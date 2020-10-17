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17 EKİM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Başakşehir ilk galibiyetini Trabzon'da aldı

17 Ekim 2020, Cumartesi 21:54
Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yenerek ilk galibiyetini aldı.

8. dakikada Baker'in ceza yayı hemen gerisinden sert şutunda yerden seken topu kaleci Mert Günok, yatarak kornere çeldi.

10. dakikada Abdülkadir Ömür'ün soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde Afobe'nin kafa vuruşunda top kaleci Mert Günok'ta kaldı.

16. dakikada Bolingoli'nin soldan ortasında, önce Visca'nın ardından da Demba Ba'nın şutlarında kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi.

30. Marlon'un soldan ortasında, ceza alanı içinde Afobe topu Safa Kınalı'ya çıkardı. Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Mert Günok'u geçen top direğin yanından auta çıktı.

32. dakikada Medipol Başakşehir, golü buldu. Baker'den kaptığı top ile ceza yayına giren İrfan Can Kahveci'nin şutunda top savunmadan döndü. Dönen topu yine bu futbolcu yerden bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluşturdu: 0-1

45. dakikada Baker'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Mert Günok, yerden sekerek üstüne doğru gelen topu çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle kapandı.

54. dakikada Medipol Başakşehir, farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç'ün pasında ceza alanı sağ çaprazında Visca'nın sert şutunda, top üst direğe çarparak filelerle buluştu: 0-2

76. dakikada Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı köşe vuruşunda, altıpas içinde Epureanu'nun vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere gönderdi.

88. dakikada Baker'in sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Edgar Ie'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı. 

Medipol Başakşehir, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Medipol Başakşehir galibiyeti hatırladı

Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'e 2-0'lık skorlarla yenilen Göztepe ile golsüz berabere kalarak ilk 4 haftada 1 puan alabilen İstanbul temsilcisi, Trabzonspor karşısında kazanarak kötü gidişatını sonlandırdı. 

Geçen sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir,'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada İrfan Can Kahveci, 54. dakikada Visca kaydetti. 

İstanbul temsilcisi, puanını 4'e yükseltti.

Trabzonspor'un Başakşehir'e karşı kazanamama serisi 11 maça çıktı

Trabzonspor'un, ligde Medipol Başakşehir karşısında kazanamama serisi 11 maça çıktı. 

İstanbul temsilcisini en son 2014-2015 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra oynanan 11 lig maçında 6 kez yenildi, 5 kez berabere kaldı.

Öte yandan Trabzonspor, ligde 5 hafta sonunda 5 puanda kaldı.

Karadeniz ekibi, ligde 2. mağlubiyetini alırken 2 beraberlik ve 1 galibiyetle ilk 5 haftada 5 puanda kaldı.

AA

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