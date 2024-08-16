UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Gürcistan ekibi Iberia Tiflis'i 2-0 mağlup eden RAMS Başakşehir, play-off turuna yükseldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri, Piatek ve Pelkas attı.

İstanbul ekibi, rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçı da 1-0 kazanmıştı.

Rakip St. Patricks

RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibi İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımı oldu.

Organizasyonun üçüncü eleme turunda Azerbaycan'ın Sabah takımını iki maçta da 1-0'lık sonuçlarla mağlup eden İrlanda ekibi, play-off turunda Başakşehir ile eşleşti.

Eşleşmenin ilk maçı 22 Ağustos Perşembe günü İrlanda'da, rövanşı ise 29 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

Piatek, Avrupa kupalarındaki 4. golünü attı

RAMS Başakşehir'in Polonyalı golcüsü Piatek, Avrupa kupalarında turuncu-lacivertli formayla 4. golünü Iberia Tiflis karşısında attı.

Piatek, mücadelenin 50. dakikasında yaptığı kafa vuruşuyla takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Dimitris Pelkas'ın ilk gol sevinci

RAMS Başakşehir'in Yunan oyuncusu Dimitris Pelkas, turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarında ilk kez gol sevinci yaşadı.

Pelkas, mücadelenin 61. dakikasında kullandığı frikikte fileleri havalandırdı.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu da karşılaşmayı izledi

Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da izledi.

Hacıosmanoğlu karşılaşmayı, TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile takip etti.

İlk yarı

12. dakikada Iberia Tiflis gole yaklaştı. Mamageishvili'nin soldan kullandığı kornerde Kokhreidze'nin ön direkte topuğuyla vuruşunda top kaleci Muhammed Şengezer'den döndü. Altıpasın içinde Cheickne'nin ayak koyduğu meşin yuvarlağı kaleci Muhammed bir kez daha çelerek gole izin vermedi.

16. dakikada Pelkas'ın ceza sahası içi sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta top kaleci Makaridze'den döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı

48. dakikada RAMS Başakşehir önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Kemen'in ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenerek topla buluşan Piatek, sağ çaprazdan topu arka direğe doğru gönderdi. Pelkas'ın altıpasın önünden şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

50. dakikada turuncu-lacivertli takım öne geçti. Sol kanatta taç çizgisine yakın noktada Pelkas'ın kullandığı serbest vuruşta Kemen, ön direkte topu arkaya aşırdı. Piatek'in altıpasın içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

61. dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Ceza yayının biraz gerisinden kazanılan serbest vuruşta topun başına Pelkas geçti. Yunan oyuncu, yaptığı düzgün vuruşla kaleci Makaridze'nin sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan ve Iberia Tiflis'i eleyen RAMS Başakşehir, organizasyonda adını play-off turuna yazdırdı.

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Tek amacımız UEFA Konferans Ligi'nde lig etabına kalabilmek

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atan, "Mutluyuz. Saha dizilişimiz, pas oyunundaki bağlantıları buluşumuz ve ön alandaki baskımız kusursuza yakındı. Rakibi geriden hiç çıkarmadık. İkinci yarıda oyuncularım kalitelerini ortaya koydular. Eşleşmede olması gereken buydu. Organize oyun bizi daha çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Çağdaş Atan, play-off turunda eşleştikleri İrlanda temsilcisi St Patrick's hakkında da şu değerlendirmeyi yaptı:

"Azerbaycan takımı Sabah'ın tur atlayacağını bekliyorduk ama atletizm, gençlik ve dinamizm olarak St Patrick's üst seviyedeydi. Atletizm kazanmış gibi gözüküyor. Gerekli analizlere başlayacağız. 4-3-3 oynayan, genç ve dinamik bir takım. Duran topları iyi kullanmaya çalışan bir ekip. Tek amacımız UEFA Konferans Ligi'nde lig etabına kalabilmek."

"İstediğimiz tek maçlık bir istisna"

Play-off aşaması öncesinde Süper Lig'deki 3. hafta maçı için Türkiye Futbol Federasyonundan erteleme talebinde bulunacaklarını aktaran Atan, "İstediğimiz tek maçlık bir istisna. Gerçekleşmezse de dünyanın sonu değil. Gruplara kalmak için elimizden gelen her şeyi yaparız." diye konuştu.

Transfer çalışmalarına da değinen Çağdaş Atan, kodradaki futbolcuların "üzerinde" oyuncu aradıklarını vurguladı.

Iberia Tiflis cephesi

Teknik direktör Levan Korgalidze, RAMS Başakşehir'in hak ederek play-off turuna yükseldiğini kaydetti.

Müsabakanın ilk yarısında iyi bir performans sergilediklerini belirten Korgalidze, "İkinci yarının başında bir hata yaptık. Motivasyonumuzu kaybettik. Başakşehir de güçlü bir takım. Çok iyi oynadılar ve hak ederek tur atladılar." diyerek İstanbul temsilcisini tebrik etti.

