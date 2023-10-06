Beşiktaş şok yenilgiyle sarsıldı - Yönetime ve futbolculara büyük tepki geldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında İsviçre'nin Lugano takımını ağırlayan Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği maçta rakibinin peş peşe gollerine engel olamayarak 3-2 yenildi.

16. dakikada Lugano gole yaklaştı. Bislimi'nin ceza sahası içi sağından içeri çevirdiği topa Celar'ın penaltı noktasının hemen gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 36. dakikada Beşiktaş ilk şutunu attı. Ghezzal'ın ceza yayının gerisinden çıkardığı şutta kaleci Saipi topu kornere çeldi. 38. dakikada siyah-beyazlı takım öne geçti. Ghezzal'ın sağdan ortasında Aboubakar'ın penaltı noktasının yakınından uçarak yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. Beşiktaş, müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi. 52. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Celar'ın pasında Sabbatini'nin kontrol edemediği topu önünde bulan Aboubakar, süratle ceza sahasına girdi. Kamerunlu futbolcu, sol ayak içiyle yaptığı şık vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0. 60. dakikada Lugano beraberlik golüne yaklaştı. Steffen'in pasında topla buluşan Bottani'nin ceza sahası içinden çıkardığı şutta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı. 61. dakikada siyah-beyazlı takım 10 kişi kaldı. Valentin Rosier, Beşiktaş ceza sahasının sağında Hajdari'ye yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. 64. dakikada Sabbatini'nin ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Ersin Destanoğlu'nun müdahalesinin ardından üst direkten oyun alanına döndü. 81. dakikada Lugano farkı 1'e indirdi. Ceza sahası içi sağ çaprazda Bottani'nin şutunda Colley'den seken topu önünde bulan Aliseda, penaltı noktasının gerisinden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1. 86. dakikada konuk takım beraberliği yakaladı. Arigoni'nin sağdan ortasında Vladi'nin altıpasın içinde yaptığı vuruşta top filelere gitti: 2-2. 90. dakikada Lugano öne geçti. Steffen'in soldan kullandığı kornerde Grgic'in ceza sahası içinde çıkardığı şutta Bailly'ye çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3. Lugano, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Yönetime ve futbolculara büyük protesto Lugano'nun attığı 3. golün ardından Beşiktaşlı taraftarların yönetime ve futbolculara büyük tepki gösterdi. Beşiktaş yönetimini istifaya davet eden siyah-beyazlılar, Beşiktaşlı futbolcuların topla her oynamasından sonra yuhalarken, Luganolu oyuncuları alkışladı. Beşiktaşlı taraftarlar, Çebi yönetimine "Beşiktaş'ı mahvettin" şeklinde tezahürat yaptı. Aboubakar gollerine devam etti Siyah-beyazlıların golcü oyuncusu Aboubakar son haftalardaki yükselen performansını Lugano karşısında da sürdürdü. Ligde ilk 4 haftayı boş geçen ancak son 3 haftada Kayserispor, Adana Demirspor ve Konyaspor ağlarını havalandıran Aboubakar, Lugano maçının 38 ve 52. dakikalarda attığı gollerle üst üste 4. maçında da gol sevinci yaşadı. Club Brugge maçında da Cenk Tosun'un attığı golün pasını veren Kamerunlu oyuncu, UEFA Avrupa Konferans Ligi ön eleme turlarında oynanan 6 maçta da 5 gol kaydetmişti. Aboubakar, en golcü yabancı oyuncu oldu Lugano karşısında 2 gol atan Aboubakar, Beşiktaş'ın Avrupa Kupaları'nda en çok gol kaydeden yabancı futbolcusu oldu. Lugano mücadelesi öncesinde 12 golle Beşiktaş'ın Avrupa Kupaları'ndaki en golcü yabancı oyuncuları Ricardo Quaresma ve Bobo'nun gerisinde yer alan Kamerunlu futbolcu, attığı gollerle 13 gole ulaştı ve Beşiktaş'ın en golcü yabancı futbolcuları arasında ilk sıraya yerleşti. Aboubakar, Lugano mücadelesiyle birlikte 12 golü bulunan Cenk Tosun'u da geride bırakırken, 14 golle zirvede yer alan Oktay Derelioğlu'nun rekoruna yaklaştı. Rosier kırmızı kart gördü Beşiktaş maçı 10 kişiyle tamamladı. Siyah-beyazlı takımın tecrübeli oyuncularından Valentin Rosier 61. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından oyundan ihraç edildi. İlk sarı kartını 43. dakikada gören siyah-beyazlı futbolcu, Bodo Glimt ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek. Onana 7 maç sonra görev aldı Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı isimlerden olan Jean Onana 7 maçlık aranın ardından siyah-beyazlı formayla görev yaptı. Bu sezon oynanan müsabakalarda forma şansı bulamayan Onana, ligin 2. haftasında oynanan Pendikspor maçında oyuna sonradan girerek 1 dakika sahada kalmıştı. Onana, Dinamo Kiev maçlarının ardından ligde oynanan Sivasspor, Trabzonspor, Kayserispor, Adana Demirspor ve Konyaspor maçlarında oynamamıştı. Luganolular galibiyeti taraftarlarıyla kutladı Son 10 dakikada buldukları gollerle Beşiktaş'ı 3-2 mağlup eden Luganolu futbolcular, son düdüğün çalmasının ardından galibiyeti az sayıda taraftarıyla kutladı. Son düdüğün çalmasının ardından taraftarlarının olduğu tribüne giden Luganolu futbolcuları Beşiktaş taraftarları da alkışlarken, İsviçre ekibi bir süre sahada kalarak 3 puanın mutluluğunu yaşadı. AA

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