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8 EKİM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Almanya ile berabere kaldık

07 Ekim 2020, Çarşamba 23:46
A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Almanya ile oynadığı özel maçta 3-3 berabere kaldı.

İlk yarı

11. dakikada Efecan Karaca’nın ceza sahası içinden sert vuruşunda, top savunmadan döndü. 

13. dakikada ay-yıldızlı ekibin sol kanattan geliştirdiği hücumda top, ceza sahsında uygun durumda bulunan Yusuf Yazıcı'ya geldi. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

21. dakikada ev sahibi ekibin Emre Can ile sağ kanattan geliştirdiği atakta Nico Schulz, ceza sahsında topu önünde buldu. Bu oyuncuhuh vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.

25. dakikada kaleye yaklaşık 25 metre mesafede ay-yıldızlı ekip serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşu kullanan Yusuf Yazıcı, topu barajın üstünden aşırtarak Ozan Tufan'a attı. Ozan'ın istediği gibi vuramadığı meşin yuvarlak kaleci Leno'nun ellerinde kaldı.

41. dakikada Luca Waldschmidt orta sahada buluştuğu topa ceza sahasına girmeden sert vurdu. Kalece Mert Günok, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

45+1. dakikada Almanya öne geçti. Sağdan yapılan ortada ceza sahasına girerken topu kontrol eden Draxler, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı Mert Günok'un üzerinden aşırtarak filelere gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Almanya'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı 

50. dakikada Türkiye 1-1'lik eşitliği yakaladı. Rakip yarı alanda topu kazandıktan sonra hızlı oynayan Kaan Ayhan, meşin yuvarlağı ceza sahası önünde bulunan Ozan Tufan'a aktardı. Ozan Tufan'ın şık hareketlerle dönüp savunmaya rağmen yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

53. dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası önünden sert şutunda, kaleci Leno topu çıkardı.

58. dakikada Almanya tekrar öne geçti. Havertz'in pasında topu alan Neuhaus'un ceza sahası içinden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

59. dakikada Alman ekibinin hızlı atağında Julian Brandt'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda, top kaleci Mert'ten döndü. 

67. dakikada ay-yıldızlılar yeniden beraberliği sağladı. Almanya defansına yapılan baskıda topu kapan Efecan Karaca, sağ çaprazdan ceza sahasına girip, kaleciyle karşı karşıya pozisyondu topu ağlara gönderdi: 2-2.

81. dakikada Almanya bir kez daha gol kaydederek öne geçti. Sol kanattan Gosens'in ceza sahasına ortasında topu kontrol eden Waldschimdt, sert bir vuruş yaparken, meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 3-2.

87. dakikada ceza sahasında topla buluşan Kenan Karaman, rakiplerini geçip sol çaprazdan vuruşunu yaparken, top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 

90+4. dakikada A Milli Takım eşitliği sağladı. Ozan Tufan'ın pasıyla ceza sahası önünde buluşan Cengiz Ünder, savunmanın arkasında sol çaprazdaki Abdülkadir Ömür'e topu ortaladı. Bu oyuncu pasında topu müsait durumda önünde bulan Kenan Karaman, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Leno'nun bacak arasından filelere gönderdi: 3-3.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve müsabaka 3-3 sona erdi.

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