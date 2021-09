Paylaşımın mahiyetini beslediği duygular belirler

Sosyal medyada paylaşım sıklığı depresyon işareti, paylaşımda kullanılan renkler, filtrelemeler, somut/soyut unsurlar birer iç yansıma; dengeli sıklıkla paylaşım, renkli ve doğal unsurlar pozitif ve mutlu insan ürünleri; koyu renkler, belirsiz çağrışımları olan objeler negatif insan ürünleri olarak ifade ediliyor.

Elbette her paylaşımın olumlu/olumsuz bir duygu karşılığı vardır. Paylaşımı faydalı/zararlı kılan da budur. Paylaşımın arka planındaki etkenlerin çeşitliliği insanların faaliyetleri sayısıncadır. Çünkü her faaliyet bir niyet temelinde gelişir. Bazen olur ki, bir cümlede seçilen bir kelime her şeyi değiştirebilir. İnsanın yaşadığı ‘an’ı sayısınca renkliliğinin olması ne de güzeldir. Paylaşımları güzel ve anlamlı kılan da işte bu helal çeşitliliktir.

Duygu ve hisler yönetilmeye muhtaçtır. Yaşadıklarını birileriyle paylaşmak duygusu kontrollü ise hayata tatlılık katar, kontrolden çıktığında ise hayatı çekilmez hale getirir. İnsan böyle durumlarda kendisi için değil başkaları için yaşamaya/çalışmaya başlar. Basit duygu tatminleri uğruna, güzellikler içinde insan aç kalmamalıdır. ‘Ne derler’ endişesi, şahsiyet oluşumunu dahi gölgede bırakır. Böyle insanların paylaşımlarında belirgin obje kendisidir. Bu kendi odaklı baskın duygu, birilerine bir şeyleri göstermek sevdasıyla insanı hayati tehlikelere dahi atar ve pek çok insanın hayatını karartır. Onun için sadece insanların beğenisine dönük ameller çok pahalıdır, yorucudur.

Paylaşımın ölçüsü ve sınırları konusunda dinin helâl çizgisi hem kişinin kendisini hem de muhatabının hukukunu korur. İnsan helâl ve faydalı nimetleri kendisi yaşarken, sevdikleriyle de paylaşır. Bu açıdan görmek, göstermek istemek sırrı, İlâhî bir tecellidir. Bu yönüyle İlâhî güzelliklere tefekkür yoluyla dikkatleri çekmek ilimdir. Nitekim Bediüzzaman Haazretleri de kendine has derin tefekkürünü kelimeler diliyle, eserleriyle bizlerle paylaşmıştır. (Âyetü’l-Kübra, tefekkürünü paylaştığı en zengin eserinden biridir.)

Paylaşım deyince güzel şeyler akla gelmelidir. Bütün pozitif unsurlar da birer paylaşım ürünüdür. Âlemde iman /küfür, iyi/kötü, faydalı/zararlı, güzel/çirkin her şey birilerine ulaşma/ulaştırılma hedefindedir. Helâli yaygınlaştırmak güzeldir, bir hizmettir, bir ibadettir. Beğeninin özünde, Sanatkârın sanatını tanımak/tanıtmak vardır. Eserleriyle görünmeyi ve kanunlarıyla bilinmeyi murad eden Kudret, vahid-i kıyasi anlamıyla insanı da bu duygu kapsamına almıştır. Evet, görmek ve göstermek, bir esma tecellisidir. İnsandaki mahiyetini ise beslediği duygular belirler.