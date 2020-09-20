Başakşehir deplasmanında 3 puan Galatasaray'ın

Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi.

Süper Lig'in ikinci haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 11. dakikada Medipol Başakşehir yarı alanının ortalarından kazanılan serbest vuruşu Belhanda kullandı. Faslı futbolcunun ceza sahasına yaptığı ortaya Galatasaraylı Luyindama ile ev sahibi takımdan Demba Ba yükseldi. Pozisyonda Medipol Başakşehir savunması tehlikeyi uzaklaştırdı. Oyun durduktan sonra pozisyonu VAR'dan yeniden inceleyen hakem Atilla Karaoğlan, Demba Ba'nın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 14. dakikada penaltıyı kullanan Falcao, topu ve kaleci Mert'i ayrı köşelere gönderdi: 0-1. 22. dakikada Luyindama'nın hatasında topu kapan Mahmut Tekdemir, soldan ceza sahasına girdikten sonra pasını altıpas gerisindeki Demba Ba'ya aktardı. Senegalli futbolcunun bekletmeden vuruşunda araya giren Marcao, mutlak bir tehlikeyi önledi. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılı takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarı 52. dakikada Crivelli'nin şık pasıyla rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Visca, meşin yuvarlağı ceza yayına kadar taşıdı. Visca'nın soldan bindiren Demba Ba'nın önüne bıraktığı topa kaleci Fatih son anda müdahale etti ve tehlikeyi önledi. 53. dakikada İrfan Can'ın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Aleksic, meşin yuvarlağı iyi kontrol edemeyince topa son anda vurdu ama etkisiz şutu kaleci Fatih kontrol etti. 54. dakikada soldan topla hareketlenen Arda Turan, rakibinden sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı ceza sahası içine koşu yapan Feghouli'ye aktardı. Bu oyuncunun gelişine sol ayağıyla yerden şutunda, kaleci Mert Günok topu son anda uzaklaştırdı. 76. dakikada Galatasaray farkı 2'ye yükseltti. Diagne, sağ çaprazda iki rakibinin arasından topu Emre Kılınç'a çıkardı. Ceza sahası sağ çaprazda topu kontrol eden Emre, penaltı noktasındaki Babel'i gördü. Babel'in, tek pasla arkadan hareketlenen Belhanda'ya çıkardığı topun gelişine Faslı oyuncunun ayak dışıyla vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2. 78. dakikada soldan Babel'in ceza sahasına pasında müsait durumda Diagne'nin vuruşunda, kaleci Mert topu uzaklaştırdı. 83. dakikada sağdan İrfan Can'ın etkili ortasında arka direkte altı pasta müsait durumda Kerim Frei'ın kafa vuruşunda, kaleci Fatih topu son anda çeldi. 84. dakikada soldan ceza sahasına giren Kerim Frei, topu altıpas önünde Demba Ba'ya aktarırken, o da meşin yuvarlağı arkadan gelen Aleksic'in önüne bıraktı. Bu oyuncun sert şutunda top savunmada Taylan Antalyalı'ya çarparak kornere gitti. 90+3. dakikada Kerim Frei'ın altıpasa ortasına Demba Ba'nın kafa vuruşunda, kaleci Fatih topu oyun alanına çeldi. Atağın devamında Caiçara'nın ıskaladığı top kornere uzaklaştırıldı. 90+5. dakikada Kerim Frei'ın soldan ortasına penaltı noktasında iyi yükselen Crivelli'nin kafa vuruşunda, kaleci Fatih topu kontrol etti. Müsabakada başka pozisyon olmadı ve Galatasaray sahadan 2-0 galip ayrıldı. Galatasaray 2'de 2 yaptı İlk haftada Gaziantep FK'yi mağlup eden Galatasaray, Medipol Başakşehir'i de yenerek puanını 6'ya çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla penaltı kazandı. Müsabakanın 11. dakikasında Galatasaray'da Younes Belhanda'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Christian Luyindama ile Demba Ba hava topuna yükseldi. Turuncu-lacivertli takım tehlikeyi uzaklaştırırken Galatasaraylı futbolcular penaltı itirazında bulundu. Bir süre devam eden oyun durduktan sonra pozisyonu VAR'dan yeniden inceleyen hakem Atilla Karaoğlan, Demba Ba'nın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Galatasaray, ilk haftadaki Gaziantep FK maçında da VAR uygulamasıyla penaltı kullanmıştı. Falcao 2. haftada 3. golünü attı Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Süper Lig'de bu sezon 3 gole ulaştı. Ligin ilk haftasında Gaziantep FK'ye 2 gol birden atan Falcao, Medipol Başakşehir ağlarını da havalandırarak 2. haftada gol sayısını 3'e çıkardı. Sarı-kırmızılı takımın ikinci golünü kaydeden Belhanda ise bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Saracchi sakatlandı Sarı-kırmızılı takımın Uruguayı sol beki Marcelo Saracchi, sakatlanarak oyundan çıktı. Karşılaşmanın 57. dakikasında kasığından sorun yaşayan 22 yaşındaki futbolcu, maça devam edemedi. Saracchi, 59. dakikada yerini Martin Linnes'e bıraktı. Galatasaray'ın yeni transferi Oghenekaro Etebo, ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı terletti. Sarı-kırmızılı kulübün İngiltere'nin Stoke City takımından kiraladığı Nijeryalı orta saha oyuncusu, 71. dakikada Sofiane Feghouli'nin yerine oyuna dahil oldu. Galatasaray, Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e karşı deplasmanda 4 maç sonra kazandı. Medipol Başakşehir karşısında son deplasman galibiyetini 2015-2016 sezonunun ilk yarısında 2-0'lık skorla alan sarı-kırmızılı ekip, dış sahada 5 sene sonra galibiyet elde etti. AA

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