Hatıranız kadardır hatırınız

İnsan hatırası kadardır. Allah katında, insan yanında, varlık nezdinde…

Düşünsenize hiç hatıranız olmamış bir insanla ne konuşursunuz, ne paylaşırsınız? Ha varlığı ha yokluğudur değil mi? Ama hatıranız varsa, bir ağaç, bir dağ, bir hayvan, bir eşya anlam katar hayatınıza. Gönül bağı oluşur aranızda.

İnsanı, dağı, taşı, toprağı ‘hatıra’ anlamlı hâle getiriyor. Çocukluk, gençlik hatıralarınızın geçtiği topraklar onun için hiç unutulmaz. Oralarda hep bir şeylerinizin bulunduğunu hissedersiniz. Kimse anlamasa da siz bir şeyler için dönüp gelirsiniz oralara. Doğup büyüdüğünüz topraklar orada geçen hatıralarınızla anlamlıdır. Hatıranız yoksa mekâna da yabancısınızdır.

İnsanlarla ilişkiler de öyle değil mi? Değişik hayat dilimlerinde onlarca hatıra biriktirdiğiniz insanlar arkadaşınız, dostunuz, ahbabınız olur ve aranızda kopmaz bağlar gelişir. Oturup iki kelâm bir duygu paylaşmadığınız, bir sofrada iki lokma ekmek yemediğiniz, bir yolculuk edip dertleşmediğiniz, birbirinize ilginizi gösteren bir fedakârlık sergilemediğiniz, bunlardan da öte yürekten bir yakınlık ile dostluk kurmadığınız bir insan sizin için ne anlam ifade eder?

Hatıra yoksa, kardeş de olsanız, anne baba da olsanız, eş de olsanız zayıfsınız demektir. Daha tanımadığınız çok boyutlar var demektir. O zaman önce hatıra biriktirmeli insan. Hatırası olan çeker insanı insana, hatırası olan onun değişik hayat hallerini bilir ve öylece yaklaşır ona.

Bir düşüncenin derdini çekmişseniz, o düşünce sizindir. O düşünce yolunda çekilen çileler, dertler, hapisler, zindanlar o düşünceyi sizin dünyanızda dâvâya dönüştürür. Bir dâvâ yolundaki bütün hatıralar, incecik iplerin birleşmesi gibi, o dâvâya kişiyi bağlayan birer halat olur adeta. Ve o artık yoğun hatıralarınız olan o dâvâ sizin kimliğinizin bir parçasıdır. Kendiniz de dışarıdan insanlar da sizi o düşünce ile tanımlarlar.

Allah ile kul arasında, anne baba ile evlât arasında, insan ile varlık, insan ile insan arasındaki en güçlü bağ, hatıradır. Kulun Rabbine ibadeti; evlâdın anne babaya hürmeti, hizmeti; insanın insana şefkati, merhameti, yardımı hepsi hatıradır. Evet, hatıranız kadardır hatırınız.