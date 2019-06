Ölçü güzeldir

İnsanı yaratan, belli kanunlar içerisinde onun hayat ölçülerini de belirlemiş. Bu ilâhî ölçülere uyulmadığında maddî ve manevî hastalıklar, arızalar; uyulduğunda ise ideal sağlıklılık hali ortaya çıkar. Bu ilâhî ölçü, günlük hayatın her noktasında anbean işler. Ölçü, her şeyde, her zaman bir güzelliktir.

Yemeyi içmeyi mi, uyumayı mı, konuşmayı mı, arzuları mı, görebilmek, işitebilmek için ölçülü ışığı, sesi mi, canlılığın devamı için ölçülü maddeleri mi ya da her şeyde cari olan ‘ölçülü’ fıtrat kanunlarını mı ifade edelim… Ahenk içerisinde işleyen neye bakılsa bu ilâhî ölçü; ahengi bozulan ne ele alsa, bu ilâhî ölçüden sapma apaçık görülebiliyor. Akşam yürüyüşlerinde karşılaştığım ve uzun zamandır görüşmediğimiz yürüyüş arkadaşımla ayaküstü birkaç cümle kurduk. ‘Ooo nerelerdesin hocam! Yüzünü gören Cennetlik!’ kabilinden bir karşılaşma var ya, bizimki de öyle. Özlemişiz bir birimizi, duyguları gösteren ifadeler ona işaret ediyor. Günlük hayatta ve yürüyüşlerde birbirini epeydir görmemiş, birbiriyle biraz olsun ilgili iki arkadaşın karşılaşma cümleleri size bu yazının yazılış amacını ifade edecek: “Oooo hocam, yine her zamanki gibi hareket halindesin, yürüyorsun. Onun için böyle şık, sportif ve fitsin. Sana hep imrenmişimdir…” Arkadaş böyle cümleler kurunca, bize iltifatlı cümle kuracak kelime kalmadı. Duruma uygun zihnimde kelime ararken, arkadaş işi kolaylaştırdı ve kendisiyle ilgili cümleler kurmaya başladı: “Bizi görüyorsun hocam, bıraktık kendimizle ilgilenmeyi. Durumumuzu göbek anlatıyor zaten. Yürüyüş mürüyüş kalmadı. Kaç tane hastalıklarla boğuşuyoruz. Ölçüyü kaçırdık…” Tabiî bu cümleler üzücü. İnsanın arkadaşını maddî ve manevî ihmal ihtiva eden böyle bir ruh hali içerisinde görmek iyiye alâmet değil. Ruh hali, günlük hayata olduğu gibi yansıyor. Ölçüsü kaçmış hayat motifleri her şeyde apaçık görünüyor. İnsanlık, her alanda ilâhî ölçüler ihtiva eden fıtrat ayarlarına, Sünnet-i Seniyyeye dönmeye muhtaç. Yoksa hayatın tadı kaçıyor. İnsan, hayatın her aşamasında, kaçırdığı ilâhî ölçülerin acısını çekiyor.

