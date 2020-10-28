Başakşehir, Paris Saint-Germain'i ağırlayacak

Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir, H Grubu ikinci maçında bugün Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti de olan Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'i (PSG) ağırlayacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma 20.55'te başlayacak. Mücadelede İsveç Futbol Federasyonundan Andreas Ekberg düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Grupta ikinci maçlar öncesinde Medipol Başakşehir ve Paris Saint-Germain'in puanı bulunmuyor.

İlk maçlarını kazanan takımlardan Leipzig averajla liderlik koltuğunda yer alırken, aynı puana sahip Manchester United ikinci sırada yer alıyor.

Grubun diğer maçında ise Manchester United ile Leipzig, İngiltere'de karşı karşıya gelecek.

Avrupa kupalarında 32. maçına çıkacak

Medipol Başakşehir, PSG mücadelesiyle Avrupa kupalarında 32. karşılaşmasına çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, bugüne dek yaptığı 31 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 32 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 47 gole engel olamadı.

Turuncu-lacivertli ekip, tarihinde ilk kez bir Fransız ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Okan Buruk ile Avrupa'da 14. sınav

Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da 14. karşılaşmasına Paris Saint-Germain karşısında çıkacak.

Turuncu-lacivertli ekip, Buruk yönetiminde çıktığı 13 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

Okan Buruk idaresindeki ilk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibi karşısında çıkan turuncu-lacivertliler, rakibine 2 mücadelede de kaybetti.

Ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarına dahil olan Medipol Başakşehir, ilk hafta İtalya temsilcisi Roma'ya deplasmanda 4-0 yenilirken, ikinci maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertli ekip, Okan Buruk yönetiminde Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini ise grubun üçüncü maçında Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i 1-0 yenerek elde etti.

Medipol Başakşehir, dördüncü karşılaşmasında deplasmanda Wolfsberger'i 3-0 yenip, beşinci maçında ise sahasında Roma'ya 3-0 mağlup oldu. Grubun son mücadelesinde deplasmanda Borussia Mönchengladbach'a son dakika golüyle 2-1 üstünlük sağlayan turuncu-lacivertli ekip, adını son 32 turuna yazdırdı.

Buruk yönetimindeki Medipol Başakşehir, son 32 turu ilk maçında deplasmanda 3-1 mağlup olduğu Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u, sahasında uzatmaya giden karşılaşmada 4-1 yenerek son 16 takım arasında yer almayı başardı.

Turuncu-lacivertliler, Okan Buruk yönetiminde son 16 turu ilk maçında da Kopenhag'ı 1-0 yenmeyi başarsa da deplasmanda oynadığı maçı 3-0 kaybetti.

Medipol Başakşehir, bu sezon ise Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı ilk maçta Leipzig'e 2-0 yenildi.

Sahasında 16. maç

İstanbul ekibi, Paris Saint-Germain mücadelesi ile Avrupa kupalarındaki 16. iç saha maçını oynayacak.

Medipol Başakşehir, bugüne kadar evinde yaptığı 15 maçta, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Turuncu-lacivertliler, sahasındaki 15 maçta 15 gol atarken, kalesinde de 14 gol gördü.

En golcü isim Visca

Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca, Avrupa kupalarında attığı 13 golle turuncu-lacivertli takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor.

Visca'yı, 3'er gol kaydeden Enzo Crivelli, Eljero Elia ve Emre Belözoğlu, 2'şer kez fileleri havalandıran İrfan Can Kahveci ile Marcio Mossoro takip etti.

Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki diğer 6 golüne ise Martin Skrtel, Danijel Aleksic, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.

Avrupa kupalarındaki ilkleri

Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 2016-2017 sezonu 3. eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalırken, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Turuncu-lacivertli ekip, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets'i rakip sahada 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyetine ulaştı.

Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde son grup mücadelesinde Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda yenerek, tarihinde ilk kez son 32 turuna, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u saf dışı bırakarak da ilk kez son 16 turuna kaldı ve Danimarka ekibi Kopenhag'ın rakibi oldu.

Medipol Başakşehir'de 4 sakat

Turuncu-lacivertli ekipte, zorlu mücadele öncesinde 4 eksik bulunuyor.

İstanbul ekibinde, sakatlıkları süren Nacer Chadli, Junior Caiçara, Uğur Uçar ve Okechukwu Azubuike kadroda yer almayacak.

Paris Saint-Germain ligde lider

Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Paris Saint-Germain, 8 haftası geride kalan Fransa Birinci Futbol Ligi’nde (Ligue 1) lider durumda bulunuyor.

PSG, 8 maçta 6 galibiyet ve 2 yenilgiyle 18 puan topladı. Aynı puana sahip Lille'in averajla önünde zirvede yer alan PSG, bu maçlarda 20 gol atarken, kalesinde yalnızca 3 gol gördü.

PSG'deki eksikler

Fransa ekibinde, Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde birçok oyuncunun sakatlığı sürüyor.

PSG'de Marco Verratti, Leandro Paredes, Mauro Icardi, Julian Draxler ve Juan Bernat sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.