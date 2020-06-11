Bakan Kasapoğlu'ndan Şampiyonlar Ligi finali açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili, "Türkiye'de en güzel şekilde yapılacağından şüphem yok. Ayın 17'sinde güzel haber alacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

TRT Spor'un sosyal medya hesabı Instagram'ın canlı yayınına katılan Bakan Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınma ihtimaliyle ilgili şunları kaydetti: "Konuyu yakından takip ediyoruz. Çok önemli bir konu. Bu müsabakayı mayıs ayında gerçekleştirecektik. Sezon başında Vodafone Park'ta UEFA Süper Kupa'ya en güzel şekilde ev sahipliği yaptık. (UEFA Şampiyonlar Ligi finali) Türkiye'de en güzel şekilde yapılacağından şüphem yok. Ayın 17'sinde güzel haber alacağımıza inanıyoruz. Servet (Yardımcı) Bey 'de bu konunda yoğun çaba harcıyor." AA

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