Başakşehir 3 puana tek golle uzandı

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçının ilk yarısı golsüz sona erdi.

18. dakikada Diaby'nin ceza sahası dışından şutunda savunmaya çarpan topu kaleci Mert Günok kurtardı.

29. dakikada Burak Yılmaz'ın ceza sahası sol çaprazından kaleye gönderdiği top kalecinin kucağında kaldı.

31. dakikada Hutchinson'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Burak Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

39. dakikada Lens'in sağdan ortaladığı topu arka direkte N'Koudou kafayla içeri çevirdi, Diaby'nin kafa vuruşunda Skrtel'e çarpan top üstten kornere çıktı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci Yarı

50. dakikada Medipol Başakşehir 1-0 öne geçti. Ani gelişen Medipol Başakşehir atağında Visca'nın savunmanın arkasına atılan topuyla buluşan Demba Ba düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

56. dakikada Diaby'nin sağdan içeri ortaladığı topu ceza sahası içinde Burak Yılmaz göğsünde kontrol ederek dışarı çevirdi, Elneny'nin şutunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı çelerek golü engelledi.

68. dakikada Burak Yılmaz ceza sahasına girerek topu sağdan gelen Diaby'ye çıkardı. Diaby'nin çaprazdan sert şutunu kaleci Mert Günok kurtardı.

76. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Boateng'in kafa vuruşu savunmaya çarptı, kaleye giden topu kaleci kontrol etti.

79. dakikada Caiçara'nın sağdan ortaladığı topu Demba Ba ceza sahası içinde kafayla indirdi, Visca'nın müsait pozisyonda kaleye gönderdiği topu kaleci Karius kurtardı.

90+1. dakikada Elneny'nin kontrolünde olan topu Beşiktaş ceza sahası içinde kapan Demba Ba, Karius'tan sıyrılarak açısını kaybetmesine rağmen sol çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Medipol Başakşehir maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında Beşiktaş'ı 1-0 yenen Medipol Başakşehir, puanını 43'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Oynadığı son 3 maçta 2. galibiyetini elde eden turuncu-lacivertli takım maç fazlasıyla Demir Grup Sivasspor'un 1, Trabzonspor'un 2 puan önüne geçti.

İstanbul ekibi gelecek hafta deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Crivelli cezalı

Medipol Başakşehir'in Fransız golcüsü Enzo Crivelli, Beşiktaş karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Bu maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Crivelli, mücadelenin ilk yarısında sarı kart gördü.

Crivelli, takımının gelecek hafta deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

Demba Ba'dan Beşiktaş'a ilk gol

Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golü atan Demba Ba, eski takımı Beşiktaş'a karşı ilk kez gol attı.

Daha önce iki farklı dönemde siyah-beyazlı formayı giyen Senegalli oyuncu, Beşiktaş'a ilk kez gol atma başarısı gösterdi.

Demba Ba, Süper Lig'de Göztepe formasını da giymişti.

Senegalli oyuncu, Süper Lig'deki gol sayısını da 7'ye yükseltti.

Evinde 11 maçlık yenilmezlik serisi

Medipol Başakşehir, Beşiktaş galibiyetiyle evindeki yenilmezlik serisini de 11 maça yükseltti.

Bu sezon sahasındaki tek yenilgisini 2. haftada Fenerbahçe karşısında 2-1'lik sonuçla alan turuncu-lacivertli ekip, sonrasında oynadığı 11 maçta 8 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Berkay Özcan maske ile sahada

Medipol Başakşehir'in orta saha oyuncularından Berkay Özcan, Ziraat Türkiye Kupası rövanşında GMG Kırklarelispor ile oynanan maçta burnunun kırılmasının ardından ilk kez sahaya Beşiktaş karşısında çıktı.

Mücadelenin 83. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna giren Berkay, yüzündeki özel maskeyle mücadele etti.

Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir 'kabusu' sürüyor

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir'e deplasmanda 1-0 mağlup olan Beşiktaş, rakibi karşısında yine hüsrana uğradı.

Siyah-beyazlı takım, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 26 resmi maçta 7. kez yenildi.

