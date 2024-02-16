"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 ŞUBAT 2024 CUMA - YIL: 54

Kuvve-i Kudsiye ve mazimiz -1

Şemseddin ÇAKIR
16 Şubat 2024, Cuma
İslâm tarihine, bir de kuvve-i kudsiye nokta-i nazarından bakacak olursak, beşerî mülahazalarla, aradaki farkın, “eyne’s-sera mine’s-süreyya mesabesinde olduğunu görürüz. Şöyle ki:

Kronolojik olarak Araplardan başlayalım. Yani, Arapların İslâm’dan öncesi ve sonrası.

A) Araplarda kuvve-i kudsiye

İslâm’dan önce Arapların; cahil cühela, vahşi ve korkak olup, gayri medeni oldukları aşikârdır ve zaten isimleri de, “Cahiliye Dönemi Arapları”dır ve meselenin aslına bakılırsa İslâm’ın dışında herkes cahil sayılır ve Ebu Cehil Mekke’nin reisi olup, beş yabancı dil bildiği hâlde, cehaletin babası olmaktan kurtulamamıştır. Yani Tevhid’den mahrum olan ya şirk bataklığına saplanır ya da teslisin girdabında boğulur.

Evet o günkü manzara; zulmet bulutları her tarafı kaplamış, insanlık canavarlıkta sırtlanları geçmiş, kuvvetliler zayıfları eziyor, zenginler fakirleri sömürüyor, kız çocukları diri diri gömülüyor ve içki, kumar, kan davası ve behimî arzuların her çeşidi fütursuzca işleniyordu. İşte bu vahşet hengamesinde Fahr-i Cihan Efendimiz (asm) bir “şems-i tâbân” [bulutsuz kuşluk güneşi] gibi doğdu. Bu doğuş; güneşin karanlığı kovması gibi bütün kötülükleri kovup, zulmün yerini adalet, vahşetin yerini medeniyet, cehlin yerini ilim ve irfan alarak, ne geçmişte ne gelecekte emsali olmamış ve olmayacak bir Asr-ı Saadet’in meydana gelmesine vesile oldu. Üstad Mesnevi-i Nuriye’deki remizli ifadelerinden birinde diyor:

“Arkadaş! Her bir insanın bir nokta-i istinadı bulunduğuna nazaran, istinad noktalarının tefavütüne [farklılığına] göre insanların yapabileceği işler de tefavüt eder. Mesela, büyük bir sultana istinadı olan bir nefer, bir şahın yapamadığı bir işi yapar. Çünkü nokta-i istinadı şahtan büyüktür. Evet, kudret-i ezeliye tarafından memur edilen baûda, yani sivrisineğin Nemrud’a olan galebesi; ve bir çekirdeğin, Fâliku’l-Habbi ve’n-Nevâ tarafından verilen izin ve kuvvete binaen, koca bir ağacın cihazatını, malzemesini tazammun etmesi, yani içine alması bu hakikati tenvir eden birer hakikattir. (Mesnevi-i Nuriye, Remizler, s.95)

İşte bu kuvve-i kudsiye iledir ki, o cahiliye toplumu; İman ve İslâm irfanıyla öyle bir zaviye veya merhale kazandı ki, Sasani ve Roma imparatorlarını dize getirip, tevhid bayrağı önünde teslim-i silaha mecbur ettiler. Önce savaşlardan kaçan Araplar artık cihad meydanlarının kahraman arslanları olmuşlar. Allah’ın arslanı Hz. Ali, bin kişiye denk sayılan Amr’ı yerlerde süründürüp şirkinin bedelini canıyla ödetmiş, Hatta onun kılıncı bile kudsiyet kazanıp, “Ali gibi yiğit, Zülfikâr gibi kılıç olmaz.” methiyesine mazhar olmuştur. Ayrıca Halid bin Velid (ra) gibi namağlup kahraman, Roma ordusunu, bir avuç serdengeçti ile perişan etmiş; Hz. Ömer (ra), İran kisrasının şerefelerini yer ile yeksan etmiş, Tarık bin Ziyad İspanya’ya geçip gemileri yakıp ordusunu motive ederek İspanya’yı fethedip, orada dünyanın gıpta ettiği bir medeniyeti kurmuştur.

Okunma Sayısı: 93
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şirkete altın, bize ölüm

    Harcamaları erteleyin

    DP İstanbul ve Ankara’da aday çıkarmayacak

    İşçiler uyarmış

    Felaket göz göre göre geldi

    Yıkılan binayı ruhsat almadan yaptırdığını itiraf etti

    Galatasaray, Sparta Prag'ı ağırlayacak

    İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı

    Marmara'da batan geminin 6 kişilik mürettebatı 275 personelle aranıyor

    İnsan hayatı değersiz

    Fırat’a karışırsa hayat biter

    Zamlar yüzünden dışarıya çıkamayacak hale geldik

    Güney Afrika'dan UAD'ye acil ''Refah Planı'' talebi

    İsrail artık dünyanın çağrılarını duymak zorunda

    New York'ta kar alarmı: 'Zorunluluk dışında trafiğe çıkmayın'

    Erzincan'da altın madeni alanındaki toprak kaymasıyla ilgili son durum? - '9 çalışanın olumsuz etkilendiği yönünde bilgi var'

    'Siyanürlü toprak Fırat Nehri'ne aktı' iddiası yalanlandı

    "Kayan kütlenin hacmi 10 milyon metreküp"

    Ne yapacağımızı şaşırdık - Her gün zam, her gün zam... Vatandaş çaresiz kaldı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Beraat kararıyla boşa çıkan “delil”ler
    Osman ZENGİN

    Mehmed Ekiz kardeşim
    Ali FERŞADOĞLU

    İstibdatın her çeşidini uygulayan AKP, eski CHP’dir!
    Şükrü BULUT

    12 Eylülcü Neoliberallerde belediyecilik anlayışı üzerine…
    İbrahim ERSOYLU

    Demokratlar nasıl bu hale geldiler? - 8
    M. Latif SALİHOĞLU

    İthal edilen (me)denî kanunlar
    Melih Can

    Şeriat insanın nefsini keser, ruhunu besler
    Şemseddin ÇAKIR

    Kuvve-i Kudsiye ve mazimiz -1
    Süleyman KÖSMENE

    Risale-i Nur Eğitim Setleri - 2

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.