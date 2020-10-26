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26 EKİM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Beşiktaş, Denizli'den 3 puanla döndü

26 Ekim 2020, Pazartesi 22:51
Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 3-2 yendi.

Karşılaşmanın 13. dakikasında Beşiktaş öne geçti. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Aboubakar'ın pasıyla ceza sahası içinde sol çapraz pozisyonda topla buluşan Hutchinson, savunmaya rağmen yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

16. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rodallega'nın sert şutunda, kaleci Ersin topu uzaklaştırdı.

22. dakikada Welinton'un sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Larin'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

34. dakikada Hutchinson'un şutunda ceza sahası içindeki Oğuz Yılmaz'a çarpan top sonrasında hakem Alper Ulusoy, Oğuz Yılmaz'ın meşin yuvarlağa elle müdahale ettiğine karar verdi ve beyaz noktayı gösterdi.

Penaltı atışını 39. dakikada kullanan Aboubakar, farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

48. dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan Rosier'in yaptığı ortada arka tarafta Larin'in yatarak vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.

53. dakikada Mesanovic'in ceza sahası dışından attığı sert şutta, top kaleci Ersin'de kaldı.

65. dakikada De Souza'nın Varela'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Alper Ulusoy, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izledi. De Souza 67. dakikada hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

76. dakikada Yukatel Denizlispor farkı 2'ye indirdi. Özer Özdemir'in şutuyla ceza sahası içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Mesanovic'in sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-3.

82. dakikada ceza alanı içinde Özer Özdemir ile N'Sakala arasındaki mücadelenin ardından Özer yere düştü. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Alper Ulusoy, pozisyonda herhangi bir faul olmadığına hükmetti. 

89. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Rodallega'nın sert şutunda, kaleci Ersin topu kornere çeldi.

90+4. dakikada sağ kanattan Lopes'in attığı topa hareketlenen Sacko, ceza sahası içinde yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-3.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

AA

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