İki ekip arasında 24'ü Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 26 resmi maçtan 5'ini kazanabilen Beşiktaş 13 karşılaşma ise berabere kaldı.

Rakibine 28 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 31. golü gördü.

Beşiktaş ayrıca, lig tarihinde galip gelmekte en çok zorlandığı rakibi Medipol Başakşehir karşısında son 19 resmi maçtan sadece 3'ünü kazanabildi.

Ligde rakibiyle 24. kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, rakibinin 7 galibiyetine karşılık 5 kez kazandı. İki ekip arasındaki 12 maçta ise beraberlik bozulamadı.

Sezonun ilk yarısında Medipol Başakşehir ile evinde 1-1 berabere kalan Beşiktaş, ikinci karşılaşmadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı.

Deplasmanda yine kazanamadı

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile rakip sahada yaptığı 13 resmi maçtan sadece 1'inde galibiyete ulaşabildi.

İki takım Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde, 7'si Olimpiyat, 6'sı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda olmak üzere 13 kez karşı karşıya geldi. 12'si Süper Lig, biri Türkiye Kupası'nda olmak üzere bu maçlardan 7'sini Medipol Başakşehir, birini Beşiktaş kazandı, 5 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı.

Siyah-beyazlılar, rakibi karşısında deplasmandaki tek galibiyetini Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda aldı. Olimpiyat Stadı'nda 9 Kasım 2014 tarihindeki karşılaşmayı kırmızı kartlar nedeniyle 9 kişi tamamlayan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Rekabette sahasındaki son 4 randevuyu kazanan Medipol Başakşehir, ev sahibi olduğu maçlarda toplam 19 gol attı, kalesinde 12 gol gördü.

Beşiktaş, deplasmanda oynadığı 13 maçın tamamında gol yerken, 4'ünde gol yollarında suskun kaldı.

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde ilk kez yenildi

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk kez yenildi.

Yalçın yönetiminde Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarından galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı takım, Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Ligde bu sezon 8. kez mağlup olan ve 30. puanını yitiren Beşiktaş, 36 puanda kaldı.

Zorlu periyot yenilgiyle başladı

Ligin 22. haftasından itibaren zorlu bir periyodun içine giren Beşiktaş, bu virajın ilk maçında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.

Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından gelecek hafta zirvenin ortaklarından Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş, bir sonraki hafta ligin iddialı ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Bir sonraki hafta MKE Ankaragücü ile evinde oynayacak siyah-beyazlı takım, 26. haftada ise Galatasaray ile derbi mücadelesine çıkacak.

Savunmada yine kötü

Geçen haftaki Gaziantep FK maçını gol yemeden tamamlayan Beşiktaş, bir maç sonra gol yedi.

Siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK karşılaşması öncesi üst üste 8 lig maçında gol yemişti.

Beşiktaş, bu sezon ligdeki rakiplerinin 28. golüne engel olamadı.

Burak Yılmaz bu sefer boş geçti

Siyah-beyazlı takımın santrforu Burak Yılmaz, 4 maç sonra suskun kaldı.

Kupadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında fileleri havalandıran ve Süper Lig'de oynanan Göztepe, Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK maçlarında da gol sevinci yaşayan Burak Yılmaz, Medipol Başakşehir mücadelesini gol atamadan tamamladı.

Deneyimli oyuncu, 81. dakikada yerini Umut Nayir'e bıraktı.

Ceza sınırındaki oyuncularda sıkıntı yok

Siyah-beyazlı ekipte sarı kart ceza sınırında bulunan 5 oyuncu, Medipol Başakşehir mücadelesini kart görmeden tamamladı.

Sınırda bulunan Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou ve Umut Nayir, 23. haftadaki Trabzonspor maçında görev alabilecek.

Sergen Yalçın: Berabere bile kalsak üzüleceğimiz bir müsabakayı kaybettik

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kaybedecek bir oyun oynamadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Çok da kaybedeceğimiz bir maç oynanmadı. Berabere bile kalsak üzüleceğimiz bir müsabakayı kaybettik. Üretme anlamında çok ciddi sorunlar yaşadık. Pozisyon bulduk ama daha fazlasını da bulabilirdik. Oyunun tamamı bizim kontrolümüzdeydi. Oyuncularımızın sorumluluk alması ve kendilerine güvenmeleri gerekiyor. Her şeyimiz iyi, istekli arzulu oyuncularımız var ama rakip ceza alanı içinde üretmemiz, skor yapmamız lazım. Bunu beceremedik." diye konuştu.

