Beşiktaş'ın forma sponsoru Beko oldu

Beşiktaş Kulübü, forma göğüs sponsorluğu için Arçelik Pazarlama AŞ (Beko) ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Siyah-beyazlı kulüp, anlaşma gereği 2 sezon için 42 milyon lira alacak.Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama AŞ arasında yürütülen görüşmeler neticesinde 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için forma göğüs sponsorluğu konusunda iki yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşma tutarı, Arçelik Pazarlama AŞ (Beko) tarafından takımımızın forma göğüs sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında, iki sezon için toplamda 42.000.000 lira + KDV olarak belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

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