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1 ARALIK 2023 CUMA - YIL: 54

36 yıl sonra kendi sahasındaki en ağır mağlubiyet - Beşiktaş, Club Brugge'a 5-0 yenildi

01 Aralık 2023, Cuma
UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşamasında bu sezon taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamayan Beşiktaş, D Grubu'nun 5. haftasında da 3 puana ulaşamadı.

4. dakikada Club Brugge öne geçti. Sağ kanattan başlayan atakta De Cuyper'in pasıyla topla buluşan Nielsen, kaleyi cepheden gören bir noktada uzak mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ersin'in solundan ağlarla buluşturdu: 0-1

14. dakikada Belçika ekibi farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta Vetlesen'in ceza sahasına yerden ortasında Thiago'nun altıpas çizgisinin önünden yaptığı vuruşta top filelere gitti: 0-2

38. dakikada Thiago'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Ersin Destanoğlu gole izin vermedi.

Club Brugge, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.

46. dakikada Club Brugge üçüncü golü buldu. Beşiktaş yarı sahasının sağında Onur Bulut'un hatalı pası sonucunda araya giren Balanta, meşin yuvarlağı Thiago ile buluşturdu. Thiago'nun ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşta top filelerle buluştu: 0-3

51. dakikada Belçika ekibi farkı 4'e çıkardı. Skoras'ın altıpasın solunda yerden pasına hareketlenen ve ceza yayı üzerinde topla buluşan Onyedika, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-4

70. dakikada Club Brugge skoru 5-0 yaptı. Savunmada Mechele'nin derinlemesine uzun pasında sol kanatta topla buluşan Skoras, hızla ceza sahasına girdi. Bu oyuncu, altıpasın solunda pasını Skov Olsen'e verdi. Skov Olsen, ceza sahası içinde boş kaleye yaptığı vuruşla farkı 5'e çıkardı: 0-5.

Club Brugge, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

Club Brugge erken gollerle sonuca gitti

Belçika ekibi maçın her iki yarısının başında attığı gollerle 3 puana ulaştı.

Maçın 4. dakikasında Nielsen'in golüyle öne geçen Club Brugge, 14. dakikada da Thiago'nun golüyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarının başlamasıyla birlikte fileleri aynı oyuncuyla bir kez daha havalandıran konuk ekip, 51. dakikada Onyedika'nın golüyle farkı 4'e çıkardı. 70 dakikada Skov Olsen ile bir gol daha bulan Club Brugge sahadan 5-0 üstünlükle ayrıldı.

36 yıl sonra evindeki en ağır mağlubiyet

Club Brugge'a 5-0 yenilen Beşiktaş, 36 yıl sonra Avrupa kupalarında iç sahadaki en ağır yenilgisini aldı.

O zamanki ismiyle Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda çeyrek finale yükselen siyah-beyazlı ekip, 1987 yılında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i İzmir'de konuk ettiği maçtan 5-0 mağlup ayrılmıştı.

Beşiktaş'a, 36 yıl sonra Avrupa Kupaları'ndaki en farklı mağlubiyeti yaşatan takım Club Brugge oldu. Bu mağlubiyet ayrıca İnönü Stadı yıkıldıktan sonra inşa edilen Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş'ın en farklı yenilgisi olarak kayıtlara geçti.

Club Brugge'e 3. kez mağlup oldu

Beşiktaş, Club Brugge ile oynadığı 5. maçta rakibine 3. kez yenildi.

2006-2007'de UEFA Kupası'nda karşı karşıya geldiği Club Brugge'ü 2-1 yenen siyah-beyazlı ekip daha sonra oynadığı 4 maçta galibiyet elde edemedi.

2014-2015'te UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda mavi-siyahlı takımla oynadığı iki maçı 2-1 ve 3-1'lik skorlarla kaybeden Beşiktaş, bu sezon Belçika'da oynanan ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar bu akşamki tarihi mağlubiyetle birlikte Club Brugge'e üçüncü kez mağlup oldu.

Futbolculara tepki

İkinci yarıda peş peşe gelen goller sonrasında Beşiktaşlı taraftarlar, oyunculara büyük tepki gösterdi.

Üçüncü gol sonrasında bir süre kaleci Ersin Destanoğlu'nu yuhalayan taraftarlar, dördüncü gol sonrasında ise tezahüratlarla tepkilerini sürdürdü.

Siyah-beyazlı taraftarlar, 65. dakikada yerini Semih Kılıçsoy'a bırakan Cenk Tosun'u da oyundan çıkarken yuhaladı.

Maçın sona ermesinin ardından bazı Beşiktaşlı oyuncular tribünlere giderek taraftarlardan özür diledi.

Rıza Çalımbay ilk mağlubiyetini yaşadı

Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın görevden ayrılmasının ardından Beşiktaş'ta teknik direktör olarak göreve başlayan Rıza Çalımbay, 3. maçında ilk yenilgisini yaşadı.

Ligde RAMS Başakşehir ve Yılport Samsunspor'u mağlup eden Çalımbay'ın yönettiği Beşiktaş, tecrübeli teknik adam yönetiminde ilk kez mağlup oldu.

Çalımbay: İstediğimiz oyuncularla sahaya çıkamadık

Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, sakat oyuncuların sayısının fazlalığı nedeniyle maça istedikleri gibi hazırlanamadıklarını söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çalımbay, "Maça istediğimiz gibi hazırlanamadık. Oyuncuların yüzde 70'i sakat. İstediğimiz oyuncularla sahaya çıkamadık. Herkesin yeri değişikti. Çoğu oyuncu başka mevkilerde oynadı. İstedikleri verimi veremediler. Üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Ronny Deila: Beşiktaş grubun favorisiydi ama 1 puan almaları sürpriz oldu

Belçika ekibi Club Brugge'de teknik direktör Ronny Deila ise siyah-beyazlıların grupta 1 puanda kalmasının kendileri için sürpriz olduğunu söyledi.

Deila, "Oldukça mutluyum. İlk 15 dakikada skoru 2-0 yaptık. Sonra biraz düştük ama ikinci yarının başında baskı yaparak kontrolü bulduk ve Beşiktaş'a şans vermedik. Bizim için büyük bir galibiyet oldu. Beşiktaş grubun favorisiydi ama 1 puan almaları sürpriz oldu, beni de şaşırttı. İlk maçta da oldukça iyi oynadık. Orada da kazanabilirdik. Bugün hak ettiğimiz bir maçı kazandık. İki maça baktığımızda sonuçtan memnunum." diye konuştu.

AA

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