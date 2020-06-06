Balotelli, Brescia'dan ayrıldı

İtalya Serie A ekiplerinden Brescia, sezon başında kadrosuna kattığı Mario Balotelli'nin sözleşmesini sezon sonunu beklemeden feshetti.

Balotelli'nin gönderildiğini İtalyan basını duyurdu. Brescia'nın kısa sürede resmi açıklama yapması bekleniyor. Oyuncunun 2022'ye kadar sözleşmesi olmasına rağmen, antrenmanlara çıkmaması üzerine kulüp başkanı Massimo Cellio'nun bu kararı aldığı kaydedildi. Cellio'nun, Balotelli'ye sözleşmeyi fesih etme teklifi götürdüğü ve 29 yaşındaki oyuncunun da bunu kabul ettiği bildirildi. Galatasaray'ın yaz transfer döneminde yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istediği konuşuluyordu. Brescia'nın küme düşmesi durumunda sözleşmenin otomatik olarak fesh edileceği hatırlatılırken; oyuncunun yasal yollara başvurmayacağı kaydedildi. Nice ve Olympique Marsilya'daki 4 yıllık Fransa macerasının ardından sezon başında doğduğu şehrin takımına gelen Balotelli, 19 Lig maçında 5 gol kaydetti.

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