr b. Âs, hadisleri kaydetmede öncü oldular.

Sahabelerden sonra tabiîn âlimleri, ardından dört mezhep imamı ve binlerce muhaddis bu rivayetleri yazıyla güvence altına aldılar. Hicretten iki asır sonra ise Buhârî, Müslim ve Kütüb-i Sitte’nin diğer muhaddisleri sahih hadisleri toplayarak ümmete emanet ettiler. Bununla birlikte İbn-i Cevzî gibi titiz alimler, uydurma hadisleri ayıklayarak sahih olanları ortaya çıkardılar.

Sadece zahir ilimle değil, manevi keşif ile de bu doğruluk teyit edildi. Celaleddin-i Süyûtî gibi büyük âlimler, yakaza halinde Resulullah’ın sohbetine mazhar olup hadislerin sahihliğini tasdik ettiler.

Peygamber Efendimiz’in mucizeleri ve hadisleri, sahabelerin titizliği, muhaddislerin gayreti ve büyük âlimlerin tasdikiyle bugüne kadar korunarak gelmiştir. Bu zincir öylesine sağlamdır ki, asırlar geçse de hakikat değişmemiştir. Şüpheye yer bırakmayan bu rivayetler, hem ilmin hem de imanın ortak şahitliğidir.

Bugün elimizde bulunan mucizeler, yalnızca tarihî bir hatıra değil; aynı zamanda Resulullah’ın (asm) nübüvvetini tasdik eden canlı delillerdir. Onlar, çağları aşarak bize ulaşan birer nur gibi, imanımızı güçlendirir ve kalbimize sükûnet verir.

Not : Bu yazı yapay zeka destekli hazırlanmıştır 

Kaynakça : 19. Mektup 6. İşaret

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

