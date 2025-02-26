"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Kıskaç altındaki Ürdün ve İslâm birliği

Sami CEBECİ
26 Şubat 2025, Çarşamba
Yavuz Sultan Selim, Mercidabık Meydan Muharebesi’nde Memlük Sultanını 1516 tarihinde yendikten sonra, Ürdün toprakları Osmanlı devletine katıldı.

Dört yüz yıl boyunca Osmanlı idaresinde kaldı. Ancak, 1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı devletinin yenik sayılmasını müteakip, 1918 yılından itibaren Ürdün için sıkıntılar başladı.

İngiliz devletinin himayesi altında ve 1. Abdullah tarafından 11 Nisan 1921 yılında “Mavera-i Ürdün Emirliği” adıyla kuruldu. 25 Mayıs 1946 yılında, İngilizlerden bağımsızlığını ilân etti. 24 Ocak 1949 tarihinde de “Ürdün Haşimi Krallığı” olarak adını değiştirdi.

Kral Hüseyin’in büyük oğlu 2. Abdullah, 07 Şubat 1999 yılında şimdiki kral olmuştur. Ürdün anayasasına göre, Kral 2. Abdullah tek yetkili kişidir. Parlamentoyu feshetme, Başbakan, Bakanlar Kurulu ve Senato üyelerini tayin etme ve onları görevden alma yetkisinin hepsi Kral 2. Abdullah’a aittir. Parlamentonun çıkardığı kanunlar, Kralın onayı ile yürürlüğe girer. Ancak, Kral 2. Abdullah’ın hiçbir sorumluluğu yoktur. Ürdün devleti işte böyle yönetilmektedir.

Ürdün’ün başşehri Amman’dır. Resmî dili Arapçadır. On bir milyon nüfusa sahiptir. Yüzde doksan ikisi Sünnî Müslümandır. Yüzde altılık Hristiyan olanlar da vardır. İki milyondan fazla Filistinli Müslümanlar, Ürdün vatandaşı olarak burada yaşamaktadır. Çok kırılgan bir ekonomiye sahiptir. Amerika, her sene Ürdün devletine bir milyar elli milyon dolar yardım yapmaktadır.

Siyonist İsrail devleti tarafından, Suudî Arabistan’ın kuzey bölgeleri de dahil olmak üzere, Ürdün devletinin bütün toprakları “Vaad edilmiş topraklar” masalıyla Büyük İsrail sınırları içinde gösterilmektedir. Bu yüzden Ürdün, sürekli Siyonist İsrail tehdidi altındadır. Zaten, Siyonist İsrail devleti kurulduğundan bu yana, seksen senedir Orta Doğu devletlerinin tamamı tehdit altındadır. İngiliz devletinin kurulmasını sağladığı bu devlet, bu bölgede aşırı hırs ve topraklarını genişletme plânıyla, kanserli bir ur gibi yayılmaya devam ediyor.

Seçim propagandası olarak “Dünyaya barış getireceğim, savaşları bitireceğim.” diyen Amerika başkanı Donald Trump, söylediklerinin tam tersini yaparak, başta Gazze ve Filistin olmak üzere, Orta Doğu coğrafyasına eskisinden daha beter kan ve gözyaşı getirmeye hazırlanıyor. Siyonist İsrail devletine “Elinden ne geliyorsa yap!” diyerek, katliam ve soykırıma ortak oluyor. Her türlü silâhların yanında “Kıyamet silâhı” denilen bir tonluk bombaları da gönderiyor.

Amerika’ya giden Kral Abdullah’ın, Trump karşısındaki duruşu gerçekten üzücüydü. Kraldan başka her şeye benzeyen bir hâli vardı. Her sene Amerika’dan aldığı yardımlar altında ezilen bir insan durumundaydı. Emlak tüccarı olan Trump, “Filistinlilerin bir bölümünü sen alacaksın” dediği zaman, Kral Abdullah siyasî manevra yaparak “Mısır devletinin bu hususta bir plânı var.” diyerek geçiştirmesi ve el pençe durarak konuşması dikkat çeken bir durumdu.

Orta Doğu’daki Müslüman devletlerin her birinin tek başına kalması, işte böyle bir duruma sebep oluyor. Arap Birliği’nin ve İslâm İş Birliği Teşkilatının zayıf kalması, kan ve gözyaşını dindirmeye yetmiyor. O halde yapılması gereken bir tek şey kalıyor, o da, iç işlerinde serbest ve dış işlerinde birlikte hareket eden elli yedi devletin kuracağı İslâm birliğidir. Bundan dolayıdır ki, büyük İslâm âlimi Bediüzzaman Hazretleri “Bu zamanda en büyük farz vazife İttihad-ı İslâm’dır.” diyordu.

Türkiye, Mısır, Suudî Arabistan, İran ve Pakistan öncülüğünde bir İslâm birliğinin bir an önce kurulmasını, bütün İslâm dünyası olarak onlardan beklemek hepimizin hakkıdır. Bütün engelleri aşarak bu mutlu neticeyi gerçekleştirmelerini bekliyoruz.

Okunma Sayısı: 225
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran'ın başkenti Tahran'da yarın da okullar tatil - Amaç 'enerji tasarrufu'

    ABD'de bir yolcu uçağı ile özel bir jet burun buruna geldi

    İnsan kalbi tahribatlara nasıl direnir?- 3

    200 bin konutun tamamen yıkıldığı Gazze'de, Gazze halkı bu şekilde ısınmaya çalışıyor...

    İran, çimento üretimini yarıya düşürdü

    Rusya: 29 farklı ve toplam 658 milyon ton nadir toprak element rezervimiz var

    11 yıl önce kaybolmuştu: Kayıp Malezya uçağı yeniden aranacak

    Netanyahu'ya tutuklanmadan ülkesini ziyaretinin yolunu bulma sözü

    Meteorolojiden Doğu Karadeniz'in doğusu için uyarı

    ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirecek stratejisi yok

    Esir değişimi krizi

    Ukrayna toprak kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya

    'Bence derbi galibiyeti almadan şampiyon olmak mümkün'

    Derbide gol yok

    "Hattatların Reisi", Usta Sanatkar, Hattat Hasan Çelebi 88 yaşında vefat etti

    Netanyahu'dan Suriye'de de 'kalıcı işgal' mesajı

    Almanya'da 19 Türk kökenli aday milletvekili seçilerek Federal Meclise girmeye hak kazandı

    Avrupa, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacak

    Zirai don nöbetleri başladı!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Aileyi ve nesilleri korumak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Evimize her gün bir hatm-i şerif girsin mi?
    Genel

    İran'ın başkenti Tahran'da yarın da okullar tatil - Amaç 'enerji tasarrufu'
    Ali FERŞADOĞLU

    Ey vatandaş, gücünü unutma!
    Genel

    ABD'de bir yolcu uçağı ile özel bir jet burun buruna geldi
    Risale-i Nur'dan

    Her kışın bir baharı, her gecenin bir neharı vardır
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mecburî hizmetin basamakları
    Süleyman KÖSMENE

    İnsanları çabuk tekfir etmemeli!
    Faruk ÇAKIR

    Mekke bir mihrap...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.