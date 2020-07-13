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14 TEMMUZ 2020 SALI - YIL: 51

Başakşehir de Trabzonspor da mağlup oldu

13 Temmuz 2020, Pazartesi 22:00
Süper Lig'in 32. haftasında İttifak Holding Konyaspor, konuk ettiği lider Medipol Başakşehir'i 4-3 yendi.

3. dakikada konuk ekip öne geçti. Visca'nın kullandığı köşe atışında hakem Cüneyt Çakır, Miya'nın altıpas üzerinde topa elle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Visca, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

10. dakikada Crivelli'nin ceza sahası dışından şutunda, top yandan auta gitti.

20. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta Alper Uludağ, ceza sahası içerisine ortasını yaptı. Topa gelişine vuran Miya, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

25. dakikada Mehmet Topal'ın ceza sahasına ortasında iyi yükselen Skrtel'in kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

28. dakikada Konyaspor öne geçti. Hadziahmetovic'in ceza sahası içerisinden pasına hareketlenen Ömer Ali Şahiner'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1

45+1. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Hadziahmetovic'in ceza sahası içerisine gönderdiği topu güçlükle kontrol eden Miya'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1

50. dakikada Milosevic'in ceza sahası ön çizgisine yakın noktadan şutunda, top yandan auta gitti. 

52. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı. 

54. dakikada Miya'nın kaleyi cepheden gören noktadan şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 

70. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Visca'nın ceza sahası içerisinden pasına hareketlenen Demba Ba'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2

77. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Caiçara, ceza sahası içerisine ortasını yaptı. Topa gelişine vuran Elia, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-3

84. dakikada ev sahibi ekip tekrar öne geçti. Jonsson'un ceza sahasına pasına hareketlenen Skubic'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-3 

Karşılaşma, Konyaspor'un 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.

***

Trabzonspor, fırsatı değerlendiremedi

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-1 yenilen Trabzonspor, lider Medipol Başakşehir'in mağlup olduğu haftada rakibiyle puan farkını düşüremedi.

 

Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk oldu.

Karşılaşmanın 8. dakikasında Recep Niyaz'ın pasıyla topla buluşan Aissati'nin uzak mesafeden kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Uğurcan'ın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

14. dakikada Trabzonspor öne geçti. Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Abdülkadir Ömür'ün pasıyla ceza sahasına girerken topla buluşan Ekuban, bir süre ilerledikten sonra kalecinin üzerinden vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

29. dakikada Sacko'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde çapraz pozisyonda topla buluşan Rodallega'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

34. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı dışından kaleye attığı şutta kaleci Hüseyin topu uzaklaştırdı.

Müsabakanın ilk yarısını Trabzonspor 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

46. dakikada Yukatel Denizlispor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde topa iyi yükselen Sacko kafayla topu filelere gönderdi: 1-1.

69. dakikada Sosa'nın pasıyla ceza sahasına giren Nwakaeme'nin sol çapraz pozisyonunda attığı şutta top üstten dışarı gitti.

74. dakikada Novak'ın pasıyla kale önündeki Sörloth'un şutunda top direkten oyun alanına döndü. Abdülkadir Ömür'ün kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak savunma oyuncularına çarpıp kornere gitti. Abdülkadir'in kullandığı köşe vuruşunda, Da Costa'nın kafayla yaptığı vuruşta topu ev sahibi ekipten Zeki Yavru uzaklaştırdı.

84. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Olcay Şahan'ın pasıyla ceza alanı dışında topla buluşan Estupinan, meşin yuvarlağı kafayla önüne alıp ceza sahasına girdikten sonra Hosseini'yi de geçti. Estupinan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan'ın yanından ağlara gönderdi: 2-1.

89. dakikada Ekuban'ın pasıyla ceza sahası dışı sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Da Costa'nın gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak direkten döndü.

Müsabakayı Yukatel Denizlispor 2-1 üstün tamamladı.

66 puanla lider durumda bulunan Medipol Başakşehir'in mağlup olduğu haftada bu sonuçla 62 puanda kalan Trabzonspor'un rakibiyle 4 puanlık farkı değişmedi. Yukatel Denizlispor ise ligde 5 maç aradan sonra galip geldi ve puanını 35'e çıkararak kümede kalma umutlarını artırdı.

16 maçlık seri bitti

Süper Lig'de son mağlubiyetini 15. haftada Trabzon'da yine Denizlispor karşısında 2-1'lik skorla yaşayan bordo-mavili ekibin, 16 maçlık namağlup serisi Denizli'de sona erdi. 

Trabzonspor, söz konusu periyotta 10 galibiyet ve 6 beraberlik almıştı.

Yukatel Denizlispor karşısında öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamayan bordo-mavili ekip, bu sezon galip duruma geçmesine rağmen 3 puanla ayrılamadığı 12 karşılaşmada 27 puan kaybetti.

 

AA

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