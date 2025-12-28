"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ARALIK 2025 PAZAR - YIL: 56

Vicdanını dinle, bak, ne diyor?

Sebahattin YAŞAR
28 Aralık 2025, Pazar
Epeyce bir zamandır vicdan üzerine okumalar yapıyoruz.

Günlük hayatta fert, aile ve toplum olarak yaşadığımız pek çok problemin temelinde vicdanî örselenmelerin yattığı aşikâr. Vicdan bozulunca topyekün bozulma başlıyor. Biz de bu konuyu gündemimizde tutmaya devam ediyoruz. Birkaç yıl önce Almanya Düsseldorf’ta bir araya geldiğimiz dostlarla, “Bu konuyu çalışalım” demiştik, o gün bu gündür konu gündemimizde. Yine yakın zamanlarda da yine Düsseldorf’da, memleketimizin farklı şehir- lerinde Risale-i Nur’da vicdan, âfâkî âlemden enfüsî aleme yolculuk, Cerbeze ve Sıkıntı gibi konuları yeniden müzakere etme ve yeni sorularla bu konuları geliştirme adımları atıyoruz. Vicdan konusunu geçen yıl, Avrupa Yeni Asya okuyucuları aile programında da gündeme getirmiş ve bir günü “Vicdan günü” ilan etmiş, vicdana dikkatleri çekmiştik. Sonra aynı konu Köprü Dergimizde makale haline geldi. Geçtiğimiz aylarda da İstanbul Yeni Asya Vakfı’nda, “Vicdan” semineri yapmış ve orada pek çok güzel sorular almıştık. Böylece konunun değişik boyutlarını anlama ve anlatma imkanı hasıl oluyordu. Şimdilerde de Düsseldorf’taki genç arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerde vicdan konusunun bir eser haline gelmesi temenni edildi. İlginç olan vicdanın bir alt başlığı diyebileceğimiz “zihin” konusunda genç arkadaşların yeni bir çalışma içerisinde olduğunu duymak oldu. Vicdanı irade, zihin, his, latife-i Rabbaniye olarak dört temel üzerinde düşündüğümüzde Düsseldorf’taki genç arkadaşların bu ayağın birini çalışıyor olmaları ve seminer yapmaları, his ve latife-i Rabbaniye konusu da çalışıldığında, Türkiye-Düsseldorf birlikteliği ile bir eser doğmuş olsa güzel olacak. Artık birlikte çalışmalar sınır tanımıyor.

Güzel olan şu ki, farklı ülkelerde, farklı şehirlerde Risale-i Nur üzerine çalışmaların yapılıyor olması. Yine Düsseldorf’da genç Yasin kardeşimizin teklifimiz üzerine Risale-i Nur’da Portreler isimli üç ciltlik eseri alıp, okuma ve sonrasında orada geçen tarih, siyaset, bilim, din, edebiyat, sanat gibi disiplinlerdeki şahsiyetleri tanımak, konunun seminerlerini yapmak adımı ayrı bir güzellik olacak.

Zaten bir bütün halinde Avrupa’daki Nur talebeleri, yaşadıkları bu memleketlerin çalışma disiplinine alışmış görünüyorlar. Bu disiplin Risale-i Nur eserleri üzerinde de çalışmaya odaklandığında belli ki yakın gelecekte çok güzel gelişmelere, hizmetlere vesile olacak. Vicdan konusu, ferdî anlamda her insanın hayatına dokunan bir konu. Bundan dolayı Bediüzzaman Hazretlerinin, vicdanı, “fıtrat-ı zişuur” olarak tanımlaması, bütün insanları yakından ilgilendiren bir konu haline getiriyor.

Temennimiz o ki, vicdan düzelince hayat her alanda daha yaşanır hale gelecek.

Okunma Sayısı: 162
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi: 4 kişi öldü, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı

    Yunan çiftçiler Selanik-Atina yolunu kapatacak

    İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor

    Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Rus hava saldırıları altındayız

    İsrail'in Somaliland'ı "ülke" olarak tanıması büyük tepkiye karşılandı - Sert itirazlar büyüyor

    Libya askeri heyetini taşırken düşen jetin enkazındaki çalışmalarda son durum?

    Çin'den ABD'li 20 şirkete ve 10 yöneticiye yaptırım kararı

    6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı

    Suriye'de camiyi hedef alan terör saldırısına karşı Arap ülkelerinden dayanışma mesajları

    İsrail, Somaliland'ı "ülke" olarak tanıdığını açıkladı

    Muhalefet savunmada

    İktidar milleti böldü

    Açılım komisyonunda geri adım

    Almanya, Gazze Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılmayacağını açıkladı

    Mısır: Netanyahu bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor

    PAYCO'ya yönelik soruşturmada 21 şüpheliye tutuklama talebi

    38 ile kuvvetli kar yağışı uyarısı!

    Suriye-Humus'ta bir camiye yönelik terör saldırısı: 8 kişi şehit oldu, 18 kişi yaralandı

    Gazze'de İsrail’in saldırılarına rağmen hafız olan 500 öğrenciye icazet töreni yapıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi: 4 kişi öldü, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.