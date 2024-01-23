Beşiktaş - Adana Demirspor karşılaşmasında gol sesi çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, misafir ettiği Yukatel Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı.

İlk yarı

22. dakikada hücum yönünün sağından kullanılan köşe vuruşunda penaltı noktası civarında Zaynutdinov'un uçarak kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

27. dakikada Fernandes'in ön direğe ortasında Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

35. dakikada orta alanın sağından aldığı topla hareketlenen Rashica'nın Gravillon'dan sıyrıldıktan sonra uzak direğe şutunda top direk dibinden dışarı çıktı.

45. dakikada Svensson'un sağdan sert ortasında penaltı noktası civarında Cenk Tosun'un kafa vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

İlk yarı, golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

51. dakikada soldan Emrecan Terzi'nin ortasında penaltı noktasının sağında topu kontrol eden Tayfur Bingöl'ün müsait durumda vuruşunda top kalecide kaldı.

69. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sağdan Svensson'un pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Semih'in sağına çekerek şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

90. dakikada soldan Rebic'in ortasında altı pasta Muleka'nın müsait durumda kafa vuruşunda top kaleye paralel auta gitti.

Karşılaşma, başladığı gibi golsüz sonuçlandı.

Tayfur Bingöl ve Mert Günok, Sivasspor maçında cezalı

Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile oynadığı müsabakada sarı kart gören Tayfur Bingöl ile Mert Günok, cezalı duruma düştü.

Bu sezon ligde dördüncü sarı kartlarını gören iki oyuncu, Süper Lig'in 23. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

Yusuf Barasi kırmızı kart gördü

Yukatel Adana Demirspor'da Yusuf Barasi, 48. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

20 yaşındaki futbolcu, orta sahada Demir Ege Tıknaz'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Yusuf Barasi, ilk sarı kartını 29. dakikada görmüştü.

Sahasında 5. kez puan kaybı yaşadı

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de ev sahibi takım unvanıyla oynadığı 11. müsabakada 5. kez puan kaybetti.

Tüpraş Stadı'nda çıktığı bu maçların 6'sını kazanan siyah-beyazlılar, puan kaybı yaşadığı karşılaşmalarda ise 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Taraftarlardan Hasan Arat'a transfer çağrısı

Beşiktaş taraftarı, siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat'a transfer çağrısında bulundu.

Taraftarlar, karşılaşmanın son anlarında "Hasan Arat, transfer nerede" şeklinde tezahürat yaptı.

Ayrıca siyah-beyazlı taraftarlar, maçın ardından tribüne çağırdığı futbolculara tepki gösterdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Santos: Maçın genelinde 7-8 fırsat bulduk ama golü atamadık

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İyi bir performans gösterdiklerini belirten Santos, "Maçı ve oyunu kontrol ettik. Son maça göre çok daha iyiydik. Rakibimize fırsat vermedik. Savunmada iyiydik. Maçın genelinde 7-8 fırsat bulduk ama golü atamadık. Oyuncularım çok çabaladılar. Rakibimiz 10 kişi kalınca gol atmak için oyuncularım ciddi anlamda efor sarf ettiler. Ancak bir şekilde gol olmadı. Çok çabaladık ama gol atamadığımız için 2 puan kaybettik." diye konuştu.

Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan ve sakatlık yaşayan oyuncular nedeniyle kadrolarının eksik olduğunun altını çizen Fernando Santos, şu görüşleri paylaştı:

"Elimizdeki oyunculara odaklanmak zorundayız. Transferde defansif anlamda oyuncu alacağız. Yeni oyuncular gelecek. Şu an oyuncu eksiğimiz var. Kadromuz yetersiz. Asla geçmişle ilgili konuşmam. Bu, benim tarzım değil. Bugüne ve geleceğe bakarım. Beşiktaş'ın hak ettiği şeyleri yapmak zorundayız. Beşiktaş, şampiyonluk kazanmak zorunda. Biraz zamana ihtiyacımız var. Doğru planları yapabilmek için doğru adımlar atmalıyız. Buradaki oyuncuları en üst seviyeye taşımak önemli. Bu yıl en üst seviyeye çıkmak için çabalayacağız ve elimizden geleni yapacağız."

Bu sezon tüm kulvarlarda 4. maçına çıkan genç oyuncu Serkan Emrecan Terzi'nin performansıyla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Santos, "İlk yarıda ofansif anlamda zorlandı. Yeni yeni oynadığı için zor olabiliyor. İkinci yarıda öz güvenli oynayarak hücuma da destek oldu. Gayet iyi oynadı. Performansından memnunum." ifadelerini kullandı.

