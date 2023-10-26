Beşiktaş, Norveç'ten eli boş döndü

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu üçüncü maçında deplasmanda, Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 3-1 yenildi. Beşiktaş grup aşamasının ilk yarısını 1 puanla tamamladı.

Norveç'te oynanan mücadelenin 29. dakikasında Gronbaek'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan ev sahibi ekip, 58. dakikada Moumbagna'nın golüyle 2-0 öne geçti. Ev sahibi ekip Saltnes'in 88. dakikada attığı golle farkı 3'e çıkardı. Norveç ekibinde Moe'nin kendi kalesine 90+1'de attığı gol maçın sonucunu belirledi. 3-1

63. dakikada Zugelj'in attığı gol ise VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Üçüncü maçında da kazanamadı

UEFA Avrupa Kupası grup aşamalarına yenilgisiz yükselen Beşiktaş, daha sonra Avrupa'da istediği sonuçları almakta zorlandı.

Club Brugge ile deplasmanda oynanan ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Lugano ile oynanan ve 2-0 öne geçtiği maçı 3-2 kaybederek gruptaki ilk yenilgisini aldı.

Beşiktaş, Bodo/Glimt maçında da mağlup olarak grup aşamalarının ilk yarısını 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle noktaladı. Siyah-beyazlılar bu sonuçların ardından 1 puanla grupta son sırada yer aldı.

Bodo/Glimt gruptaki ilk galibiyetini aldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı Lugano ve Club Brugge maçlarında gol atamayan Bodo/Glimt, ilk galibiyetini Beşiktaş'ı yenerek elde etti.

Lugano ile golsüz berabere kalan sarı-siyahlı ekip, Club Brugge'e de 1-0 mağlup olmuştu.

Yönetim protestosu devam etti

Siyah-beyazlı taraftarlar, olağanüstü kongre kararı alan Beşiktaş yönetimine protestosunu Norveç'te de sürdürdü.

Aspmyra Stadı'nda bulunan Beşiktaşlı taraftarlar ikinci golün ardından "Yönetim istifa" şeklinde tezahürat yaptı.

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas: İki takım da fırsat buldu. Fırsatları değerlendiren taraf Bodo oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 3. haftasında Bodo/Glimt'e 3-1 yenilen Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Hari Vukas, ev sahibinin yakaladığı fırsatları değerlendirdiğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Vukas, şu ifadeleri kullandı:

"Bodo'yu hak ettiği galibiyetten dolayı kutluyorum. Çok açık oynanan bir mücadeleydi. İki takım da fırsat buldu. Fırsatları değerlendiren taraf Bodo oldu. Mazereti ya da bahanesi olan bir mağlubiyet değil. Rakibimiz şanslarını değerlendirdi. Bodo golü attıktan sonra risk alarak önde yüklendik ve arkada rakibe fırsat verdik. Onlar da kompakt ve sert oynayarak 3 pozisyonu gole çevirip bizi mağlup ettiler. Bodo'nun güçlü bir takım olduğunu biliyorduk. Buraya gelen her takıma sıkıntı çıkaran bir takım. Bunun bilincindeydik. Beklediğimiz gibi güçlü ve sert oynayan bir takım vardı. Bizden daha akıllı oynadıklarını söyleyebilirim. Aldıkları son kararlar ve final pasları bizden daha iyiydi. Rakamlara bakınca bizim de bazı noktalarda daha iyi olduğumuzu görebiliyorum ama futbolda geçerli olan goldür."

Gruptaki iyi durumda olmadıklarını söyleyen Vukas, "3 maçın sonunda iyi bir durumda değiliz. Önümüzde 3 maç daha var. Bu sürede bir şeyleri değiştirebiliriz." dedi.

İlk yarı

1. dakikada Bodo/Glimt gole yaklaştı. Maçın başlamasıyla birlikte hücuma çıkan ev sahibi ekipte Sorli'nin sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

5. dakikada ev sahibi takım bir kez daha gole yaklaştı. Sağ taraftan gelişen atakta ceza sahası içinde topu önünde bulan Gronbaek'in vuruşunda top auta gitti.

25. dakikada Masuaku'nun soldan ortaladığı topa Aboubakar altı pas önünde kafayla vurdu, kaleci Haikin gole izin vermedi.

29. Bodo/Glimt'in golü geldi. Pellegrino'nun soldan içeri çevirdiği topu Sorli kaleye vurdu, Mert Günok'un müdahalesiyle seken topu Gronbaek ağlara gönderdi.

37. dakikada Rashica'nın sağdan ortaladığı meşin yuvarlağa Onana kafayla vurdu, top auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Norveç ekibinin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı

55. dakikada Bodo/Glimt gole yaklaştı. Savunmanın arasına atılan topla ceza sahasına giren Pellegrino, Mert Günok'tan sıyrılarak aut çizgisi üstünden topu kaleye gönderdi ve meşin yuvarlak uzak direğe çarptı. Oyun alanına dönen topu Moumbagna kaleye vurdu, Necip Uysal çizgiden çıkardı.

58. dakikada ev sahibinin golü geldi. Sağ taraftan başlayan atakta Sorli'nin içeri taşıdığı topu önünde bulan Moumbagna takım arkadaşıyla paslaşarak önünü açtı ve düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 2-0

72. dakikada Onur Bulut'un sağdan ortasında Aboubakar'ın kafa vuruşunu kaleci son anda kurtardı.

81. dakikada ceza sahasına gönderilen uzun topu kontrol eden Cenk Tosun'un pasıyla buluşan Rebic'in sol çaprazdan şutu auta gitti.

88. dakikada ev sahibi ekip farkı 3'e çıkardı. Sol taraftan başlayan atakta Pellegrino ceza sahasına girdi, ayağından açtığı topa Mert'in, müdahale etmek isterken hamlesi yetersiz kaldı. Seken topu bir kez daha tamamlasalar da kaleye giden top Onur'dan sekip Saltnes'in önünde kaldı. Saltnes de meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 3-0

90+1. dakikada skor 3-1 oldu. Ceza sahasına gönderilen uzun topa Moe kafayla ters bir vuruş yaptı ve top ağlarla buluştu: 3-1

Karşılaşma Norveç ekibinin 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.