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20 ŞUBAT 2025 PERŞEMBE - YIL: 55

Siyonist İsrail devleti neden çabuk tokat yemiyor?

Sami CEBECİ
20 Şubat 2025, Perşembe
Dünyaya dağılmış bir vaziyette olan Yahudî milleti, Osmanlı devletinin 1. Dünya Savaşı’nda yenik sayılmasından sonra, dessas İngiliz devleti tarafından 14 Mayıs 1948 tarihinde ve Filistin toprakları üzerinde İsrail devleti kuruldu.

Dünyanın değişik devletlerinden getirilen Yahudîler, önceleri küçük bir alanda yaşarlarken, zamanla ve planlı bir şekilde yaşadıkları alanı çeşitli metotlarla genişlettiler.

Hırs ile dünyaya saldıran ve doymak bilmeyen karakterleriyle, etrafındaki Müslüman devletlerin de topraklarını işgal eden, Siyonizm idealiyle Nil Nehri’nden Fırat Nehri’ne kadar olan toprakları, kendilerine vaad edilmiş topraklar olarak inanan bu millet, seksen seneye yakın bir zamandan beri Orta Doğu’da huzur namına bir şey bırakmadı.

Başta Amerika olarak Batılı devletlerin her türlü desteğini arkasına alan Siyonist İsrail devleti, 8 Ekim 2023 tarihinden bu tarafa, Gazze’de bulunan Müslüman Filistinlilerden altmış binden fazla insanı şehit etti. Bunların yüzde yetmişten fazlası bebek, çocuk ve kadınlardan meydana geliyor. 

Siyonist İsrail devletinin yaptığı bu katliam ve soykırım karşısında, dünya insanlığının ortak vicdanı harekete geçip mitinglerle İsrail devletini protesto ettiği halde, bunların bu protestoları hiç umursadığı yok.

“Küfür devam eder fakat zulüm devam etmez” kaidesine binaen, bu kadar dehşetli zulüm ve soykırımlarına rağmen, Siyonist İsrail devleti neden çabuk tokat yemiyor? İnsan böyle hadiseler karşısında acele İlâhî tokadın onlar vurulmasını istiyor. Fakat, Allah insanlar gibi aceleci değildir. Bu gecikmede kim bilir ne hikmetleri vardır!

Bu meseleyi kader noktasından değerlendiren Bediüzzaman Hazretleri şu tespiti yapmaktadır: “Allah onlara zillet ve meskenet darbesi vurdu.” ayet-i celilesinin bir nüktesi: “Yahudî milleti hubb-u hayat [hayat sevgisi] ve dünyaperestlikte [dünyaya tapar derecesinde bağlanmakta] ifrat ettikleri için her asırda zillet ve meskenet tokadına müstehak olmuşlar. Fakat bu Filistin meselesinde, hubb-u hayat ve dünyaperestlik hissi değil, belki Enbiya-i Benî İsrailiyenin [eski İsrailoğulları peygamberlerinin] mezaristanı olan Filistin o eski peygamberlerin kendi milliyetlerinden bulunması cihetiyle bir cihette bir ehemmiyetli hiss-i millî ve dinî olmasından çabuk tokat yemiyorlar. Yoksa koca Arabistan’da az bir zümre hiç dayanamayacaktı, çabuk meskenete girecekti.”1 

Evet, dünyanın gözleri önünde bu katliam ve soykırımı yapan Siyonist İsrail devletinin çabuk tokat yememesinin izahı böyle. Ancak hiçbir zulüm yapanın yanına kâr kalmaz. Bu kadar hırs ve zulüm Gayretullaha dokunur, hem İsrail ve hem de Amerika bundan çok büyük zarar görebilir. Bizden söylemesi..

Dipnot:

1- Şualar s. 790.

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