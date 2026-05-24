Siz bana mı selam verdiniz?

Belediyeye ait bir restorana ailece yemek için geldik. Sıra varmış biraz bekleyeceğiz. Ben de şöyle bir küçük çaplı adımlayayım dedim.

Yürüdüğüm bölgede lavabo amaçlı kullanılan bir bina da var. Şöyle kenarda genç bir özel güvenlik elemanı duruyor. “Selamün aleyküm” dedim. Duymadı. Bir daha, “Beyefendi selamün aleyküm.” dedim. Şöyle başını kaldırdı ve selamın muhatabının kendisi olduğunu fark edince, gözlerini iyice açmış bir şekilde, “Aleyküm selam efendim, aleyküm selam, kusura bakmayın, fark etmemişim.” dedi. Ben de, “Problem değil, sadece selamın boşta kalmamasına sevindim.” dedim. Sonrasında biraz daha sohbet ettik beyefendi ile. Biraz konuşunca fakülte mezunu olduğunu, işini de sevdiğini söyledi. Hatta kitap okumayı sevdiğini, zaman zaman da günlük türü yazılar yazdığını ifade etti. Ben de kendisine yazı yazdığımı, Yeni Asya gazetesi’nde haftalık köşem olduğunu söyleyince muhabbet iyice ilerledi. Derken o esnada arabaya doğru yürüyüp, kendisine son yayınlanan “Her Şeye Yeniden Başlamak” isimli kitabımızı imzaladım. Kısa bir zaman içinde hızlı bir etkileşim oldu. Daha da ilginç olanı, ilgili güvenlik elemanı arkadaşımızın sonraki cümleleriydi, “Sevgili hocam, ben burada rızkımı kazanıyorum. Şerefimizle işimizi yapıyoruz. Ben yıllardır bu mekânda çalışıyorum. Onlarca, yüzlerce insanla tam da burada karşılaşırız. Bana hep lavabo nerede diye sorarlar? Kendi ihtiyaçlarına dönük bilgi isterler. Benim işim onlara cevap vermek değil aslında ama ben yine de nazikçe cevap veriyorum. Fakat ilk kez siz bana selam verdiniz ve benimle konuştunuz. Bu beni mutlu etti. Hatta bizim bazı yöneticilerimiz de aynıdır. “Sen ha varsın ha yoksun” duygusu yaşatıyorlar insana. Bu beni çok üzüyor. Size bunun için de teşekkür ediyorum.” dedi.

Evet, konunun nasıl geliştiğini fark edebiliyorsunuzdur. Bir insana kendini kötü hissettirmek kadar fena bir şey yoktur. Ve bu çok acı bir şeydir. Alnının akıyla, şerefiyle, izzet ve namusuyla ve helalinden rızkını temin etmek amaçlı vazifesini yapan her insan aslında çok önemli bir iş yapıyordur ve o insan saygıyı, selamı, hal hatırı hak eder. Tuvalet görevlisi aslında ne kadar önemli bir iş yapıyordur. Oradaki görevli kişi aslında, oranın açık olması, temiz olması, suyunun akması gibi onlarca iş yapıyordur. Bu mekân kapalı olsa sizin de ciddi ihtiyacınız olsa konu daha iyi anlaşılır. Bir küçük aksaklık bile ne çok olumsuz etki yapar insanlarda.

Toplum olarak, ne iş yapıyor olursa olsun insanımıza saygı duymalıyız. Helal dairedeki emeklerini önemli görmeliyiz. Her insana selam verip, varlıklarının anlamlı olduğunu onlara hissettirmeliyiz. Düşünsenize, siz restoranda yemek yiyorsunuz ve bu kıymetli güvenlik görevlisi kardeşiniz sizin güven içinde yemek yemenize katkı sağlıyor. İnsanımızın vazifesini güzel ve etkin yapmasının bir yöntemi de o insanlara değer vermektir. Onların yaptığı işin çok önemli olduğunu onlara hissettirmektir. Düşünün, kâğıt havlusu takılı, tertemiz bir tuvaletten çıkıldığında, oradaki görevliye teşekkür edilmesi, o işin devamlılığına vesile olmaz mı? Kimseye kendini kötü hissettirmeyin. Kendinize yapılmasını istemediğiniz davranışı siz de başkalarına yapmayın. Selamı yayalım ve insanlarımızı sevelim. Bu çok kıymetlidir.