Başakşehirli futbolcu Ömer Ali Şahiner, Konferans Ligi'nde play-off turunu geçeceklerine inanıyor

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Şahiner, "Oyun genelinde üstündük. Gürcistan'daki 1-0'lık avantajımızı koruma adına değil, bir an önce skoru alma adına ilk yarıda ciddi ataklar geliştirdik. İlk yarıda pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. İkinci yarının başında attığımız gol ve sonrasında Pelkas'ın harika golü vardı. Daha farklı da olabilirdi. İki maçta da oyunun hakimi Başakşehir'di, sonuca gitmesini de bildik. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şahiner, play-off turunda karşı karşıya gelecekleri İrlanda ekibi St. Patrick's hakkında ise şöyle konuştu:

"St. Patrick's ile eşleştik. Hedefimiz yeni formatıyla oynanacak Konferans Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek. Bunu yapabilecek güçte ve kalitedeyiz. Hem kulübümüzün hem de başkanımızın vizyonu da bu yönde. Takım da bunu başarabilecek kalitede. Oynadığımız iki eleme maçında da bunu çok net hissettirdik. Umarım lig aşamasına kalabiliriz. Ada takımları fizik olarak her zaman kaliteli oluyorlar. Biz de ona göre hazırlanacağız, daha sert bir maç bizi bekliyor. İlk iki turda olduğu gibi istediğimiz oyunu sahaya yansıttığımızda lig aşamasına kalacağımızı düşünüyorum. Bu anlamda tecrübemiz ve kalitemiz var. Tabii ki kolay olmayacak, zor olacak, oyun gücümüzle birlikte inşallah bu zoru kolaya çevireceğiz."

"Takım içi rekabeti sağladığımız için herkes mutlu"

Şahiner, teknik direktör Çağdaş Atan'ın ligde ve Avrupa'da kadroda yaptığı değişikliklerle ilgili olarak, "Gayet normal, bazen sol bek bazen sağ bek uzun süredir bu rotasyonlar içinde oluyoruz. Hocamızın saha içiyle ilgili farklı düşünceleri oluyor. Burada çok kaliteli bir kadro var, bazen niye bu oynuyor dediğiniz oyuncunun yerine farklı bir oyuncu da kulübeden gelebiliyor. Hocamız da söyledi 3-4 transferle birlikte bu kalite daha da artacak. Olması gereken de bu. Başakşehir hem ligde ilk 4 için hem de Avrupa'da ilerlemek ve ülke puanına katkı sağlama adına bu yatırımları yapıyor hem de ciddi bir kadro kuruyor. Hem rotasyon, diğer taraftan da oynayabilecek kalitede kenarda oyuncular var. Rekabet olunca başarı da geliyor. Hocamız adaletli bir şekilde bunu sağlıyor. Takım içi rekabeti sağladığımız için herkes mutlu. Hepimiz performansımızı yukarıya çekiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ömer Ali Şahiner, Çağdaş Atan'ın kendisine farklı mevkilerde görev verdiğinin hatırlatılması üzerine, "Saha içinde olduğum her pozisyonda rahat hissediyorum, niye burada oynuyorum dediğim olmadı. Sezon başından bu yana sol bek gibi oynuyorum, hocamızın farklı sistem denemeleri var, top bizdeyken orta sahaya geçip oyun kurucu gibi oynuyorum. Top rakipteyken sol beke gelip oradaki adamımı alıyorum. Bu düzenden keyif alıyorum. Çünkü oyun içindeki rotasyonla rakibin dengesini bozup, topun oyunda kalma süresini arttırıyoruz. Bu sonuca da yansıyor. Geçen senenin ikinci devresinden itibaren ciddi bir yükselişimiz var, bunu bu seneye de taşıdık. Üzerine koyarak devam etmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

"Şu an ligi kenara bırakıyoruz, Avrupa'ya ciddi önem veriyoruz demek doğru olmaz. Avrupa'yı yakalamak ligden geçiyor. Sadece şu an yüzde 51'e 49 diyebilirim." sözlerini kullanan Şahiner, "Bu çok normal. Ligin henüz başındayız, bazı noktalar zamanla yerine oturacaktır. Gidecek uzun bir yolumuz var. Ligde de ciddi bir yarışın içinde olacağız. Başakşehir ligdeki her takıma kafa tutmuş, yukarıda pozisyonunu almış kaliteli bir takım. Bunu devam ettirmek en büyük arzumuz." ifadelerini kullandı.

"Büyüklere kafa tutacak bir oyunumuz var"

Trendyol Süper Lig'deki yarışa da değinen Şahiner, "Süper Lig'de çok ciddi kadrolar kuruldu, çok kaliteli isimler geldi ama Başakşehir adına konuşacak olursam bizim de çok güçlü bir oyunumuz var. Büyüklere kafa tutacak bir oyunumuz var. Gelen isimlerle alakalı şunu söyleyebilirim, ligimizin kalitesi ve marka değeri artıyor. Önemli isimler geliyor. Başakşehir de oyun gücüyle birlikte onlara karşı koymaya ve yarışın içinde olmaya çalışacaktır." dedi.

Şahiner, teknik direktör Çağdaş Atan'ı farklı kılan özelliklerin sorulması üzerine ise şunları kaydetti:

"Oyun düzeni çok farklı. Saha içinde oyuncularla oynamaktan, uygulamaktan zevk alıyor. Çok farklı bir dizilişle oynuyoruz. Sol bekin orta sahaya geçtiği, bazen sağ beki gönderip sol beki arkada bıraktığımız düzen oluyor. La Fiorita maçlarında benim tarafımdan üçledik, Kemen tarafından orta sahaya girdik. Rakibin baskısına durumuna göre sürekli taktik değiştiriyoruz. Önemli olan oyuncu grubunun buna karşılık verebilmesi. Hoca bize bunları gösteriyor ki biz de karşılığını veriyoruz. Gayet güzel ve başarılı gidiyor. Umarım bu devam eder. En önemlisi biz bu oyundan saha içinde keyif alıyoruz."