"Hiçbir şey yapmayan bir takıma karşı kaybettik"

Kalan maçları kazanıp sezonu olabilecek en iyi noktada bitirmek istediklerini kaydeden Sergen Yalçın şunları kaydetti:

"Hiçbir şey yapmayan bir takıma karşı kaybettik. Bu bizim için daha üzücüydü. Kendimizi daha çok geliştirmemiz, oyunsal anlamda daha fazla çalışmamız lazım. Sezonu iyi bir yerde bitirmek istiyoruz ama ne kadar iyi bir noktada bitirebiliriz şu anda bilemiyoruz. Maça başlarken 7. sıradaydık. Bunu kapatabilir miyiz, belki bugün kazansak farklı bir bakış açısı olabilirdi. Geride kaldık ama kalan haftalarda kalan maçları kazanmak için sahaya çıkacağız. Ligi nerede bitiririz bilemiyorum. Her maçımızı kazanmak için oynayacağız. Birçok oyuncunun performansından memnunum. Skor bizim için kötü oldu. Kazansaydık farklı bir bakış açısı olurdu. Kaybettiğimiz her maç moralimizi motivasyonumuzu düşürecek. Bunu yukarıda tutmak için çalışıyoruz."

"Kalan haftalar oyuncular için bir kriter olacak"

Kalan haftaların takımdaki oyuncuların geleceği için bir kriter olacağını söyleyen Sergen Yalçın, "Biz göreve başladığımızda zaten camianın, takımın durumu ortadaydı. Bunu bilerek göreve başladık. Puan durumu ve takımın morali sağlıklı değildi. Elimizde bir tek lig var. Kalan haftalar oyuncular için bir kriter olacak. Kimle devam edeceğiz, etmeyeceğiz belli olacak. Antrenmanlara, kaliteye, davranışlara, performansa göre değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz'ın oyundan çıkarken kulübeye uğramamasına değinen siyah-beyazlı teknik adam, "O ara oyuna bakıyordum. İçeri gitmiş olabilir, morali bozulmuş, kızmış olabilir. Normal şeyler bunlar. Onlar da kafalarında yargılamalar yapıyorlar. O nabızlarda bunlar normal şeyler." dedi.

Takımın fizik gücünden memnun olduğunu söyleyen Sergen, "Fizik gücümüzün kötü olduğunu düşünmüyorum. Oyunu genelde rakip alanda oynuyoruz. Diaby 75'ten sonra oyundan biraz düşüyor. Düşebilir. Fizik oyunla ve skorla çok değişebiliyor. Maçın içinde oyuncuların temposunun düşmesi fizik güçlerinin zayıf olması anlamına gelmiyor." şeklinde konuştu.

"İstatistik maç kazandırmıyor"

Beşiktaş'ın şut istatistiğinin ev sahibi ekipten fazla olmasına rağmen müsabakayı kaybettiğini soran bir gazeteciye Sergen Yalçın, "İstatistik çok konuşmuyorum, çok sevdiğimiz şeyler değil. İstatistik maç kazandırmıyor maalesef. Gol atmadıktan sonra istatistiğin önemi yok. Bu işin önemli ve küçük bir parçası. Bu oyunun bir sürü parçası var. İstatistiklere bakarak kendimizi avutamayız." diye cevap verdi.

Caner Erkin'in son dakikalarda kullandığı serbest vuruşa sinirlenmesi sorulan Yalçın, "Frikikte topla Caner'in mesafesi çok kısaydı. İki adımdan gelip o frikiği atamazsın. Topa çok yakındı, o açıdan sinirlendim. Caner o vuruşları yapabilen bir oyuncu." dedi.

Sergen Yalçın, gelecek hafta Trabzonspor ile oynanacak maçta galibiyetten başka bir düşüncelerinin olmadığını kaydetti.