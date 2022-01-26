Altay'da Mert Nobre dönemi çok kısa sürdü

Süper Lig ekiplerinden Altay'dan yapılan açıklamada, siyah-beyazlı ekibin geçen sezon Süper Lig'e yükselmesinde önemli katkıları olan, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor karşılaşmalarında teknik direktör olarak görev yapan Mert Nobre ile yapılan görüşmeler sonucunda yolların ayrıldığı bildirildi.

Sezona Mustafa Denizli’nin yardımcısı olarak başlayan Nobre, Denizli’nin ayrılmasının ardından 15 Ocak 2022'de teknik direktörlük görevine getirilmişti. AA

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