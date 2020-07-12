Ankaragücü'nden Galatasaray karşısında kritik 3 puan

Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü evinde Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.

19 .dakikada Scarione'nin sağ kanatta ceza sahasına yaptığı ortada topla kaleyi sol çaprazdan gören noktada buluşan Lobjanidze'nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti. 20. dakikada Saracchi'nin sol taraftan ceza sahasına gönderdiği topla Adem büyük, kale sahasının önünde buluştu. Adem'in şutunda kaleye giden topu savunma oyuncusu Pazdan yatarak ayağıyla önledi. Pazdan'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı. 37. dakikada ani gelişen MKE Ankaragücü atağında Lobjanidze, Orgille'e ara pası attı. Savunmanın araya girerek uzaklaştırmak istediği top ceza sahasındaki Lobjanidze'nin önünde kaldı ve bu oyuncu meşin yuvarlağı sağındaki Michalak'a bıraktı. Uygun durumdaki Michalak'ın şutunda kaleci Okan Kocuk sağına uzanarak topu tokatladı ve mutlak bir golü engelledi. 47. dakikada sağ kanattan Marcao'yu geçerek ceza sahasına giren Orgill'in yerden çektiği şutta top uzak direğin yanından auta gitti. 54. dakikada Adem Büyük'ün sol kanattan çizgiye inerek arka direğe yaptığı ortada kaleciyi de geçen topla Belhanda kale sahasının içinde buluştu. Müsait durumdaki Belhanda, topu yandan auta attı. 57. dakikada ceza yayının içinde Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak sağ alt direğe çarparak oyun alanına döndü. 61. dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Savunmadan çıkardığı topu kaybeden Emin Bayram, pozisyonun devamında ceza sahasının içinde Orgill'i düşürdü ve hakem Atilla Karaoğlan penaltı kararı verdi. 62. dakikada Scarione'nin kullandığı penaltı vuruşunda top ağlara gitti: 1-0. Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve MKE Ankaragücü, sahadan 1-0 galip ayrıldı. AA

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