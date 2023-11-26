"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 KASIM 2023 PAZAR - YIL: 54

Akıl nimeti ve tefekkür ibadeti - 1

Sami CEBECİ
26 Kasım 2023, Pazar
Bu âlemde yaratılmış olan varlıklara ibret ve hikmet gözüyle inceleyip, Yaratıcıları hesabına bakarak ders almaya tefekkür denilir.

Tefekkür zihin tembelliğini atar ve insanı mânen Allah’a yaklaştırır. Marifetullah denilen, Allah’ı bilmek ve tanımak mertebelerinde terakki ettirir.

Enfüsî ve âfâkî olmak üzere iki çeşit tefekkür vardır. Enfüsî tefekkür, insanın iç dünyasını anlamaya çalışıp onunla Rabbine yakınlaşmasıdır. Âfâkî tefekkür ise, kendi dışındaki varlıklara bakarak, onların üstündeki İlâhi sanatkârı görüp, Yaratıcısını idrak etmeye gayret etmesidir. Her iki tefekkür birbirinin alternatifi değil tamamlayıcısıdır.

Enfüsî tefekkürde inceden inceye araştırma yapılması, maddi vücudumuzdaki her organdaki İlâhi sanatları görmeye ve onlarla Sanatkârını tanımaya vesiledir. Aynı zamanda, Yüce Yaratıcının verdiği duyguları da yakından tanıyarak, onları veren Allah’ın maksat ve gayesine uygun olarak kullanma nimetine mazhar olunur. Nasıl ki, emri altındaki memurları yakından tanıyan bir yönetici, onları kabiliyetlerine göre en iyi şekilde değerlendirir ve istihdam eder. Aynen öyle de; kendi duygu ve kabiliyetlerini yakından ilen bir insan da, onları veriliş gayesine en uygun bir şekilde yönlendirir ve hayatını Allah’ın istediği istikamette yaşama nimetine kavuşur.

Mânevi dünyamıza verilen bütün duygularımız şüphesiz kıymet biçilemeyecek kadar çok değerlidir. Her duygunun kendine göre veriliş gayesi ve ibadeti vardır. Meselâ; o duygular içinde en kıymetlisi olan ve diğer duyguların da kıymetini arttıran en değerli nimet akıldır. Aklı olmayan bir insanın, diğer duyguları fonksiyonlarını yapamaz. Onun için de akıl, en başta gelen çok büyük bir nimettir. Akıldan yoksun olan bir insana, dinin emir ve yasaklarını yerine getirmek söz konusu değildir.

Kalbin vazifesi Allah’ı nihayetsiz bir muhabbetle sevmektir. İradenin vazifesi Allah’a ibadet etmektir. Lâtifelerin vazifesi mânen Allah’ı müşahede etmek olduğu gibi; aklın veriliş gayesi ve vazifesi de Allah’ı bilmek, tanımak ve iman etmektir. Ancak, akıl tek başına Allah’ı bulmaya ve tanımaya yeterli değildir. Bunu en iyi bilen ve aklı veren Allah, onun önünün aydınlatmak ve gerçeği bulmasını sağlamak için semâvi kutsal kitaplar ve onları tebliğ eden peygamberler göndermiştir. Akıl, onlar sayesinde dengeyi ve istikametli yolu bulur. 

(Devam Edecek)

Okunma Sayısı: 158
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çözüm: Bağımsız Filistin Devleti

    Eğitimde çalışan çocuk tehlikesi

    Gazze’de umutlar kaybolmasın

    Türkiye’de dindarlık algısı değişiyor

    Vergi, harç ve cezalara yüzde 58,46 zam gelecek

    Milletvekillerinin yasama yetkisi kısıtlanıyor

    ABD’liler de İsrail’i destekleyen firmaları boykot etti

    Ateşkes uzun sürmeli

    Barselona Belediyesi’nden örnek tavır

    AB’de 253 bin kişi hava kirliliğinden öldü

    Karadeniz Ereğli'deki arama çalışmalarında 7. gün

    44 il için "turuncu", 20 il için "sarı" meteorolojik uyarı

    Gazze'deki 'insani ara' uzatılabilir

    Pakistan'da AVM'de yangın çıktı: 11 kişi öldü, 22 kişi yaralandı

    İspanya ile İsrail arasında diplomatik kriz çıktı

    "Gazze bir şehir ve tüm dünya bir şehirle savaşıyor"

    Refah Sınır Kapısı’nı açık tutun

    Avrupa Birliği: Gazze'de çok sayıda sivilin öldürülmesinden esef duyuyoruz

    İspanya ve Belçika Netanyahu'yu kızdırdı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “O zat yeryüzünü hak ve adaletle doldurur”
    Osman ZENGİN

    Camilerde, niye Risâle-i Nur yok?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    “Değişim” dedikleri Atatürkçülük olmasın?
    Risale-i Nur'dan

    Günah-ı kebîreyi işleyen nasıl mü’min kalabilir?
    Ahmet BATTAL

    Ticarette ve siyasette kayıt dışılık
    Genel

    Çözüm: Bağımsız Filistin Devleti
    Misbah ERATİLLA

    Yeni bir dönem
    Sami CEBECİ

    Akıl nimeti ve tefekkür ibadeti - 1
    Genel

    Eğitimde çalışan çocuk tehlikesi
    Hediye Ballıkaya

    Çocuklarımızı ihmal etmeyelim

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.