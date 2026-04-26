"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 NİSAN 2026 PAZAR - YIL: 57

Nurun bayramlarına hoş geldiniz!

Sebahattin YAŞAR
26 Nisan 2026, Pazar
Her yıl bu aylarda, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin vefatının sene-i devriyesi vesilesiyle pek çok ilde kongre, panel, seminer, konferans düzenleniyor.

Pek çok insan adeta Bediüzzaman’ın davetine icabet ediyor, onun ve eserleri üzerindeki çalışmaları dinliyor, istifade ediyor.

Risale-i Nur Enstitüsü’nün her yıl belirlemiş olduğu yılın konusu vesilesiyle farklı farklı şehir ve üniversiteden onlarca bilim adamı, araştırmacı ve uzman, Nurun o meselesini ‘anlama ve anlatma’ etkinliğine katılıyor. Bu vesileyle bir kez daha Nurun ilgili konusu ele alınıyor ve yaşanan ferdî, ailevî, toplumsal ve küresel problemlere çareler aranıyor.

Bu yıl da, “Bediüzzaman Said Nursi’nin Görüşleri Işığında Küresel Vicdan, İnsaniyet ve Demokrasi” konusu, memleketimizin pek çok şehrinde nura gönül vermiş olanlar, Bediüzzaman’ın ilgili konudaki mesajlarını anlamaya çalışıyorlar. Bu nurani görüntü insanlık âlemine, “Bu insanlar, Bediüzzaman’ın hayat ideali olan “Medresetüzzehra”nın meyveleridir” mesajını veriyor. 

Bu programlar aynı zamanda yüzlerce, binlerce insanın bu etkinliklerde yer alması, nura olan muhabbetini, bağlılığını devam ettirmesi, iman kardeşleriyle yeniden kucaklaşması ve çocukluktan gençliğe geçmiş nurun yeni müştaklarıyla tanışması anlamı taşıyor. İşin görünmeyen tarafında ise, farklı farklı üniversitelerden onlarca profesör, doçent, öğretim elemanı, uzman ve Nurun meselelerine ilgi duyan araştırmacılar bu vesileyle bir kez daha  program yapılan şehirlerde Risale-i Nurları okuyorlar, inceliyorlar ve aylarca süren bu okuma ve araştırmalardan bir tebliğ çıkararak, Risale-i Nur programlarında görüş ve düşüncelerini paylaşıyor. Yine pek çok şehirde ilgili araştırmacılar, gazeteciler, siyaset adamlarını nurun bayramında konuşmacı oluyorlar. Düşünün bir hocanın bir konuda bir makale yazması en az altı aylık bir zaman dilimine ve onlarca kitap, makale, tez okumaya ihtiyaç duyar. Bu esnada okulda, iş yerinde, evde haftaları, ayları içine alan bir ilim meşguliyeti söz konusu oluyor. Böylece o okumaların yapıldığı, notların alındığı ortamlarda talebelerle, hocalarla konu mütalaa ediliyor ve tartışmalar yapılıyor. Aynı zamanda ev ortamlarında eşler, çocuklarla yine konu konuşuluyor ve günün değişik zaman dilimlerinde müzakereler yapılıyor. Böylece nice kıymetli insan nurun bu faaliyetlerinde kimi makale yazarak, kimi müzakereye katılarak, kimi faaliyetin diğer hizmet noktalarında yer alarak ilme hizmet etmeye ve ‘ilim talebesi’ şerefi kazanmaya devam ediyorlar.

Ayrıca farklı şehirlerde yapılan programlara katılmak için civar şehirlerden toplu taşıma vasıtalarıyla farklı yaşlarda yüzlerce, binlerce insan neşeyle, bir ibadet hali içerisinde hatıra toplamaya koşuyorlar. Bu anlamlı, nuranî dalgalanma apartman dairelerinde, iş yerlerinde, şehirlerin büyük caddelerinde hoş bir tatlılık içerisinde adeta şehrin huzuruna maya oluyor. Güzel niyetlerle, yüksek himmetlerle, hizmet heyecanıyla yola çıkan erkek, hanım, gençler ve çocuklar bir bayram neşesi içerisinde aslında dünyevi ve uhrevi geleceklerini inşa ediyorlar.

Günlerdir nice nice güzel şehirlerimizde nurun bayramında buluşmalar devam etti, devam ediyor, devam edecek.

Ne mutlu nurun bayramında, ihlas ve uhuvvet neşesiyle kucaklaşabilenlere!

    Kavurucu yaz bizi bekliyor

    Fatma Sultan Camii ibadete açıldı

    Mescid-i Aksa işgallerine ortak kınama

    Kupon araziler satışta

    Mehmet Ocaktan yazdı: İstibdadın en tehlikelisi dinî görünümlü olanıdır

    Kudüs'e büyük tuzak

    Esed dönemi savaş suçlularının yakalanması için uluslararası topluma çağrı

    Yeni Asya'nın mutedil duruşu çok önemli - Yeni Asya’dan Mehmet Emin Ekmen’e tebrik ve teşekkür ziyareti

    "Lübnan alevler içindeyken Orta Doğu’da ya da Körfez’de istikrar sağlanamaz"

    "İran'ın limanlarına yönelik abluka gerektiği kadar sürecek "

    Türkiye’den İran’a tıbbî malzeme yardımı

    Trump’tan vur emri

    Gazze’de ateşkes lafta kaldı

    74 milyon varil petrol temin etti

    Hafta sonu hava durumu bazı bölgelerde güneşli, bazı bölgelerde yağışlı

    15 yaş altına sosyal medya yasaklandı

    Eğitimciler çare arıyor

    Suriye’deki operasyonlara son verin

    "Dünyanın nükleer silahlara sahip delilerden korunacağı bir anlaşma yapmak istiyorum"

