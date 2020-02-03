"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ŞUBAT 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

Ehl-i dünyaya meyledenin vebali kimin?

Sebahattin YAŞAR
03 Şubat 2020, Pazartesi
Kur’an’a ve İslam’a hizmet eden toplulukların, yine Kur’an hakikatlerine uygun olarak duruşları, sair insanların savrulmalarına ve günahlara düşmelerine bir engel teşkil eder.

Doğru dürüst insanların varlığı, doğru dürüst olmaya çalışan sair insanlara kuvve-i maneviye olur. Aynı şekilde İslam’a hizmet ediyorum iddiasında olanların, İslam’a uygun olmayan tavır ve tutumları ve Kur’an hakikatlerine perde olmaları ve bir şekilde zarar vermeleri avam insanların dinden imandan uzaklaşmalarına sebeptir ve ağır vebaldir.

Konuyla ilgili, Bediüzzaman’a kulak verelim: “Aziz, sıddık kardeşlerim. Sizin tesanüdünüze benim ziyade ehemmiyet verdiğimin sebebi, yalnız bize ve Risale-i Nur’a menfaati için değil, belki tahkiki imanın dairesinde olmayan ve nokta-i istinada ve sarsılmayan bir cemaatin kat’i buldukları bir hakikate dayanmaya pek çok muhtaç bulunan avam ehl-i iman için dalalet cereyanlarına karşı, yılmaz, çekilmez, bozulmaz, aldatmaz bir merci, bir mürşit, bir hüccet olmak cihetiyle, sizin kuvvetli tesanüdünüzü gören kanaat eder ki, “Bir hakikat var, hiçbir şeye feda edilmez, ehl-i dalalete başını eğmez, mağlup olmaz.” diye kuvve-i maneviyesi ve imanı kuvvet bulur, ehl-i dünyaya ve sefahate iltihaktan kurtulur.” (Şualar, 507.)

Kur’an hizmetinde bulunanların, İslamiyet’in yüksek hakikatlerine uygun hareket etmeleri şarttır. Bu önemli gereklerden birisi, tesanüttür. İman ve Kur’an talebelerinin birlik beraberliği, dayanışması, güçlü bir şahs-ı manevi oluşturmaları, dışarıdan gelecek dinsizlik cereyanlarına ve içeriden gelecek münafıkane cereyanlara karşı sağlam durmaya vesile olacaktır.

İmana ve Kur’an’a samimi hizmet eden bir topluluk sair ehl-i iman için ve toplulukları için de bir kuvve-i maneviye olur. Böyle bir cemaatin varlığı avam insanları sefahate ve dalalete düşmekten alıkoyar. İslamiyet’in hakikatlerini, Kur’an’ın düsturlarına uygun aleme neşreden bir cemaatin varlığı zayıf insanları savrulmaktan kurtarır ve İslam’ın geleceği ile ilgili de ümit aşılar. 

Aralarındaki işlerini Kur’an’ın emri olan istişare ile yapan, şeffaflığı şiar edinmiş, adaletli hizmet erlerine ve topluluklara ne mutlu! İslam adına hareket edip, Kur’an’a uymayan davranışları olan kişi ve topluluklara ise esefler!

Okunma Sayısı: 112
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tutuklu sayısında dünyada üçüncüyüz

    Kızılay soruları cevapsız

    ‘Güven veren adalet’ lafta kaldı

    İsrail, planı uygulamaya kalkmasın

    İşçilerin hakları bir an önce verilsin

    Dünya genelinde Çin'den tahliyeler devam ediyor

    "Arap Ligi'nin açıklamasındaki bütünlüğü İİT'de de görmek istiyoruz"

    Çin'den gelenlerin bulunduğu hastaneden görüntüler paylaşıldı

    Galatasaray 3 puana 4 golle uzandı

    Londra'da terör alarmı

    Yeni tip koronavirüsüne ilişkin önemli gelişme

    "Gizemli hastalık" ile ilgili dünyada ve Türkiye'de son durum?

    Rejimden İdlib'e hava saldırısı: 7 ölü

    Bakan Kurum: Ağır hasarlı bina sayısı 3 bin 200

    Batı Şeria'da Filistinliler ile İsrail askerleri arasında gerginlik

    'Ailelerimizin tedirgin olmasını gerektirecek bir durum yok'

    İstanbul'un enflasyonu ocak ayında arttı

    Özgür Özel: Erken seçim olursa dünden razıyız

    'Barış planının bazı maddeleri BMGK kararlarıyla uyuşmuyor'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    ‘Güven veren adalet’ lafta kaldı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Tutuklu sayısında dünyada üçüncüyüz
    Mehmet KARA

    Acılar üzerinden siyaset yapılmaz
    Şükrü BULUT

    Şam-ı Şerif Berlin Hattı…
    Süleyman KÖSMENE

    Depremle yaşamanın getirdikleri
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Şu tabloya bakın
    Genel

    Kızılay soruları cevapsız
    M. Latif SALİHOĞLU

    Takrir-i Sükûn paravanı
    Risale-i Nur'dan

    Dua; rahmet hazinesinin anahtarıdır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.