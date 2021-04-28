Beşiktaş, Rize deplasmanından kayıpsız döndü

Süper Lig'in 38. haftasında lider Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi.

Süper Lig'in 38. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının 1. dakikasında savunmanın hatasından yararlanan N'Koudou, ceza yayı üzerinden topa sert vurdu. Kaleci Gökhan Akkan üzerine gelen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti. 2. dakikada Beşiktaş'ta sol taraftan Hutchinson'un ceza yayı üzerine pasında Ljajic'in vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan'ın yatarak çeldiği topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı. 5. dakikada sağ taraftan Ghezzal'ın ceza yayı üzerine pasında Gökhan Töre'nin dönüp plase vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan uzanarak topu kornere çeldi. 16. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ taraftan ceza alanına giren ve çalımlarla son çizgiye inen Ghezzal'ın içeriye çevirdiği topta, N'Koudou altıpas önünden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1 18. dakikada sağ taraftan Gökhan Töre'nin pasında ceza sahası sağ çaprazından Ljajic'in vuruşunda, top ağlara gitti. VAR incelemesi yapılan pozisyonda, Gökhan Töre ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı. 33. dakikada Talbi'nin hatasında topu kapan Ljajic, meşin yuvarlağı Ghezzal'ın önüne bıraktı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı. 38. dakikada Remy'nin sağdan ceza sahasına ortasında, Talbi'nin penaltı noktası civarından vuruşunda, top üstten auta gitti. 44. dakikada De Souza'nın ceza sahası içerisine aşırtma pasında, Vida'nın müdahale ettiği topu altıpas önünde Hutchinson filelere gönderdi. VAR incelemesi yapılan pozisyonda, Vida'nın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle gol iptal edildi. Mücadelenin ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarı 49. dakikada Abdullah Durak'tan sıyrılan Gökhan Töre'nin yaklaşık 25 metreden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak meşin yuvarlağı çeldi. 56. dakikada Remy'nin sağ taraftan yerden pasında Samudio, ceza alanında kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kaldı. Samudio'nun vuruşunda, kalesini terk eden Ersin Destanoğlu'nun kafasına çarpan top, yandan kornere çıktı. 57. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen ve rakibiyle girdiği mücadelede ayakta kalan Gökhan Töre, kontrol ettiği meşin yuvarlakla ceza alanına girdi. Gökhan Töre'nin sağ çaprazdan vuruşunda, top filelere gitti: 0-2 75. dakikada Beşiktaş üçüncü golünü buldu. Orta alandan aldığı topla hareketlenen ve ceza sahasına sokulan Ghezzal, sağ çaprazdan plase bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan'ın sağından filelere gönderdi: 0-3 80. dakikada Ljajic'in ceza yayı üzerinde savunma oyuncusundan sıyrıldıktan sonra sert vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu kornere çeldi. 87. dakikada Çaykur Rizespor golü buldu. Ev sahibi ekibin kazandığı serbest atışta ceza sahası dışından sağ çaprazdan İsmail Köybaşı'nın vuruşunda top, kaleci Ersin Destanoğlu'nun solundan filelere gitti: 1-3 89. dakikada ev sahibi ekip farkı bire indirdi. Sağ taraftan kazanılan serbest atışta Moroziuk'un ceza sahasına ortasında iyi yükselen Dokovic'in kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 2-3 Mücadele, siyah-beyazlıların 3-2 üstünlüğüyle sona erdi. AA

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