"En büyük sorun takımın istikrarsızlığı"

Fernando Santos, Beşiktaş'ın büyük bir kulüp olduğunu ve bu kültürü yaşatacak oyuncu grubuna ihtiyaçlarının bulunduğunu aktardı.

Siyah-beyazlı takımın bu sezon istikrarsız bir görüntü çizdiğini ifade eden Portekizli çalıştırıcı, "Beşiktaş, bu sezon çok gel-git yaşıyor. Stabil bir görüntü çizemiyor. En büyük sorun takımın istikrarsızlığı. Genç oyuncular çok kaliteli. Bazen gergin olabiliyorlar. 20 gün oldu buraya geleli. Büyük takımda oynamanın ne olduğunu iyi biliyorum. Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Bu kulüp kültürünü yaşatacak oyuncu grubuna ihtiyacımız var. Bazı oyuncularda Beşiktaş'ın büyüklüğünü anlayarak oynama konusunda eksiklik görüyorum. Onları geliştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu takım camia kadar yeterli seviyede büyük değil"

Santos, siyah-beyazlı futbol takımının kadro kalitesinin kulübün büyüklüğüyle aynı seviyede olmadığını belirtti.

Beşiktaş'ın çok büyük bir camia olduğunu anlatan deneyimli teknik adam, şunları kaydetti:

"Asla bahane üretmeyi sevmem ama ortada bir gerçek var. Beşiktaş çok büyük bir camia. Bu takım ise camia kadar yeterli seviyede büyük değil. Bu bildiğimiz bir gerçek. Kadro kalitesi bu büyüklüğün seviyesinde değil. Başkanımız ve yönetim çok ciddi çalışıyor. Bu takımı, Beşiktaş'ın büyüklüğüne yakışır oyuncu seviyesine getireceğiz. Taraftarı da çok iyi anlıyorum. Kupa kazanmak istiyorlar ama yeniden yapılanma sürecinde çabalayacağız. Onlardan destek bekliyorum. İyi seviyeye gelmek için her şeyi yapıyoruz."

Adana Demirspor Teknik Direktörü Karaman: İlk 45 dakikada oyunun ve topun kontrolü bizdeydi

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, "İlk 45 dakikada oyunun ve topun kontrolü bizdeydi ama gol bölgesinde etkisiz kaldık. İkinci yarıda 10 kişi kaldık. Sadece mücadele ettik, zaman zaman ataklara çıkmaya çalıştık. Hamle gücümüzdeki eksiklikleri biliyoruz. Teknik adamların dokunuşlarının fazla olması için antrenman yapmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Transfer yapmaları gerektiğine vurgu yapan deneyimli teknik adam, "Transferde başkanımızın ciddi çalışmaları var. Ciddi adımlar atılıyor. Takımı geliştirmemiz gerekiyor. Türkiye'deki futbol ortamı değişik olduğu için verilen görevi en iyi şekilde tüm Türkiye'ye göstermek istiyoruz. Biraz zamana ihtiyacımız var." diye görüş belirtti.

Yusuf Sarı'nın Galatasaray'a transfer olacağı iddialarıyla ilgili bir soruyu Hikmet Karaman, "Ekonomik anlamda kulüpler bu transferleri yapabiliyor. Mesele onların yerini doldurabilmek. Takımdan giden 6 oyuncu 20 gole direkt katkı yapmış. Yusuf, 7 asist yapmış. Önemli oyuncuların yeri mutlaka dolmalı çünkü 3-4 maç kaybettiğinde ligin çok farklı yerinde kendini bulabiliyorsun." şeklinde yanıtladı.

Türk futbolu ve gelecek sezondan itibaren değişecek yabancı kuralıyla ilgili de konuşan Karaman, şunları kaydetti:

"Geçen sene depremi yaşayan bir ülkeyiz. Kovid-19 nedeniyle liglerin tatil olması... Bütün olarak bakmakta fayda var. Bazı takımlar ligden çekildi, teknik adamların kalitesi ve yeni gelen genç neslin tecrübesi. Ekonomik kriz. Bunlar takımları ve oyuncuları etkileyecek faktörler. Kurallar o kadar çok değişiyor ki. Bunu çok tartıştık. Yabancı kuralının amacı, yerli oyuncunun çıkması. Ancak Türkiye yabancının serbest olduğu dönemde yurt dışına oyuncu transferi olmuş. Geçmişi analiz edip adımlar atmalıyız. Global olarak bakmamız lazım. Pro Lisanslı teknik direktör yetiştirmek çok önemli. Benim için zor adam diyorlarmış. Bu hocayı almayın diyorlarmış. Ne yapalım ülkemizin kültürü bu. Bu kadar."