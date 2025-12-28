Vicdanını dinle, bak, ne diyor?

Epeyce bir zamandır vicdan üzerine okumalar yapıyoruz.

Günlük hayatta fert, aile ve toplum olarak yaşadığımız pek çok problemin temelinde vicdanî örselenmelerin yattığı aşikâr. Vicdan bozulunca topyekün bozulma başlıyor. Biz de bu konuyu gündemimizde tutmaya devam ediyoruz. Birkaç yıl önce Almanya Düsseldorf’ta bir araya geldiğimiz dostlarla, “Bu konuyu çalışalım” demiştik, o gün bu gündür konu gündemimizde. Yine yakın zamanlarda da yine Düsseldorf’da, memleketimizin farklı şehir- lerinde Risale-i Nur’da vicdan, âfâkî âlemden enfüsî aleme yolculuk, Cerbeze ve Sıkıntı gibi konuları yeniden müzakere etme ve yeni sorularla bu konuları geliştirme adımları atıyoruz. Vicdan konusunu geçen yıl, Avrupa Yeni Asya okuyucuları aile programında da gündeme getirmiş ve bir günü “Vicdan günü” ilan etmiş, vicdana dikkatleri çekmiştik. Sonra aynı konu Köprü Dergimizde makale haline geldi. Geçtiğimiz aylarda da İstanbul Yeni Asya Vakfı’nda, “Vicdan” semineri yapmış ve orada pek çok güzel sorular almıştık. Böylece konunun değişik boyutlarını anlama ve anlatma imkanı hasıl oluyordu. Şimdilerde de Düsseldorf’taki genç arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerde vicdan konusunun bir eser haline gelmesi temenni edildi. İlginç olan vicdanın bir alt başlığı diyebileceğimiz “zihin” konusunda genç arkadaşların yeni bir çalışma içerisinde olduğunu duymak oldu. Vicdanı irade, zihin, his, latife-i Rabbaniye olarak dört temel üzerinde düşündüğümüzde Düsseldorf’taki genç arkadaşların bu ayağın birini çalışıyor olmaları ve seminer yapmaları, his ve latife-i Rabbaniye konusu da çalışıldığında, Türkiye-Düsseldorf birlikteliği ile bir eser doğmuş olsa güzel olacak. Artık birlikte çalışmalar sınır tanımıyor.

Güzel olan şu ki, farklı ülkelerde, farklı şehirlerde Risale-i Nur üzerine çalışmaların yapılıyor olması. Yine Düsseldorf’da genç Yasin kardeşimizin teklifimiz üzerine Risale-i Nur’da Portreler isimli üç ciltlik eseri alıp, okuma ve sonrasında orada geçen tarih, siyaset, bilim, din, edebiyat, sanat gibi disiplinlerdeki şahsiyetleri tanımak, konunun seminerlerini yapmak adımı ayrı bir güzellik olacak.

Zaten bir bütün halinde Avrupa’daki Nur talebeleri, yaşadıkları bu memleketlerin çalışma disiplinine alışmış görünüyorlar. Bu disiplin Risale-i Nur eserleri üzerinde de çalışmaya odaklandığında belli ki yakın gelecekte çok güzel gelişmelere, hizmetlere vesile olacak. Vicdan konusu, ferdî anlamda her insanın hayatına dokunan bir konu. Bundan dolayı Bediüzzaman Hazretlerinin, vicdanı, “fıtrat-ı zişuur” olarak tanımlaması, bütün insanları yakından ilgilendiren bir konu haline getiriyor.

Temennimiz o ki, vicdan düzelince hayat her alanda daha yaşanır hale gelecek.

