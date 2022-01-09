"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 OCAK 2022 PAZAR - YIL: 52

‘Benim evlâdım yapmaz!’ mı?

Sebahattin YAŞAR
09 Ocak 2022, Pazar
Ön yargıyı, biz hep olumsuz düşünürüz.

Oysa olumlu ön yargı da vardır. Ön yargı, geçmişten gelen olumlu/olumsuz bilgilerdir. Adı üstünde, geçmiştedir. Oysa geçmişteki olumsuz bilgilerin kaynağı değişebileceği gibi, olumlu bilgilerin de kaynağı değişebilir.

Dün kötü olan bugün iyi; dün iyi olan bugün kötü olabilir. Yani günahını görüp, tövbesini görmediğimiz insanların üzerinde hep bir olumsuz önyargı taşırken; iyiliklerini görüp, kötülüklerini görmediğimiz insanların üzerinde de hep bir olumlu ön yargı taşırız. Sabah evinden inançlı çıkanın, tedbiri alınmazsa akşama akibeti belirsizdir. İnsan inişli çıkışlı bir hayat serüveni içinde yuvarlanmaktadır. Böyle hızlı yükselişlerin, düşüşlerin olduğu bir dünyada, “Benim yavrum namazında niyazındadır, o hep edeplidir, sohbetlere gider gelir, ben ona güveniyorum…” gibi yargılar, kanaatler, hayaller, gerçekler ne kadar yerindedir, ne kadar doğrucudur, ne kadar mantıklıdır tartışılır. Tabiî ki bu, evlâtlarımız üzerinde hüsn-ü zannımızı kaldıralım demek değildir. Kimseye su-i zan hakkımız yok. Ama hüsn-ü zan ederken, ‘adem-i itimat’ denilen bir ‘tedbir’i elden bırakmamak da aklın gereğidir.

Peygamberler bile nefsini temize çıkarmazken, kıyamet asrında yaşayan insanların nefislerine güvenmesi de ne demek? Güzellikler kaynağı beslenirse devam eder. Sulamadığınız bahçe kurur. Kanun böyledir. Hani vardır ya, duyarsınız, ‘Benim dedem de müftüydü…’ gibi lâflar. Eee ne oldu sonra, işte o oldu. O güzel miras yeni kuşaklara sağlıklı taşınamadığı için terke uğradı. Belki de daha önce kendisinin başkasında görüp kınadığı durumlara düşüldü. 

Belli ki, kimse, korunmuş değildir. İmtihan dünyasındayız. Herkes her şeyi yapabilir. İnsan bu, daha önce yaptıklarını şimdi yapmaz, yapmadıklarını şimdi yapar olabilir. Başta nefsimiz olmak üzere, yapılmasını istemediğimiz şeyleri yapmamak için; yapılmasını istediğimiz şeyleri de yapmak için tedbirlere ihtiyacımız var. Tedbirini almadığımız bir şeyin olması kimseyi şaşırtmamalı.

Evet, kimseye, -evlâtlarımıza da- olumsuz/olumlu ön yargı yapmayalım. İmtihan ortamında tedbir bırakılmaz. Hüsn-ü zan edelim, ama ‘adem-i itimad’ı da unutmayalım. Tedbir, her halükârda güzeldir.

Okunma Sayısı: 195
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Memur ve emekliler: Tıkandık

    Emekçiye kaşık, sermayeye kepçe

    Türkiye'de son 24 saatte 66237 vaka ve 141 ölüm gözlemlendi

    Trafik kazalarının en hatalısı sürücüler

    İstanbul kırmızıya büründü

    Gübre lobisi oluştu

    Gıda ürünlerinde KDV yüzde 1’e indirilmeli

    Sinek avlıyoruz

    Yoksulluk sınırı 10 bin liranın üzerinde

    Şubat’ta virüs pik yapabilir

    Babacan: Bu kriz yerli ve milli

    400 bin doz aşı sır oldu

    Bakan Bilgin'den '3600 ek gösterge' açıklaması

    ABD ve Rusya arasında 'Kazakistan' polemiği

    Biden: Kovid-19'un kalıcı olacağını düşünmüyorum

    Eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı gözaltına alındı

    Haiti'de 2 gazeteci öldürüldü

    Olan halka oluyor! Kazakistan’da yaşananlar “Orta Asya Projesi mi?”
    📷

    Turfanda Mühendis... Bana 'yok canım, sen yapmamışsın' diyorlar

    DP, Milleti demokrasi ile buluşturdu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cemaatlerin “ihtilâf” imtihanı
    Ahmet BATTAL

    Kralın tahtını çöpe atmak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Sebahattin YAŞAR

    ‘Benim evlâdım yapmaz!’ mı?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    İktidar ‘atak’larda muhalefet dayaklarda
    Mehmet KARA

    Demokrasinin 76. Yılında DP aynı şeyi söylüyor
    Misbah ERATİLLA

    Hasan Hüseyin Ateş ve Bediüzzaman
    Genel

    Emekçiye kaşık, sermayeye kepçe
    Faruk ÇAKIR

    Kazakistan nereye?
    Adnan NACİR

    Yeterodoks Ekonomi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.