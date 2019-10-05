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6 EKİM 2019 PAZAR - YIL: 50

Bayern Münih ilk yenilgisini Hoffenheim’den aldı

05 Ekim 2019, Cumartesi 20:24
Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Hoffenheim’e 2-1 yenildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4 gün önce Tottenham’I deplasmanda 7-2 mağlup eden Bayern Münih, Bundesliga’nın 7. haftasında Allianz Arena’da Hoffenheim’i konuk etti.

Bayern Mühih-Hoffenheim arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Hoffenheim'ın 54. dakikada Sargis Adamyan’ın golüyle 1-0 öne geçtiği maçta Bayern Münih bu gole 73. dakikada Robert Lewandowski ile cevap vererek skoru 1-1’e getirdi.

Konuk ekip 79. dakikada Adamyan ile bir gol daha buldu ve durumu 2-1 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Hoffenheim maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sezon ilk yenilgisini alan Bayern Münih 14 puanda kaldı.

Hoffenheim ise puanını 8’e çıkardı. 

Borussia Dortmund deplasmandan 1 puanla döndü 

Borussia Dortmund deplasmanda Freiburg ile 2-2 berabere kaldı.

Sarı-siyahlıların gollerini 20. dakikada Axel Witsel ve 67. dakikada Achraf Hakimi atarken, Freiburg’un gollerini 55. dakikada Gian-Luca Waldschmidt ve 90. dakikada topu kendi kalesine atan Manuel Akanji kaydetti.

Bu sezon üçüncü beraberliği alan Borussia Dortmund'un 12, sezona iyi başlayan Freiburg’un 14 puanı bulunuyor.

Günün diğer karşılaşmalarında Bayern Leverkusen sahasında Leipzig ile 1-1 berabere kalırken, Mainz 05 deplasmanda ligin yeni takımı Paderborn’u 2-1 mağlup etti.

AA

Etiketler: bayren munih
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