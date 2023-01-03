Hürriyet hürmeti yıkmaz, sağlamlaştırır-2

Aile içi konuşmalarda sınırların bilinmesi çok önemlidir. Bu hem evlatlar hem de anne baba için söz konusudur. Anne babanın evlatlara, evlatların anne babaya olan eleştirileri olması gereken bir durumdur.

Her şeyden önce haklı eleştirinin tebrik edilmeye ihtiyacı vardır. Eleştirinin haklı olduğunun alameti yapıcı ve birleştirici neticeler vermesidir. Uygulandığında olumlu gelişmelere vesile olmasıdır.

Peki, evlatlar ile konuşurken anne baba rolümüz ne olacak?

İletişimde çözüm demokrat insan olmaktır. Demokrat anne baba, demokrat bireyler birbirini yok ederek ilerlemezler. Birbirini hatta muhalifini severek, destekleyerek yaşamak demektir.

Evlat için demokrat anne baba, evladın kendini hürce ifade edebildiği bir zemin sağladıkları için teşekkürü hakederler. Böyle bir hayata alışan evlatlar da yarın anne baba olduklarında, onlar da evlatlarına hür, adil, demokrat zeminler inşa ederler. Demokrat anne babanın varlığı, hür düşüncelerle o anne babaların hürmetli bir şekilde kendi varlıklarını sürdürmeye de en güçlü dayanaktır.

Özgürlükten, meşveretten korkulmaz. Gelecek, özgürlüğün bir sorumluluk olduğu şuuruyla yetişmiş gençlerle daha yaşanabilir olacaktır. Bunun da teminatı demokrasinin en güçlü savunucuları yine demokrat gençler olacaktır.

Özgürlük, hürmeti yıkmaz. Hatta daha da sağlamlaştırır.

Demokrat anne babalar, sağladıkları hür zeminde doğan düşüncelerle, kendilerine olan hürmeti daha da sağlamlaştırmış olurlar. Bu, bütün yönetimler için de söz konusudur.

Demokrasinin olmadığı ortamlarda körelmeler artar ve çöküş hızlanır.

Demokrasi, uzun ömürlü ve saygın yönetimleri meydana getirir. Yönetilenlerin sahip çıkması ve layık olması oranında zaman o insanlar için saadetli zamanlara uzar gider.

