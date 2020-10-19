Alanyaspor yükselişini sürdürürken, Galatasaray'da kötü gidiş devam ediyor

Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a uzatma bölümünde yediği golle 2-1 yenilen Galatasaray'da galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Akdeniz temsilcisi ise puanını 13'e yükselterek haftayı zirvede kapattı.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti. 4. dakikada Juanfran'ın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Bakasetas'ın vuruşunda top kaleci Fatih Öztürk'te kaldı. 15. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Babel'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Emre Kılınç, kaleci Marafona ile karşı karşıya kaldı. Genç oyuncunun vuruşunda Portekizli file bekçisi açıyı kapatarak topun ağlara gitmesini önledi. 20. dakikada Bakasetas'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Babacar kaleci Fatih Öztürk ile karşı karşıya kaldı. İlk vuruşta Fatih meşin yuvarlağın geçmesini engellerken, Babacar dönen topa eliyle müdahale edinince hakem Tugay Kaan Numanoğlu oyunu durdurdu. 31. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahası dışından sert şutunda top üstten auta çıktı. 33. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Ceza sahasına gelen topa elle müdahale edince hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı kararı verdi. 34. dakikada penaltıyı kullanan Falcao, meşin yuvarlağı ortadan ağlara gönderdi: 1-0 43. dakikada konuk takım beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören yerde kazanılan faulü Babacar kullandı. Bu oyuncunun yaklaşık 25 metre uzaktan şutunda top kaleci Fatih Öztürk'ün sağından ağlara gitti: 1-1 45+2. dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Maçın 30. dakikasından sarı kartı bulunan Etebo, Sahil Uçan ile girdiği ikili mücadelede faul yapınca ikinci sarı kartla oyundan atıldı. 54. dakikada Salih Uçan'ın sağ kanattan kullandığı faulde penaltı noktası gerisine gelen topa Davidson kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'te kaldı. 55. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Bakasetas'ın sert şutunda kaleci Fatih yakın direk dibinde meşin yuvarlağı kornere çeldi. 59. dakikada sağda kullanılan kornerde Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı top ceza sahası içi hafif sağ çaprazdaki Babacar'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı. 0. dakikada Linnes'in sağdan ortasında arka direkteki Ömer Bayram'ın kafayla çevirdiği topa Babel yakın mesafeden kafayla vurdu. Kaleci Marafona'nın son anda dokunduğu meşin yuvarlak Alanyaspor savunmasında kaldı. Savunmanın uzaklaştıramadığı top ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Belhanda'da kaldı. Faslı futbolcunun yerden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak yapılan VAR incelemesinin ardından hava topu mücadelesinde Babel'in meşin yuvarlağa elle müdahale ettiği tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı. 87. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında Davidson'un ceza sahası yayı gerisinden şutunda top az farkla yandan auta çıktı. 89. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas'ın bekletmeden çıkardığı sert şutta top üst direkten oyun alanına döndü. 90+5. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Sağdan kullanılan kornerde savunmanın uzaklaştıramadığı top son olarak ceza sahası dışındaki Berkan İsmail Kutlu'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda yerden giden topa penaltı noktası gerisindeki Davidson dokundu. Yön değiştiren meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'ün müdahalesine rağmen ağlara gitti:1-2 Müsabaka Akdeniz temsilcisinin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Son 4 resmi maçını kazanamadı Galatasaray, çıktığı son 4 resmi maçta galibiyet alamadı. Sarı-kırmızılı takım, ligin 3. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalırken, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilerek elendi. Ligin 4. hafta müsabakasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Galatasaray, milli maç arasında sonraki çıktığı Aytemiz Alanyaspor maçından da 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Akdeniz temsilcisi liderliğini sürdürdü Ligde 5. haftaya 10 puanla lider giren Aytemiz Alanyaspor, koltuğunu korudu. Dün yapılan karşılaşmaların ardından maç eksiğiyle liderliği Fenerbahçe'ye kaptıran Alanyaspor, Galatasaray deplasmanından galibiyetle ayrılarak 13 puana yükseldi ve liderliğini devam ettirdi. Galatasaray ise 7 puanda kalırken, 4. girdiği haftada 6. sıraya geriledi. Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray ile deplasmanda yaptığı maçlarda ilk kez puanla döndü. Terim ile Davidson arasında gerginlik Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Davidson Pereira arasında gerginlik yaşandı. Müsabakanın 30. dakikasında Galatasaray yedek kulübesinin önünde top taca çıktı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, taç atışının sarı-kırmızılı takımın kullanacağını işaret etti. Pozisyonun içindeki Davidson'un yoğun itirazları üzerine Fatih Terim de oyuncuya tepki gösterdi. İkili arasındaki kısa süreli sözlü tartışma Davidson'un Terim'in yanına gitmesiyle tatlıya bağlandı. AA

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