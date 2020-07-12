"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Ankaragücü'nden Galatasaray karşısında kritik 3 puan

12 Temmuz 2020, Pazar 21:30
Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü evinde Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.

19 .dakikada Scarione'nin sağ kanatta ceza sahasına yaptığı ortada topla kaleyi sol çaprazdan gören noktada buluşan Lobjanidze'nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

20. dakikada Saracchi'nin sol taraftan ceza sahasına gönderdiği topla Adem büyük, kale sahasının önünde buluştu. Adem'in şutunda kaleye giden topu savunma oyuncusu Pazdan yatarak ayağıyla önledi. Pazdan'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

37. dakikada ani gelişen MKE Ankaragücü atağında Lobjanidze, Orgille'e ara pası attı. Savunmanın araya girerek uzaklaştırmak istediği top ceza sahasındaki Lobjanidze'nin önünde kaldı ve bu oyuncu meşin yuvarlağı sağındaki Michalak'a bıraktı. Uygun durumdaki Michalak'ın şutunda kaleci Okan Kocuk sağına uzanarak topu tokatladı ve mutlak bir golü engelledi.

47. dakikada sağ kanattan Marcao'yu geçerek ceza sahasına giren Orgill'in yerden çektiği şutta top uzak direğin yanından auta gitti.

54. dakikada Adem Büyük'ün sol kanattan çizgiye inerek arka direğe yaptığı ortada kaleciyi de geçen topla Belhanda kale sahasının içinde buluştu. Müsait durumdaki Belhanda, topu yandan auta attı.

57. dakikada ceza yayının içinde Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak sağ alt direğe çarparak oyun alanına döndü.

61. dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Savunmadan çıkardığı topu kaybeden Emin Bayram, pozisyonun devamında ceza sahasının içinde Orgill'i düşürdü ve hakem Atilla Karaoğlan penaltı kararı verdi. 62. dakikada Scarione'nin kullandığı penaltı vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve MKE Ankaragücü, sahadan 1-0 galip ayrıldı. 

AA

Okunma Sayısı: 233
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Borç ve faiz batağındayız

    Havaî fişeğin zararları saymakla bitmiyor

    Güvenlik adaletle sağlanır

    Aynı sevinci Aksa’da da yaşayalım

    Milletin nezdinde hiç müze olmadı

    Dünyada son 24 saat

    Heybeliada'daki yangınla ilgili 3 gözaltı var

    Sivasspor, Kadıköy'den 3 puan çıkarttı

    Kimlikleri belirlendi

    Heybeliada'daki yangın kontrol altına alındı: Geniş çaplı soruşturma başlatıldı

    Yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il açıklandı

    Filistin'de ikinci dalga daha sert geçiyor

    Küresel salgının merkezi ABD'den son gelişmeler?

    Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma: Şehit ve yaralılar var!

    Papa'dan tek cümlelik 'Ayasofya' değerlendirmesi

    Rusya'daki vaka sayısı 727 bini aştı

    İsrail'deki aktif vakalar iyileşen hasta sayısını geçti

    İran: Vur emri alınmadan düğmeye basıldı

    Sakarya'daki çalışmalar tamamlandı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Şeyhülislâm Zenbilli, Kanuni’yi niye terslemişti?
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni Asya’nın Ayasofya mücadelesi
    Şükrü BULUT

    Koronavirüs dünya sağlığının halini ortaya koydu...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrat minyonun serencâmı (1)
    Süleyman KÖSMENE

    İkiden biri olmaktan sakınmak lâzım
    Genel

    Borç ve faiz batağındayız
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Güvenlik adaletle sağlanır
    Risale-i Nur'dan

    Ayasofya müzahrafattan temizlenip ibadet mahalli olmalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.