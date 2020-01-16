ABD'li itfaiyecilerden Beşiktaş'a yatırım

Beşiktaş Futbol AŞ'nin yabancı yatırımcılarının ismi de şirketin genel kurulunun hazirun (katılımcılar) listesinde yer aldı. Bunlardan en ilginci, Los Angeles İtfaiyeci ve Polis Emeklilik Sistemi. Ayrıca üç yabancı fon daha bulunuyor.

9 Ocak'ta gerçekleştirilen Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ Genel Kurulu'nun haziran cetvelinde 19 hissedar arasında 4 yatırımcı dikkat çekti.

Milliyet gazetesinin haberine göre, siyah-beyazlı kulüpten hisse alarak genel kurula katılmaya hak kazanan fonlardan ilki, 'LA Fire and Police Pension System.' Hayatlarını Los Angeles halkını korumaya adamış olanların emeklilik güvencesini ve sağlığını korumak ve geliştirmek için kurulan fonun yatırım bölümü, hisse senetleri, tahviller, gayrimenkul ve alternatif yatırımlarla çalışanların sermayesini korumaya çalışmakta.

Beşiktaş'ın hissedarları arasında bulunan, LA Fire and Police Pension System gibi diğer yabancı yatırımcı da Utah State Riterement Fund. Yani Utah eyaleti emeklilik fonu. Devlet sistemi olarak görünen bu fon da üyelerine geleceğini garanti altına almayı düzenleyen bir sistem.

Alaska Permanent Fund Corporation ise bir yatırım yönetimi fonu. Fonlara portfolyo yönetimi ve danışmanlık hizmetleri sunuyor. 36 çalışanı var.

Emerging Market olarak adlandırılan fon ise gelişen pazarlara Özsermaye sağlayan bir portfolyo. Yatırım hedefi, uzun süreli sermaye artışı sağlamak.