Barça’dan Türk futbolcu Çağlar’a 40 milyon avro

İNGİLİZ “THE SUN” GAZETESİ, PREMİER LİG’DE LECİESTER’DA FORMA GİYEN TÜRK MİLLİ TAKIM OYUNCUSU ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İÇİN BARCELONA KULÜBÜ’NÜN 40 MİLYON AVROYU GÖZDEN ÇIKARDIĞINI YAZDI.

İspanyol medyası, transfer sezonunda Inter’den Arjantinli Lautaro Martinez ile Paris Saint German’dan Brezilyalı yıldız Neymar’ın alınacağı yolundaki haberleri manşetlerine taşırken, Barcelona yönetiminin en büyük önceliklerinde biri savunma merkezini güçlendirmek olacak.

Kulüp, Fransa Milli Takımında da oynayan stoper Samuel Umtiti'yi yeni sezon için düşünmediğini ve buna paralel olarak Almanya’nn Schalke 04’te kiralık olarak oynayan 30 yaşındaki Fransız futbolcu Roger Todibo’yu 25 milyon avroya satarak transferde elini güçlendimek istiyor. Bu nedenle, yeni sezonda mücadele için sadece savunmanın iki merkezinde görev alan İspanya Milli Takımında da oynayan tecrübeli Gerard Piqué ve Clément Lenglet ile artı Ronald Araujo’nun yanına genç ve mücadeleci bir savunma oyuncusu alınmasını gündemine aldı. Barcelona Kulübünün en büyük hedeflerinden biri olan ve 30 Haziran 2021'de sona erecek olan sözleşmesini yenilemek istemediğini Mancnhester City’e bildiren 19 yaşındaki Eric García’nı kadrosuna katmak istiyor. Ancak İngiliz, 'The Sun' gazetesi, Barcelona'nın Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Leicester’in savunma merkezinde görev alan Türk milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile ilgilendiğini ve bu futbolcusu için 36 milyon pound (40 milyon euro) teklif sunmayı düşündüğünü okuyucularına duyurdu.

MENEJER DOĞRU: BARÇA ÇAĞLAR’I HEP TAKİP ETTİ

Premier Lig’de bu sezon Leicester ile son güne kadar Şampiyonlar Ligi'nde yer almak için mücadele eden ve şimdiden 28 kez uluslararası maçlarda oynayan bir oyuncu olan 24 yaşındaki Çağlar Söyüncü mücadeleci futbolu ile dikkatleri üzerine topladı. Menajer Mustafa Doğru, Mayıs ayı ortalarında Barcelona’nın geçen sezon Premier Lig’de 34 maç oynayan 1.86 metrelik Çağlar Söyüncü’yü sürekli takip ettiğini açıkladı.

Mustafa Doğru, "Çağlar Söyüncü bu yaz Barcelona için oynamaya gidebilmesi mümkün. Barcelona, Çağlar’ın Altınordu’da oynadığı dönemde zaten onunla anlaşmak istedi. O zaman pazarlık yaptık ve teklif verdiler. Anlaşma olmadı" dedi. Çağlar Soyuncu, Leicester'da geçen sezon Manchester United'a transfer olan Harry Maguire'ın takımda bıraktığı büyük boşluğu kapattı, harika bir performansla sezonu başarıyla tamamladı.



A MİLLî TAKIM FORMASINI 2016’DA ANTALYA’DA GİYDİ

Çağlar Söyüncü, Futbol kariyer hayatına İzmir'in Menemen ilçesinde başlayan Söyüncü Menemen Belediyespor'un alt yapısında yetişti. Daha sonra Bucaspor'a giden Söyüncü 2013 yılında Gümüşordu'da profesyonel kariyerine adım attı. 2014-2016 Altınordu'da top koşturan Söyüncü toplamda 34 maça çıktı ve 2 gol attı. 2016 yılında Alman Freiburg'a transfer olan başarılı oyuncu 2018 yılına kadar 50 maç oynadı ve 1 gol attı. Söyüncü 2018 yılından bu yana İngiliz Leicester City de top koşturuyor. Başarılı futbolcu 2014 Türkiye U-18'de 1 maç oynadı. 2015 yılında Türkiye U-19'da oynadı 3 maça çıktı. 2015 yılında Türkiye U-20'de oynadı ve 3 maça çıktı. 2015 yılında Türkiye U-21'de oynadı ve 1 maça çıktı. 24 Mart 2016 tarihinde Antalya Stadyumu'nda İsveç ile oynanan maçta, 90. dakikada Ozan Tufan'ın yerine oyuna girerek ilk defa A millî olmuştur.