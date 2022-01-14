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15 OCAK 2022 CUMARTESİ - YIL: 52

Beşiktaş'ı rahatlatan galibiyet

14 Ocak 2022, Cuma 22:00
Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yi 1-0 yendi.

Maçın ilk yarısında pozisyon bulmakta zorlanan siyah-beyazlı takım, soyunma odasına 0-0 beraberlikle gitti.

Karşılaşmanın 67. dakikasında Michy Batshuayi ile fileleri havalandıran Beşiktaş 1-0 öne geçti. Beşiktaş, 90+4. dakikada Cyle Larin ile bir gol daha buldu ama bu gol Video Yardımcı Hakem kararıyla ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Ligde 9. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 32'ye çıkardı.

2 maç sonra kazandı

Beşiktaş, ligde iki maç sonra galibiyet elde etti.

Ligin ilk yarısının son hafta maçında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarının ilk mücadelesinde de Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş, 2 maç sonra 3 puanlık bir sonuca imza attı.

Evinde üst üste üçüncü galibiyet

Beşiktaş, teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde evinde üst üste üçüncü galibiyete imza attı.

Evindeki Trabzonspor (1-2) ve GZT Giresunspor (0-4) maçlarında mağlup olan Beşiktaş; Yukatel Kayserispor'u 4-2, Göztepe'yi 2-1 ve Gaziantep FK'yi 1-0 yenerek iç sahada üç maçlık seri yakaladı.

Gaziantep FK karşısında evinde yine puan kaybetmedi

Beşiktaş, 2019-2020'de ligde mücadele etmeye başlayan Gaziantep FK'ye evinde yine puan şansı vermedi.

Gaziantep FK'ye İstanbul'daki ilk maçta 3-0 üstünlük kuran siyah-beyazlı ekip, geçen sezonki karşılaşmayı ise 2-1 kazandı. Beşiktaş, bu sezonki karşılaşmayı da 1-0 kazandı.

Beşiktaş, deplasmanda rakibiyle yaptığı 3 maçta ise bir beraberlik ve 2 yenilgi almıştı.

Gaziantep FK 5 maç sonra mağlup oldu

Gaziantep FK, ligde 5 maç sonra mağlup oldu.

Göztepe'ye 2-1 yenildikten sonraki 5 maçta 4 galibiyet ve bir beraberlik alan Gaziantep FK, Beşiktaş mücadelesini 1-0 mağlubiyetle tamamladı.

Ligde 8. mağlubiyetini alan Gaziantep FK 31 puanda kaldı.

Ahmet Çalık unutulmadı

Maçın 6. dakikasında Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, topu taca attı ve tüm futbolcular, hafta içinde geçirdiği trafik kazasında vefat eden Ahmet Çalık yad edildi.

Beşiktaş Kulübü de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Her zaman kalbimizde olacaksın, seni unutmayacağız" ifadelerine yer verdi.

İttifak Holding Konyaspor'da görev alan Ahmet Çalık, 6 numaralı formayı giyiyordu.

AA

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