"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 HAZİRAN 2022 PAZAR - YIL: 53

Abdülkerim Bardakcı resmen Galatasaray'da

25 Haziran 2022, Cumartesi 20:00
Galatasaray Kulübü, İttifak Holding Konyaspor'dan savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna dahil etti.

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, Abdülkerim Bardakcı'nın transferi konusunda Konyaspor Kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada Konyaspor Kulübüne 2 milyon 800 bin avro bonservis bedeli ödeneceği, oyuncuyla da 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Abdülkerim Bardakcı'ya 2022-2023 sezonu için 17 milyon, 2023-2024 sezonu için 19 milyon 550 bin, 2024-2025 sezonu için de 23 milyon 460 bin lira, kulüp tarafından uzatma opsiyonunun kullanılması halinde ise 2025-2026 sezonu için 29 milyon 325 bin lira ücret ödeneceği kaydedildi.

Kariyerine Zonguldakspor altyapısında başlayan 27 yaşındaki Abdülkerim Bardakcı, Konyaspor altyapısına transfer oldu. Selçukluspor, Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor ve Altay gibi kulüplerde kiralık olarak forma giyen Abdülkerim Bardakcı, 2021-2022 Süper Lig sezonunda kulübü Konyaspor'a döndü.

Geride kalan sezon Konyaspor formasıyla Süper Lig'de 33 maça çıkan Abdülkerim Bardakcı, 5 kez ağları havalandırdı.

Açıklamada, "Abdülkerim Bardakcı'ya Galatasaray'a hoş geldin diyor, sarı-kırmızılı forma altında kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

Abdülkerim Bardakcı: Baştan beri gönlüm Galatasaray'dan yanaydı

Abdülkerim Bardakcı, kendisini sarı-kırmızı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladıktan sonra GSTV'ye açıklamada bulundu.

Sözlerine yakın zamanda trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor'dan takım arkadaşı ve eski Galatasaraylı futbolcu Ahmet Çalık'ı anarak başlayan Abdülkerim Bardakcı, "Ahmet Çalık çok değerli bir kardeşimizdi. Sadece iki sene değil, 10 senedir kendisini tanıyordum. Öz kardeş gibiydik. Konya'da beraber çok güzel günlerimiz geçti. Ahmet burada çok güzel anılar bıraktı. Ben de Allah'ın izniyle bu anıları devam ettirmeye geldim." diye konuştu.

Başka kulüplerin de kendisine ilgi gösterdiğini anlatan tecrübeli futbolcu, "Baştan beri gönlüm Galatasaray'dan yanaydı. Diğer kulüplerin de ilgisi oldu. Son durağımız Galatasaray oldu. Muhteşem bir stat, muhteşem bir ambiyansı var. Deplasman takımı olarak geldiğimde bile burada oynamaktan büyük keyif alıyordum. Ev sahibi olarak geldiğim zaman 5 kat daha fazla keyif alacağımdan eminim. O günü sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Okan Buruk ile çalışmak için sabırsızlandığını dile getiren Abdülkerim Bardakcı, "Okan Hoca ile milli takıma gitmiştik ama küçük bir sakatlığım olduğu için fazla kalamamıştım. Çevremde herkes Okan Hoca'nın nasıl iyi bir hoca ve insan olduğundan bahsediyor. Ben de çok merak ediyor ve kendisiyle çalışmak istiyordum. Çok şükür burada nasip oldu. Bana çok şey katacağını düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Sahada formanın hakkını vermek için elinden geleni yapacağını anlatan Abdülkerim Bardakcı, "Galatasaray'da ilk hedefim öncelikle oynamak. Sonrasında ise inşallah kaptanlık. Taraftarlara destekleri için teşekkür ediyorum. Çok destek verdiler. İnşallah yüzlerini kara çıkarmayacağım ve her zaman bu formanın hakkını vererek oynamaya çalışacağım." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 109
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Reform değil aldatmaca

    Tek adam rejiminin bilançosu ağır

    Rusya Savunma Bakanlığı: Severodonetsk'i kontrolümüz altına aldık

    'Türkiye EURO 2032 için güçlü bir aday'

    Keyfî kararlarla gençlerin hayatı mahvedildi

    Deprem sonrası kolera korkusu

    Sonbaharda ekmek 7 lira olabilir

    İsrail yine katletti

    Sağlıkta şiddet yasa çıkararak önlenmez

    KYK kredisi alanlar pişman

    1 kilo kirazla 1 litre mazot alamıyoruz

    Özel üniversiteler de zamlandı

    Sıra şirketlerin dövizine mi geldi?

    Pfizer-BioNTech: Omicron'a karşı daha etkili aşı geliştirdik

    6’ı masanın hedefi bir günde hükümet

    Şekere yüzde 67 zam

    O gazeteciyi İsrail öldürdü

    Bangladeş'te son 100 yılın en büyük sel afeti

    Suriye'nin kuzeyinde imha edildi

    Yaz Kur'an kursları heyecanı başlıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mahmut Hocaefendi: “Herkes helalleşmeli”
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    AKP gitsin de ne olursa olsun mu?
    Ahmet BATTAL

    Devlet aklı be yav…
    Genel

    Reform değil aldatmaca
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Tek adam rejiminin bilançosu ağır
    Faruk ÇAKIR

    AB’den uzaklaşmak kime yarar?
    Ramazan Çalışan

    Kader ve cüz-i ihtiyârî
    Ayşe Nur

    Enenin suistimali: Nemrud ve Firavunlar (2)
    Mehmet KARA

    Karne kırıklarla dolu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.