Alanyaspor, Galatasaray'ı eledi

Türkiye Kupası çeyrek final maçında Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray'ı deplasmanda 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

İlk yarı 24. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Davidson, meşin yuvarlağı yerden altıpasa gönderdi. Hiç kimsenin dokunamadığı top ters köşedeki Efecan Karaca'ya geldi. Bu oyuncu, pasını yakınında olan ve açısı daha iyi olan Salih Uçan'a çıkardı. Salih'in şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. 31. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Kaleci Marafona'nın degajında ileride tek başına topu alan Babacar, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Karşısına gelen Marcao'dan sıyrılan Senegalli futbolcu yakın köşeye yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1. 33. dakikada Yedlin'in sağdan ortasında penaltı noktası civarında bekletmeden şutunu çeken Mustafa Muhammed, topu ters kanattan auta attı. 42. dakikada Alanya temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen konuk takım atağında Davidson'un pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Salih Uçan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak direk dibinden ağlara gönderdi: 0-2. Müsabakanın ilk yarısını konuk takım 2-0 öne bitirdi. İkinci yarı 47. dakikada Aytemiz Alanyaspor penaltı kazandı. Ceza sahası içi sağ çaprazda Efecan Karaca'nın pasına hareketlenen Tayfur Bingöl, Marcao ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Müsabakanın hakemi Abdulkadir Bitigen penaltı kararı verdi. 48. dakikada penaltı atışını kullanan Babacar, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-3. 64. dakikada Belhanda'nın ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Mustafa Muhammed, bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Marafona'yı geçen meşin yuvarlak uzak kale direğine çarparak oyun alanına döndü. 70. dakikada Yedlin'in sağdan ortasında arka direkte yükselen Onyekuru'nun kafayla vurduğu top önce kaleci Marafona'ya sonra da yan direğe çarparak oyuna döndü. Pozisyonun devamında savunma topu kornere gönderdi. 74. dakikada sağdan ceza sahasına giren Yedlin'in pasıyla buluşan Emre Kılınç'ın vuruşunu kaleci Marafona çıkardı. Dönen topu önünde bulun Onyekuru bir kez daha kaleyi denedi ancak yine Marafona meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi. 83. dakikada Galatasaray farkı 2'ye indirdi. Rakip sahada baskı yapan Gedson Fernandes topu kaparak şutunu çekti. Marafona'dan dönen topu tamamlayan Mustafa Muhammed, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-3. 90+4. dakikada sarı-kırmızılı ekip 1 gol daha buldu. Emre Akbaba'nın sağdan ortaladığı topa arka direkte yükselen Mustafa Muhammed kafayla vurdu. Uzak direkten dönen topu tamamlayan Gedson Fernandes fileleri havalandırdı: 2-3. Tek maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek finalde Galatasaray'ı kupa dışına iten Alanyaspor, yarı finalist oldu. AA

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